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    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    26 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    31 августа 2026, 22:00 • Новости дня

    Производство пива в Германии упало до исторического минимума

    Германия сократила производство пива до минимума с 1995 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В прошлом году немецкие пивоварни сварили рекордно низкий объем пенного напитка за последние три десятилетия, сохранив при этом лидерство в Евросоюзе, следует из данных Евростата.

    По итогам 2025 года производство пива в Германии снизилось до 6,82 млрд литров, став минимальным с 1995 года, передает РИА «Новости». По сравнению с 2024 годом выпуск алкогольного пива сократился на 6%, что является самым низким показателем за всю историю ведения статистики.

    Несмотря на спад, Германия остается крупнейшим производителем пива в ЕС, обеспечивая каждый пятый литр напитка.

    Второе место занимает Испания, на долю которой приходится 16% европейского производства. В 2025 году испанские пивовары увеличили выпуск на 25%, достигнув 5,05 млрд литров.

    Замыкает тройку лидеров Польша с долей в 10% и объемом 3,23 млрд литров, что на 6,23% меньше показателя 2024 года.

    Другие крупные производители также зафиксировали спад: в Чехии производство снизилось на 6% до 1,8 млрд литров, а в Бельгии – на 3,7% до 2 млрд литров.

    В целом страны Евросоюза в 2025 году произвели 34,4 млрд литров пива, включая безалкогольное. Это на 0,7% меньше, чем в 2024 году, но на 2,2% превышает уровень 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем продаж пива в Германии впервые упал ниже восьми миллиардов литров.

    Старейшая немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters подала заявление о банкротстве из-за снижения спроса.

    В немецком Мангейме из-за финансовых проблем закрылась основанная в 1679 году пивоварня Eichbaum.

    31 августа 2026, 03:51 • Новости дня
    Мерц предрек «огромные проблемы» для Саксонии-Анхальт при победе АдГ на выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Приход партии «Альтернатива для Германии» к власти в Саксонии-Анхальт грозит региону серьезными экономическими последствиями, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я просто не могу себе представить, чтобы международные инвесторы приехали закладывать первый камень, основывать новые заводы и открывать предприятия в Саксонии-Анхальт, если там будет премьер-министр от АдГ. Однако это решение должны принять сами избиратели Саксонии-Анхальт», – сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Канцлер отметил, что власти сделают все возможное в оставшиеся до выборов дни, чтобы предупредить избирателей о рисках такого сценария. По его данным, около 20% голосующих до сих пор не определились с выбором. Вопрос о возможных коалициях с другими фракциями Мерц оставил без комментариев, передает ТАСС.

    Выборы в Саксонии-Анхальт пройдут 6 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно опросам, АдГ лидирует в Саксонии-Анхальт с большим отрывом от ХДС.

    Мерц ранее исключил возможность коалиции ХДС с «Альтернативой для Германии».

    Власти Германии на случай победы АдГ уже прорабатывают варианты изоляции Саксонии-Анхальт от чувствительной информации на федеральном уровне.

    После голосования земля может столкнуться с патовой ситуацией при формировании правительства, поскольку все партии, кроме BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость»), отказываются работать с АдГ.

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    31 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

    Мерц: Берлин согласует ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с ЕС и НАТО

    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии согласуют с партнерами по НАТО и Евросоюзу ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью ARD подчеркнул, что реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы. «Она в эти дни также окончательно согласовывается с Европейским союзом, с партнерами по НАТО», – приводит его слова ZDF.

    Он отказался комментировать, кто стоял за попыткой нападения, добавил, что расследование близится к завершению.

    Политик отметил, что правительство ФРГ достигло широкого согласия по поводу предстоящей реакции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки.

    При этом немецкие правоохранители подозревали Украину в инсценировке нападения для получения военной помощи.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    31 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о якобы причастности России к миграционному кризису в Испании.

    Санчес заявил, что не исключает участия Москвы в ухудшении миграционной обстановки в государстве, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на «резкий всплеск недостоверных публикаций в интернете».

    «После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением, которое всегда использует тему миграции для атак не только на Испанию, но и на Европу», – заявил он в интервью радиостанции Cadena SER.

    Напомним, 30 июля 60 тыс. мигрантов прорвали забор на границе с испанской Сеутой.

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал действия властей Испании главной причиной миграционного кризиса.

    В середине августа Мадрид и Рабат экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах.

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    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    31 августа 2026, 02:02 • Новости дня
    Мерц связал рост цен на электроэнергию в Германии с закрытием АЭС
    Мерц связал рост цен на электроэнергию в Германии с закрытием АЭС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокие тарифы на электроэнергию в Германии отчасти стали следствием поспешного отказа от атомной энергетики, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Я не несу ответственности за отключение атомных электростанций в Германии. Я бы этого не сделал. Мы в Германии провели отключение до того, как создали альтернативы. И теперь нам приходится делать это с большим трудом», – сказал Мерц в интервью ARD.

    Мерц подчеркнул, что не он законодательно закрепил гарантированные тарифы на поставку электроэнергии в сеть на 15 лет вперед. По его словам, это решение уже принято, и он не может его изменить, передает ТАСС.

    Еще одной причиной роста цен канцлер назвал последствия конфликта вокруг Ирана. Одновременно он вновь выступил за строительство газовых тепловых электростанций, отметив, что тендеры на их проектирование и возведение уже запущены, решение согласовано внутри правительственной коалиции и одобрено в Брюсселе. Теперь, заявил Мерц, власти обязаны эти станции построить.

    Германия не может позволить себе продление топливной скидки для снижения цен на дизель и бензин, подскочивших вследствие энергетического кризиса, сказал он. Мерц добавил, что никто не знает, станет ли Германия в обозримом будущем страной с дешевой электроэнергией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором квартале 2026 года немецкие домохозяйства столкнулись с самыми высокими в G20 тарифами на электроэнергию в размере 35,6 евроцента за киловатт-час.

    Мерц в июле признал отсутствие российских поставок газа основной причиной затяжного энергетического кризиса в Германии.

    Отказ от российских энергоресурсов и обострение ситуации на Ближнем Востоке привели к пятикратному росту стоимости газа для немецких потребителей по сравнению с 2020 годом.

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    31 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Ядовитые португальские кораблики стали размножаться у берегов Европы
    Ядовитые португальские кораблики стали размножаться у берегов Европы
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Опасные для человека физалии, известные как португальские кораблики, начали активно размножаться в водах Европы из-за потепления Северной Атлантики, сообщила сотрудник Научно-исследовательского института Франции в сфере морского природопользования Эльвира Антажан.

    «Помимо феноменов, связанных с ветром и течениями, которые уносят этих существ на север вплоть до Бискайского залива, они теперь могут там размножаться, потому что температура стала более благоприятной», – сообщила Антажан РИА «Новости».

    К такому выводу ученые пришли после обнаружения совсем молодых особей вблизи европейских берегов – размеры некоторых из них не превышают одного сантиметра. Раньше из тропиков до Европы доплывали только взрослые физалии, что говорило о случайном заносе, а не о размножении на месте.

    Биолог отметила, что появление португальских корабликов у европейских берегов сильно участилось за последние годы. По ее словам, ранее могло пройти несколько лет без единого случая появления этих существ, а сейчас волны прибивают их к берегам регулярно.

    Эксперт также уточнила, что при определенном направлении ветра физалий можно обнаружить даже у британских берегов в районе Ла-Манша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, португальские кораблики ужалили более тысячи туристов во Франции и Испании.

    Яд этих существ представляет серьезную угрозу для здоровья. Примерно в 10% случаев ужаленным туристам требуется госпитализация из-за сильной боли, проблем с дыханием, нарушения работы сердца или аллергического шока.

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    31 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Глава МИД Германии поддержал расширение ЕС на Исландию и Норвегию

    Глава МИД Германии Вадефуль поддержал расширение ЕС на Исландию и Норвегию

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал не сворачивать планы северного расширения ЕС после референдума в Исландии, где большинство проголосовало против возобновления переговоров.

    Евросоюз не должен отказываться от идеи расширения на север, несмотря на итоги референдума в Исландии, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    «Я по-прежнему считаю, что нам не следует упускать из виду цель расширения Европейского союза на север. Это, разумеется, включает Исландию, но также предполагает и включение Норвегии», – сказал глава МИД ФРГ.

    Референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС прошел в Исландии в субботу, против этой инициативы высказались около 53% участников голосования. Вадефуль подчеркнул, что результаты плебисцита должны подтолкнуть Евросоюз к размышлениям о том, как сделать членство более привлекательным, прежде всего с точки зрения экономических перспектив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам референдума 52,5% жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к Евросоюзу.

    Решение исландцев отказаться от диалога с ЕС вызвало обеспокоенность в Брюсселе из-за возможного удара по имиджу блока.

    Лидер консервативной оппозиционной партии Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила о необходимости повторной подачи заявки на вступление страны в Евросоюз.

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    31 августа 2026, 04:10 • Новости дня
    Дмитриев назвал политику Мерца причиной экономического ущерба для Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца наносит экономический ущерб Германии, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Германия страдает от экономического ущерба из-за политики Мерца. Какие инвесторы не приветствовали бы честный подход АдГ к накопившимся проблемам: доступной и надежной энергии, контролю над миграцией и экономическому возрождению?» – заявил Дмитриев в X.

    Дмитриев также добавил, что заблуждения канцлера поддерживают лишь 13% граждан Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что приход партии «Альтернатива для Германии» к власти в Саксонии-Анхальт грозит региону серьезными экономическими последствиями.

    По его мнению, международные инвесторы не станут открывать заводы и предприятия в регионе, если его возглавит премьер-министр от АдГ.

    Выборы в Саксонии-Анхальт пройдут 6 сентября. Согласно опросам, АдГ лидирует с большим отрывом от ХДС.

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    31 августа 2026, 11:11 • Новости дня
    Politico: АдГ грозит взять власть в регионах Германии

    Politico: АдГ получит 42% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне роста популярности правых сил в Германии страна приближается к политическому кризису, которого не видела десятилетиями, пишет Politico.

    Ожидается, что 6 сентября на выборах в Саксонии-Анхальт правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) получит около 42% голосов – почти вдвое больше, чем правящий Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico.

    Левая партия занимает третье место, а Социал-демократическая партия и «Зеленые» балансируют около пятипроцентного барьера, установленного для того, чтобы не допускать во власть радикальные силы.

    Если социал-демократы и «зеленые» не преодолеют этот порог, АдГ сможет управлять регионом самостоятельно или в союзе с левоконсервативным альянсом Сары Вагенкнехт. Эксперты называют такой сценарий политическим кризисом, невиданным в Германии за десятилетия. Через две недели после выборов в Саксонии-Анхальт голосование пройдет также в Мекленбурге – Передней Померании и в Берлине, где позиции АдГ также усиливаются.

    Лидер регионального списка партии Ульрих Зигмунд предлагает прекратить санкции против России, вернуть в школы уроки русского языка и возобновить программы студенческого обмена с Россией. Украинцев он предлагает считать не беженцами войны, а нелегальными мигрантами. «Германия – самая опасная страна из моих недавних наблюдений», – говорится в материале журнала Der Spiegel, назвавшего Зигмунда «самым опасным человеком Германии».

    Программа АдГ на 150 страницах предусматривает массовую депортацию просителей убежища, лишение финансирования общественных телеканалов, запрет символов воук-культуры в школах и налоговые льготы для семей с «отцом, матерью и как можно большим числом детей». Автор статьи считает, что за успехом партии внимательно следят президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, чья администрация поддерживает контакты с АдГ как частью «патриотических сил» в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предрек регионам «огромные проблемы» в случае победы АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Немецкий политолог Александр Рар ранее отметил, что провал ХДС и СДПГ на выборах в восточных землях усилит требования об отставке Мерца.

    Власти ФРГ при этом уже прорабатывают варианты жесткой изоляции региона на случай прихода «Альтернативы для Германии» к власти.

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    31 августа 2026, 10:52 • Новости дня
    Неизвестный устроил стрельбу по турецкому кафе в Кельне

    Полиция Кельна начала розыск открывшего огонь по турецкому кафе преступника

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженный злоумышленник обстрелял заведение общественного питания на улице Боннер-штрассе, после чего скрылся с места происшествия.

    Утром 31 августа произошел вооруженный инцидент возле одного из заведений Кельна, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    На данный момент информация о возможных погибших или пострадавших отсутствует.

    Выстрелы прозвучали около 8.30 по московскому времени. Прибывшие на улицу Боннер-штрассе сотрудники правоохранительных органов оцепили прилегающую территорию и обнаружили стреляные гильзы. Сейчас полицейские ведут активный розыск подозреваемого.

    В последнее время крупные немецкие города сталкиваются с ростом преступности. В Берлине и Кельне заметно активизировались криминальные группировки, которые промышляют рэкетом и другими незаконными делами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в немецком городе Штаде в результате стрельбы погибли шесть человек.

    Осенью прошлого года неизвестный открыл огонь по людям на центральной площади Гисена.

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    31 августа 2026, 10:36 • Новости дня
    FT сообщила о планах немецких оружейников перевооружить британскую армию

    FT: Heckler&Koch поборется за контракт на винтовки для Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий производитель оружия Heckler&Koch намерен предложить британским военным новые автоматы на сумму около 500 млн евро для масштабной замены устаревшего арсенала.

    Оружейный концерн Heckler&Koch планирует получить контракт на поставку штурмовых винтовок для армии Британии, передает РИА «Новости».

    Немецкая фирма намерена заменить штатные британские автоматы SA80. «Heckler&Koch… входит в число мировых оружейных компаний, претендующих на участие в проекте Grayburn. Это программа по замене штатной винтовки SA80», – отмечает издание.

    Эксперты оценивают стоимость потенциального соглашения примерно в 500 млн евро. Производитель уже владеет предприятием в Ноттингеме, а в текущем году приобрел британскую компанию по выпуску оружейных компонентов для локализации производства.

    Немецкие инженеры готовятся предложить военным глубокую модернизацию текущего автомата или модель HK416. Масштабное обновление арсенала станет первым за последние 40 лет, всего планируется закупить от 150 до 180 тыс. единиц оружия.

    Ожидается, что конкуренцию в тендере составят бельгийская FN Browning Group, итальянская Beretta и американская Sig Sauer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия столкнулась с критической нехваткой оружия из-за долгих лет недоинвестирования.

    До конца года вооруженные силы Соединенного Королевства начнут переход на современные разведывательные беспилотники AR5.

    Ранее министры обороны Британии и Германии договорились о совместной разработке нового дальнобойного оружия.

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    31 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Песков: Провокации Европы против выборов в России были, есть и будут

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии выборов в Госдуму фиксируются попытки иностранного вмешательства, для пресечения которых компетентные органы реализуют все необходимые защитные меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, избирательная кампания идет на полной скорости, а провокационные устремления «были, есть и будут».

    «Нам в этом плане опыта не занимать, поэтому все, кому должно, будут принимать необходимые меры», – заявил пресс-секретарь президента, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    В Госдуме заявили, что западные спецслужбы незаконно собирают персональную информацию граждан для организации диверсий.


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    31 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Песков назвал реакцию Европы на российские выборы «десятым делом»

    Песков заявил о безразличии Москвы к европейской оценке выборов в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал попытки иностранных государств вмешаться в российскую избирательную кампанию, передает РИА «Новости».

    «На самом деле то, признают европейцы или не признают – это десятое дело для нас. У нас своя политическая система, у нас свой политический процесс, и избирательная кампания идет на полной скорости», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    По словам государственного деятеля, различные провокации со стороны европейских стран происходили всегда и продолжатся в будущем.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва готова противостоять любым попыткам вмешательства из-за рубежа.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Ранее президент Владимир Путин охарактеризовал предстоящее голосование как ключевое внутриполитическое событие для страны.

    Служба внешней разведки сообщила о планах западных стран по срыву предстоящего голосования в России.

    Иностранные спецслужбы незаконно собирают личные данные россиян для подготовки диверсий.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков категорически отверг возможность изменения сроков проведения этой политической кампании.

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    31 августа 2026, 12:13 • Новости дня
    Число жертв летней жары в Испании достигло рекордных 5232 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Прошедшим летом аномальная жара в Испании унесла жизни более 5 тыс. человек, установив абсолютный исторический рекорд смертности от экстремальных погодных условий.

    Число жертв экстремально высоких температур в Испании достигло исторического максимума, составив 5 232 человека, передает ТАСС.

    Только за август из-за аномальной жары скончались 2 147 местных жителей, свидетельствуют данные системы ежедневного мониторинга смертности.

    Нынешние показатели значительно превзошли цифры предыдущих лет. Так, в 2022 году было зафиксировано 4 789 смертельных исходов, а в 2023 году – 3 035. Основной удар стихии пришелся на пожилых людей.

    Подавляющее большинство погибших этим летом – граждане старше 65 лет, на них пришлось 5 048 случаев. Самой уязвимой категорией населения остаются испанцы в возрасте от 85 лет. Ранее метеорологи отмечали, что первая половина 2026 года стала самой теплой за последние 65 лет наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстремальные температуры летом 2026 года унесли жизни более 5 тыс. жителей Испании. В конце июля председатель правительства страны Педро Санчес озвучил данные о гибели 3,8 тыс. человек.

    В целом по Европе четыре аномальные волны жары привели к массовому росту смертности.

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    31 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Польша продлила действие буферной зоны на белорусской границе

    Польша продлила действие буферной зоны на белорусской границе до конца ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские власти приняли решение продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца.

    Соответствующее распоряжение было подписано главой министерства внутренних дел и администрации Польши, передает РИА «Новости».

    «Министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский подписал распоряжение, продлевающее действие буферной зоны с 1 сентября до 20 ноября», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    В министерстве подчеркнули, что данный шаг продиктован необходимостью обеспечить безопасность в районе работы специальных служб и усилить охрану государственной границы с соседней республикой.

    Напомним, летом 2024 года польские власти решили создать буферную зону на границе с Белоруссией.

    В конце 2025 года Варшава приступила к возведению второго забора с колючей проволокой в Подляском воеводстве.

    Весной прошлого года МВД Польши завершило модернизацию электронного барьера стоимостью 125 млн злотых.

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