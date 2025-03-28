В Хакасии возбудили дело о поджоге офиса «Народного фронта»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полиция Хакасии возбудила уголовное дело по факту поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане, сообщает РИА «Новости». Ранее стало известно, что двое неизвестных подожгли офис, и пожарные прибыли на место оперативно, но огонь распространился быстро и уничтожил половину помещения за 15 минут.

После тушения возгорания криминалисты обнаружили остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь. Полицейские Хакасии возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, касающейся умышленного уничтожения или повреждения имущества из хулиганских побуждений или по мотивам ненависти или вражды.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Полиция проводит комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Народный фронт поздравил бойцов и жителей новых регионов России с праздником Пасхи, отметив важность поддержки и единства в это время. В ходе проекта «Все для победы!» россияне собрали 240 машин для фронта, что подчеркивает народную поддержку и солидарность с вооруженными силами.