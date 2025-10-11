В центре немецкого Гисена неизвестный открыл огонь и ранил нескольких человек

Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.4 комментария
DPA: Неизвестный устроил стрельбу в центре немецкого Гисена, есть раненые
В центре немецкого Гисена произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения.
В центре города Гисен, расположенного в федеральной земле Гессен, неизвестный открыл стрельбу на одной из центральных площадей, передает DPA. По данным агентства, в результате стрельбы несколько человек получили ранения.
На данный момент представители местной полиции подтвердили факт происшествия, однако подробности о состоянии пострадавших, возможных мотивах стрелка и его личности пока не раскрываются. Территория площади оцеплена, на месте работают экстренные службы, отмечает ТАСС.
Полиция просит граждан сохранять спокойствие и воздержаться от посещения района происшествия до завершения всех оперативных мероприятий.
Напомним, 7 июня при стрельбе на велопробеге в немецком Галле пострадали семь человек. В тот же день в Мюнхене женщина ранила ножом прохожих.