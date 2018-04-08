Раскрыты планы боевиков по инсценировке химатаки в Восточной Гуте

Блокированные сирийской правительственной армией в Восточной Гуте главари террористической группировки «Джейш аль-Ислам» собираются устроить в городе Дума инсценировку с применением отравляющих веществ, сообщил сирийский военный источник.

По его данным, боевики собираются сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии в том, что она якобы применяет в ходе военных действий боеприпасы с химическими веществами, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

При этом источник подчеркнул, что сирийские войска, которые быстро продвигаются вперед, не нуждаются в применении каких-либо химических боеприпасов против противника.

По словам источника, инсценировка преследует своей целью остановить наступление, которое начали правительственные войска на позиции бандформирований в окрестностях Думы.

Тем временем ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал Al Jazeera опубликовали сообщения боевиков радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» о том, что сирийская армия якобы применила в ходе штурма города хлор, в результате чего, по словам террористов, погибли несколько десятков мирных жителей, передает РИА «Новости».

В то же время сирийский военный источник заявил, что театральные постановки боевиков «не прошли» в Алеппо и не помогут террористам и их покровителям в Восточной Гуте.

Напомним, в пятницу сирийские правительственные войска начали штурм города Дума после того, как боевики нарушили перемирие и обстреляли несколько жилых кварталов в Дамаске.