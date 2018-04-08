Госдеп «забеспокоился» из-за сообщений боевиков о химатаках в Восточной Гуте

Взгляд
8 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 05:44  |  vz.ru
Разделы

Нефть для рубля оказалась важнее чудачеств Трампа

Рынки то впадали в панику, то в эйфорию от заявлений Дональда Трампа в адрес КитаяФото: Kevin Lamarque/Reuters
Мировые финансовые рынки последние несколько дней трясло, и причиной этому стали экспрессивные заявления президента США по поводу торговых отношений с Китаем. Казалось бы, все это должно сказываться на рубле – однако его состояние оказалось на редкость стабильным. С чем связана такая устойчивость российской валюты? Подробности...
Перейти а раздел…

Дело капитана Горбенко вскрыло слабость судебной системы Украины

Капитан «Норда» Владимир Горбенко (на переднем плане) не угодил Украине только своим российским паспортомФото: кадр из видео
Экипаж арестованного крымского сейнера «Норд» вышел на свободу. Под стражей остается лишь капитан судна Владимир Горбенко, хотя за него уже внесен залог. Ему грозит пятилетний срок. По мнению адвоката, дело полностью ушло в политическую плоскость, судебный процесс обернулся произволом и в ближайшие дни возможны новые провокации со стороны украинских силовиков. Подробности...
Перейти а раздел…

У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
Перейти а раздел…

Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
Обсуждение: 77 комментариев

По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Раскрыты планы боевиков по инсценировке химатаки в Восточной Гуте
          Лондон ответил на запрос РоссииПорошенко: Война закончится победой УкраиныМинобороны показало доказательства разрушения Ракки коалициейСтритрейсер на BMW насмерть сбил женщину в Москве
          Адвокат рассказал, как был напуган судья по делу капитана «Норда»Сестра Савченко вызывающе поздравила украинцев с ПасхойОпубликовано видео начала распада Африки на две части (видео)Виталий Калоев обвинил Дмитрия Нагиева во вранье
          Стало известно, кто сидел за рулем въехавшего в людей в Германии грузовикаБлогеры сообщили о переброске в Сирию Ил-38НРежиссер Грымов назвал причину травли КозловскогоГолый Панин усомнился в интеллектуальных способностях россиян

          Главная тема


          Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить

          находится в сознании


          Сергей Скрипаль заговорил

          Невозможно за сутки


          Экс-глава ОЗХО обосновал поспешность выводов Британии

          на руку Путину


          В Германии увидели тройную пользу для России от санкций США

          редкий случай


          За сделанное Хейли признание Россия должна сказать США спасибо

          «меж двух огней»


          Белоруссия попросила не считать ее частью России

          корыстные цели


          В России отреагировали на заявление о военной угрозе «Северного потока – 2»

          через коммутаторы


          Хакеры совершили мощную атаку на Рунет и оставили послание

          «особая порода людей»


          Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

          «два варианта действий»


          Ирина Алкснис: Как отбить Украине охоту играть в пиратов

          «стадия развала»


          Эдуард Биров: США и западные страны совершают одну глупость за другой

          «Кому выгодно»


          Сергей Худиев: У элиты Британии и США мотивы для отравления Скрипалей определенно были

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Госдеп «забеспокоился» из-за сообщений боевиков о химатаках в Восточной Гуте

          8 апреля 2018, 04:34

          Текст: Антон Никитин

          Версия для печати

          Госдепартамент Соединенных Штатов выразил обеспокоенность в связи с появлением сообщений о возможном применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, заявил представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

          «Мы наблюдали многочисленные, очень тревожные сообщения о еще одном нападении с возможным применением химического оружия вблизи больницы в Думе (Сирия)», – заявил представитель госдепа, слова которого передает ТАСС.

          По его словам, «в сообщениях ряда групп и медицинского персонала на местах говорится о как минимум 40 погибших и сотнях раненых».

          Представитель госдепа сообщил, что ведомство «продолжает получать сообщения».

          Ранее сирийские военные предупредили о планах боевиков устроить в Восточной Гуте инсценировку применения отравляющих веществ.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............