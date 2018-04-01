Начался выход боевиков из последнего оплота террористов в Восточной Гуте

В результате договоренностей, достигнутых при содействии России между сирийской правительственной армией и засевшими в Думе боевиками, в воскресенье около 1 тыс. террористов из радикальной группировки «Фейлак Ар-Рахман» покинули анклав, сообщил источник в службе безопасности республики.

Он уточнил, 24 автобуса с боевиками в воскресенье вечером покинули Думу через гуманитарный коридор в Мухайяам Аль-Вафедин, направившись в сторону Идлиба, передает РИА «Новости».

По его данным, после вывоза радикалов из «Фейлак Ар-Рахман» в Идлиб, из Думы будут выведены боевики «Джейш аль-Ислам», которых переправят автобусами в район города Джараблус, расположенного в провинции Алеппо на сирийско-турецкой границе.

Накануне командование сирийской армии объявило об освобождении Восточной Гуты, за исключением города Дума. При этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что лидеры террористических группировок согласились вывести боевиков с семьями из Думы в Восточной Гуте.