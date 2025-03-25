Tекст: Вера Басилая

Недавняя утечка информации, связанная с администрацией Трампа, выявила скрытое недовольство европейскими союзниками, сообщает The Guardian.

В переписке, случайно попавшей в руки журналиста Джеффри Гольдберга из Atlantic, обсуждался возможный удар по хуситам в Йемене. Однако обсуждение затронуло и отношение администрации к Европе, показав, что к ней относятся с презрением.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил опасения по поводу последствий удара. Он подчеркнул, что, хотя через Суэцкий канал проходит лишь 3% американской торговли, европейская торговля составляет 40%, и удар может вызвать рост цен на нефть. Это, по его мнению, идет вразрез с текущей политикой президента Трампа в отношении Европы.

Вэнс, наряду с высокопоставленными чиновниками, такими как глава Пентагона Пит Хегсет и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, обсуждал, стоит ли откладывать удар, чтобы избежать ухудшения отношений с Европой. Эти обсуждения выявили расхождения во взглядах Вэнса и Трампа, особенно учитывая, что вице-президент США ранее открыто критиковал европейские страны за недостаточные оборонные расходы. Такая политика вызывает опасения у европейских лидеров, которые считают Вэнса потенциальной угрозой для трансатлантических отношений.

Некоторые официальные лица, такие как советник по внутренней безопасности президента США Стивен Миллер, стремились урегулировать ситуацию, подчеркивая, что президент уже дал «зеленый свет».

Газета пишет, что утечка информации подчеркивает общее направление политики администрации, направленной на пересмотр отношений с Европой. Разговоры показывают, что в администрации мало кто высказывается в поддержку НАТО или Европы в целом, а ведущие лица, такие как Стив Виткофф и Такер Карлсон, считают, что экономический потенциал стран Персидского залива может превзойти Европу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене.

Произошедшая утечка вызвала вопросы о том, как администрация обсуждает вопросы национальной безопасности и возможные дисциплинарные меры.

Трамп заявил, что не знал о случившемся и в очередной раз выразил свое недовольство изданием Atlantic.

В Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США, и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского Союза.



