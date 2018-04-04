Генштаб анонсировал завершение гуманитарной операции в Восточной Гуте

Гуманитарная операция по оказанию помощи населению Восточной Гуты завершится в ближайшие дни, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, в настоящее время в этом районе остался только один город все еще занятый боевиками, продолжается их вывод, возвращаются мирные жители. «В течение нескольких дней гуманитарная операция в Восточной Гуте должна быть завершена», – сказал Рудской в ходе VII Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

Он уточнил, что в результате действий сирийских правительственных войск при поддержке России и Ирана в Сирии уничтожено около 65 тыс. боевиков.

«Всего в результате действий сирийских правительственных войск при поддержке России и Ирана освобождено от незаконных вооруженных формирований около 113 тысяч квадратных километров территории и 1245 населенных пунктов. Уничтожено около 65 тысяч боевиков, разминировано более 6,5 тысяч гектаров земли, более 1,5 тысяч километров дорог, около 17200 зданий и сооружений», ­– сказал Рудской, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что Соединенные Штаты пытаются создать на восточном берегу Евфрата в Сирии квазигосударство со своими вооруженными силами.

«Совершенно неприемлемы устремления США, направленные на создание квазигосударства на восточном берегу Евфрата. Мы видим, что в этих районах создаются не только местные органы власти, подконтрольные США, но и начинается формирование своих вооруженных сил», – сказал Рудской.

Он считает, что «США взяли курс на расчленение Сирии» и «уже сейчас закладывают конфликтный потенциал, который рано или поздно трансформируется в новую войну, где все будут против всех».

Таким образом Россия наблюдает «попытки размыть результаты Сочинского конгресса (по Сирии), предоставить эксклюзивное право эр-риядской группе сирийской оппозиции диктовать свои условия при ведении переговоров по политическому урегулированию».

В воскресенье сообщалось, что в результате договоренностей, достигнутых при содействии России между сирийской правительственной армией и засевшими в Думе боевиками, около 1 тыс. террористов из радикальной группировки «Фейлак Ар-Рахман» покинули анклав.

До этого командование сирийской армии объявило об освобождении Восточной Гуты, за исключением города Дума. При этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил, что лидеры террористических группировок согласились вывести боевиков с семьями из Думы в Восточной Гуте.