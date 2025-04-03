Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.0 комментариев
Бастрыкин заявил о попытках вербовки Украиной подростков для диверсий
Бастрыкин заявил о распространении идеологии нацизма среди завербованных СБУ подростков
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы продолжают попытки вербовки российских подростков для совершения диверсионных акций.
Бастрыкин отметил, что следственная практика выявляет опасные явления, такие как активизация противоправной деятельности против России со стороны украинских спецслужб, передает ТАСС. Они предлагают несовершеннолетним денежное вознаграждение за выполнение диверсий. Бастрыкин подчеркнул, что это является серьезной угрозой общественной безопасности и стабильности.
Анализ преступлений показывает деструктивное влияние на подростков, что вызывает особую обеспокоенность российских спецслужб.
Ранее в Абакане задержали подростков по подозрению в поджоге офиса «Народного фронта» за обещанное вознаграждение.
Также на Ставрополье задержали подростков за поджог здания Союза ветеранов по указанию кураторов из интернета. В Вязьме ФСБ задержала подростка за попытку поджога музея неизвестного солдата.