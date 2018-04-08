Госдеп «забеспокоился» из-за сообщений боевиков о химатаках в Восточной Гуте

Госдепартамент Соединенных Штатов выразил обеспокоенность в связи с появлением сообщений о возможном применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, заявил представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

«Мы наблюдали многочисленные, очень тревожные сообщения о еще одном нападении с возможным применением химического оружия вблизи больницы в Думе (Сирия)», – заявил представитель госдепа, слова которого передает ТАСС.

По его словам, «в сообщениях ряда групп и медицинского персонала на местах говорится о как минимум 40 погибших и сотнях раненых».

Представитель госдепа сообщил, что ведомство «продолжает получать сообщения».

Ранее сирийские военные предупредили о планах боевиков устроить в Восточной Гуте инсценировку применения отравляющих веществ.