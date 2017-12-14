МИД заподозрил Запад в подготовке силовых ударов по Сирии

Информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, которая отказывается от политического урегулирования, а также для оправдания будущих военных ударов извне.

«О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали в последнее время. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, – выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», – сообщается на сайте МИДа.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что военное вмешательство в Сирию «под надуманными и сфабрикованными предлогами» недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям.

Подчеркивается, что сфабрикованная информация в очередной раз появилась со ссылками на «Белые каски» и другие «т. н. гуманитарные организации, базирующиеся в Великобритании и США».

Госдеп США ранее выразил обеспокоенность в связи с появлением сообщений о возможном применении химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте. Вашингтон при этом заявил, что Россия в конечном итоге несет ответственность за «химатаку».

Российский центр по примирению в Сирии, комментируя эти обвинения, решительно опроверг эти сведения.

В то же время МИД Великобритании призвал к проведению срочного расследования якобы имевшей место «химической атаки» в сирийском городе Думе в Восточной Гуте.

Между тем сирийские военные и ранее предупреждали о планах боевиков устроить в Восточной Гуте инсценировку применения отравляющих веществ.