Страх дружбы с Америкой, Китаем и кем угодно ещё – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать её почаще.0 комментариев
В Хакасии возбудили дело о поджоге офиса «Народного фронта»
Полиция Хакасии возбудила уголовное дело после поджога офиса «Народного фронта» в Абакане, который выгорел почти полностью за 15 минут.
Полиция Хакасии возбудила уголовное дело по факту поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане, сообщает РИА «Новости». Ранее стало известно, что двое неизвестных подожгли офис, и пожарные прибыли на место оперативно, но огонь распространился быстро и уничтожил половину помещения за 15 минут.
После тушения возгорания криминалисты обнаружили остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь. Полицейские Хакасии возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, касающейся умышленного уничтожения или повреждения имущества из хулиганских побуждений или по мотивам ненависти или вражды.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Полиция проводит комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Народный фронт поздравил бойцов и жителей новых регионов России с праздником Пасхи, отметив важность поддержки и единства в это время. В ходе проекта «Все для победы!» россияне собрали 240 машин для фронта, что подчеркивает народную поддержку и солидарность с вооруженными силами.