Гумкоридором в Сирии воспользовались около 4 тыс. боевиков и членов их семей

За время действия активной фазы по выводу членов незаконных вооруженных формирований через гуманитарный коридор у населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин вышли около 4 тыс. боевиков и членов их семей, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал Юрий Евтушенко.

Кроме того, он сообщил об освобождении пяти заложников, которые были в плену у боевиков в городе Дума, передает РИА «Новости».

Сирийские войска при поддержке России восстанавливают инфраструктуру в Восточной Гуте, куда постепенно возвращаются местные жители.