Элита сирийской армии начала штурм города Дума

Сирийские правительственные войска начали штурм города Дума в Восточной Гуте, сообщают СМИ.

По данным официальных сирийских СМИ, в штурме задействовано элитное сирийское подразделение – Республиканская гвардия, передает «Интерфакс».

Войска возобновили военные действия после того, как боевики нарушили перемирие и обстреляли несколько жилых кварталов в Дамаске, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Телеканал «Сурия» сообщает, что наступление идет на четырех участках: со стороны лагеря беженцев Эль-Вафидин, из столичного пригорода Хараста и предместий Мисраба и Рейхания.

Артиллерия обстреливает бетонные укрепления боевиков.

Сирийское военное руководство заявило, что прекратит атаки только после того, как боевики отпустят всех военнопленных и заложников.

Телеканал сообщал о разногласиях среди боевиков – часть из них готова заключить соглашение о локальном примирении с сирийскими властями и прекратить военную деятельность против правительства.

4 апреля Генштаб ВС России анонсировал завершение гуманитарной операции в Восточной Гуте.

За время действия активной фазы по выводу членов незаконных вооруженных формирований через гуманитарный коридор у населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин вышли около 4 тыс. боевиков и членов их семей.