Сирийские войска полностью освободили пригород Дамаска

Правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил освободили от террористов все населенные пункты в Восточной Гуте в пригороде Дамаска, говорится в официальном заявлении командования сирийской армии.

«После ряда тщательно спланированных сражений и боевых действий, выполненных нашими вооруженными силами при взаимодействии с дружественными и союзными силами, восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты в пригороде Дамаска», – передает РИА «Новости» заявление командования.

Тем временем информированный источник подтверждает, что города сирийской Восточной Гуты Джоубар, Эйн-Терма, Замальке и Эрбин полностью освобождены от террористов.



«Джоубар, Замалке, Эрбин и Эйн-Терма полностью освобождены, подразделения армии находятся внутри и проверяют здания и улицы на предмет минирования», – сообщил источник.



По его словам, последняя колонна автобусов с боевиками и членами их семей уже подготовлена к отправке в Идлиб: всего к отъезду приготовились 65 автобусов, 2935 человек, из которых почти тысяча – боевики.



«В Эйн-Терма уже обнаружен большой склад с боеприпасами и стрелковым оружием, принадлежащий боевикам», – сообщил он.



После выезда колонны под контролем боевиков останется единственный город в Восточной Гуте – Дума.

Напомним, накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что лидеры террористических группировок согласились вывести боевиков с семьями из Думы в Восточной Гуте.