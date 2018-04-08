Лондон призвал срочно расследовать «химатаку» в Восточной Гуте

Министерство иностранных дел Великобритании призвало к проведению срочного расследования якобы имевшей место «химической атаки» в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, сообщает Sky News.

«Требуется срочное расследование, и международное сообщество должно дать ответ», – передает ТАСС текст заявления британского внешнеполитического ведомства.

«Мы призываем режим Асада и его сторонников, Россию и Иран, прекратить насилие в отношении невинных мирных жителей», – добавил Лондон.

В МИД Соединенного Королевства также отметили, что если сведения о «химатаке» верны, то «это еще раз доказывает жестокость Асада».

Между тем, первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Евгений Серебренников призвал не верить обвинениям западных стран в адрес правительственных войск Сирии о применении химоружия, передает РИА «Новости».

«Не верю уже никому и советую не верить подобной информации», – сказал Серебренников, отметив, что существует множество прецедентов, когда есть основания винить Запад в «прямой лжи, в подтасовке фактов, в несоответствии их действий международным, этическим нормам и правилам».

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отметил, что США, заявляя об очередной «химатаке» Дамаска, стремятся сорвать вывод боевиков из сирийского города Дума и препятствовать наступлению правительственных войск. Авторов сообщений о «химатаке» он назвал «фейкмекерами». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее в воскресенье российский Центр по примирению в Сирии, комментируя сообщения о применении Дамаском бомб с хлором в сирийской Думе, решительно опроверг эти сведения. Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с появлением сообщений о возможном применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Вашингтон при этом заявил, что Россия в конечном итоге несет ответственность за «химатаку».

Сирийские военные ранее предупреждали о планах боевиков устроить в Восточной Гуте инсценировку применения отравляющих веществ.