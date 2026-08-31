Путин высоко оценил рост товарооборота России и Казахстана

Tекст: Валерия Городецкая

На полях саммита ШОС в Бишкеке главы двух государств обсудили позитивную динамику экономических отношений и подтвердили курс на дальнейшее сотрудничество, передает РИА «Новости».

«И в прошлом году у нас неплохие были показатели товарооборота. В этом году он подрос, и, в общем, это хороший очень результат», – подчеркнул российский лидер во время переговоров.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что Москва останется ключевым торговым и инвестиционным партнером Астаны. Он добавил, что полностью поддерживает данный процесс, так как это отвечает интересам граждан.

Ранее Путин отметил рост товарооборота между Москвой и Астаной на 4% за первые пять месяцев текущего года.

Российский лидер выразил уверенность в скором превышении отметки взаимной торговли в 30 млрд долларов.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию главным инвестором в экономику республики.