Россия отвергла обвинения в химатаке в Восточной Гуте

Российский центр по примирению в Сирии, комментируя сообщения о применении Дамаском бомб с хлором в сирийской Думе, решительно опроверг эти сведения.

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что страны Запада прибегли к теме якобы применения Дамаском химоружия, чтобы сорвать вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты, передает РИА «Новости».

«Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», – заявил он.

По его словам, гумкоридов в населенном пункте «Мухайам Аль-Вафедин» в настоящее время продолжает работу по обеспечению безопасного вывода мирных жителей из города Дума.

Ранее сообщалось, что Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с появлением сообщений о возможном применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.

При этом Госдеп заявил, что именно Россия в конечном итоге несет ответственность за химатаку.

Сирийские военные предупредили о планах боевиков устроить в Восточной Гуте инсценировку применения отравляющих веществ.