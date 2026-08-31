Производство пива в Германии упало до исторического минимума

Германия сократила производство пива до минимума с 1995 года

Tекст: Денис Тельманов

По итогам 2025 года производство пива в Германии снизилось до 6,82 млрд литров, став минимальным с 1995 года, передает РИА «Новости». По сравнению с 2024 годом выпуск алкогольного пива сократился на 6%, что является самым низким показателем за всю историю ведения статистики.

Несмотря на спад, Германия остается крупнейшим производителем пива в ЕС, обеспечивая каждый пятый литр напитка.

Второе место занимает Испания, на долю которой приходится 16% европейского производства. В 2025 году испанские пивовары увеличили выпуск на 25%, достигнув 5,05 млрд литров.

Замыкает тройку лидеров Польша с долей в 10% и объемом 3,23 млрд литров, что на 6,23% меньше показателя 2024 года.

Другие крупные производители также зафиксировали спад: в Чехии производство снизилось на 6% до 1,8 млрд литров, а в Бельгии – на 3,7% до 2 млрд литров.

В целом страны Евросоюза в 2025 году произвели 34,4 млрд литров пива, включая безалкогольное. Это на 0,7% меньше, чем в 2024 году, но на 2,2% превышает уровень 2020 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объем продаж пива в Германии впервые упал ниже восьми миллиардов литров.

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