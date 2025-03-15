После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».37 комментариев
ФСБ задержала подростка за попытку поджога музея неизвестного солдата в Вязьме
ФСБ сообщила о возбуждении дела о теракте в отношении подростка за поджог музея неизвестного солдата в Вязьме
В Вязьме задержан 15-летний подросток за попытку поджога музея неизвестного солдата в центре патриотического воспитания «Долг», возбуждено дело о теракте, сообщили УФСБ и УМВД по Смоленской области.
В Вязьме Смоленской области сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка за попытку поджога музея неизвестного солдата, который находится в центре патриотического воспитания «Долг», передает РИА «Новости».
По информации УФСБ и УМВД по Смоленской области, задержание произошло по месту жительства молодого человека.
Юноша признался, что действовал из корыстных побуждений. По его словам, ему предложили 320 тыс. рублей за поджог музейного здания некие лица, с которыми он общался через мессенджер. Вечером в четверг злоумышленник разбил стекло молотком и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся.
Ущерб музею оказался минимальным: огнем были повреждены лишь окно и подоконник. После задержания подросток заявил, что обещанного вознаграждения он так и не получил. Ему инкриминируют совершение террористического акта, что может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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