Подростки задержаны за поджог офиса «Народного фронта» в Хакасии

Полиция задержала подростков за поджог офиса «Народного фронта» в Хакасии

Tекст: Вера Басилая

Двое подростков из Абакана задержаны по подозрению в поджоге офиса регионального отделения Народного фронта. Молодые люди, которым 16 и 17 лет, признались, что согласились совершить преступление в обмен на денежное вознаграждение, предложенное незнакомцем в мессенджере, передает РИА «Новости».

Подозреваемых доставили в полицию, где они дали признательные показания. Пока им не избрали меру пресечения, однако оба фигуранта остаются под стражей. Официальные власти продолжают расследование, чтобы установить личность и мотивы человека, предложившего подросткам совершить преступление.

МВД Хакасии ведет расследование и призывает граждан, обладающих любой информацией по делу, обращаться в правоохранительные органы. Полиция также предупреждает о необходимости соблюдать осторожность в сети и не поддаваться на предложения сомнительного характера.

Ранее полиция Хакасии возбудила уголовное дело после поджога офиса «Народного фронта» в Абакане, который полностью выгорел за 15 минут.

До этого подростков задержали на Ставрополье за поджог здания Союза ветеранов, совершенный ими по указанию кураторов из интернета.

Также ФСБ задержала подростка за попытку поджога музея неизвестного солдата в Вязьме.