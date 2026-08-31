В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Путин высоко оценил рост товарооборота России и Казахстана
Президент России Владимир Путин позитивно оценил увеличение объемов взаимной торговли с Казахстаном по итогам текущего года.
На полях саммита ШОС в Бишкеке главы двух государств обсудили позитивную динамику экономических отношений и подтвердили курс на дальнейшее сотрудничество, передает РИА «Новости».
«И в прошлом году у нас неплохие были показатели товарооборота. В этом году он подрос, и, в общем, это хороший очень результат», – подчеркнул российский лидер во время переговоров.
В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что Москва останется ключевым торговым и инвестиционным партнером Астаны. Он добавил, что полностью поддерживает данный процесс, так как это отвечает интересам граждан.
Ранее Путин отметил рост товарооборота между Москвой и Астаной на 4% за первые пять месяцев текущего года.
Российский лидер выразил уверенность в скором превышении отметки взаимной торговли в 30 млрд долларов.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию главным инвестором в экономику республики.