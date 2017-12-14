Новые главари «Джейш аль-Ислам» атаковали сирийские войска в городе Дума

Новые главари захватили власть в террористической группировке «Джейш аль-Ислам», боевики перешли в атаку против правительственных войск, сообщил начальник российского Центра примирения враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии Юрий Евтушенко.

«По информации ближайших помощников Абу Хумама, в результате острых противоречий среди одиозных боевиков и тех, кто готов был участвовать в переговорном процессе, были физически устранены прежние лидеры группировки Абу Хумам, Абу Омар и Абу Али», – приводит его слова ТАСС.

Возглавляемые новым главарем – Абу Кусаем – боевики «Джейш аль-Ислам» нарушили выполнение достигнутых договоренностей, заблокировали выход мирных жителей из города Дума по предоставленному гуманитарному коридору, сообщил Евтушенко.

Евтушенко сказал, что обстановка в городе Дума резко обострилась накануне. Боевики возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска. По его словам, за двое суток по жилым районам сирийской столицы выпущено 25 мин и реактивных снарядов, от которых погибло семь и ранено 42 мирных жителя. «Интенсивность обстрелов усиливается», – добавил он.

Начальник российского Центра примирения враждующих сторон отметил, что боевики используют местное население в качестве «живого щита». Известны случаи проведения акций устрашений с убийством протестующих мирных жителей, выступавших за выход боевиков из Думы.

«Сирийские правительственные войска освобождают районы города Дума от непримиримых бандформирований», – заключил Евтушенко.

Вечером в пятницу СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска начали штурм города Дума в Восточной Гуте.