В центре немецкого Гисена неизвестный открыл огонь и ранил нескольких человек

DPA: Неизвестный устроил стрельбу в центре немецкого Гисена, есть раненые

Tекст: Мария Иванова

В центре города Гисен, расположенного в федеральной земле Гессен, неизвестный открыл стрельбу на одной из центральных площадей, передает DPA. По данным агентства, в результате стрельбы несколько человек получили ранения.

На данный момент представители местной полиции подтвердили факт происшествия, однако подробности о состоянии пострадавших, возможных мотивах стрелка и его личности пока не раскрываются. Территория площади оцеплена, на месте работают экстренные службы, отмечает ТАСС.

Полиция просит граждан сохранять спокойствие и воздержаться от посещения района происшествия до завершения всех оперативных мероприятий.

Напомним, 7 июня при стрельбе на велопробеге в немецком Галле пострадали семь человек. В тот же день в Мюнхене женщина ранила ножом прохожих.