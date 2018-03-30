Боевики согласились покинуть Думу в Гуте вместе с семьями

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что лидеры террористических группировок согласились вывести боевиков с семьями из Думы в Восточной Гуте.

«По гуманитарному коридору, открытому в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин, Думу покинуло 28,4 тысяч мирных жителей. На сегодняшний день достигнута договоренность с лидерами незаконных вооруженных формирований о выходе в ближайшее время боевиков и членов их семей из города Дума», – цитирует РИА «Новости» Рудского.

По его словам, уже в течение семи суток в Восточной Гуте не ведутся боевые действия. «Основная часть ее территории находится под контролем сирийского правительства. В освобожденных от незаконных вооруженных формирований районах налаживается мирная жизнь», – отметил он.

Рудской сообщил, что в населенные пункты Сакба, Кафер-Батна, Байт-Сава, Мисраба, Модиара, Хаззе возвращаются беженцы, покинувшие их по гуманитарным коридорам. В свои дома вернулись около 40 тыс. человек.

Российский Центр по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими властями проводит в Гуте беспрецедентную по масштабу гуманитарную операцию, подчеркнул Рудской.

«Через специально созданные гуманитарные коридоры из данного района выводятся мирные жители, боевики и их семьи. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты выведено 143 тысячи 194 человека, в том числе 105 857 мирных жителей, а также 13 793 боевика и 23 544 члена их семей», – рассказал генерал-полковник.

Он также добавил, что почти 5 тыс. боевиков и членов их семей покинули Харасту-эль-Басаль в 22-23 марта. «С 22 по 23 марта по специально организованному гуманитарному коридору в районе полицейского госпиталя осуществлен вывоз в зону деэсколации Идлиб 1872 боевиков и 3107 членов их семей», – сказал Рудской.

По его словам, боевики в Сирии при выходе из населенных пунктов представляют карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминируют здания, а также расчищают баррикады и основные маршруты движения транспорта. Террористы передают объекты под контроль подразделений российской военной полиции.

Рудской отметил, что в бывшую «столицу» «Исламского государства*» Ракку вернулись 95 тысяч жителей, но ситуация все еще «катастрофическая».«В столице провинции, куда вернулось около 95 тысяч человек, почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам. В городе функционирует лишь одна больница и родильный дом», – сообщил генерал-полковник. Также он добавил, что из-за неработающего водопровода имеются серьезные проблемы с обеспечением водой.



В понедельник начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что в целом с начала действия гуманитарных пауз из сирийской Восточной Гуты выведено более 110 тыс. человек.