30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
FT: Исход референдума в Исландии ударил по имиджу Евросоюза
Большинство граждан Исландии на референдуме отвергли идею возобновления переговоров о присоединении к Евросоюзу, что вызвало обеспокоенность в Брюсселе.
Ряд представителей Евросоюза выразили обеспокоенность тем, что результаты голосования в Исландии могут негативно отразиться на имидже блока, передает РИА «Новости».
На прошедшем в субботу референдуме около 53% граждан проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС.
«Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что отказ Исландии испортит впечатление о том, что блок является серьезным партнером в области обороны и безопасности, а не просто золотым билетом в экономику для более бедных государств Восточной Европы», – отмечает Financial Times.
Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир подчеркнула, что действующее правительство не планирует инициировать новые переговоры с Евросоюзом. Она отметила серьезность проведения референдумов и нецелесообразность частого обращения к гражданам с подобными вопросами.
Исландия впервые подала заявку на членство в ЕС в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. Однако в 2013 году переговоры были приостановлены из-за разногласий с Брюсселем по квотам на вылов рыбы и сельскохозяйственной политике. Несмотря на текущий отказ, возможность возвращения к вопросу о вступлении в будущем сохраняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ исландцев от евроинтеграции вызвал негативную реакцию у руководства Евросоюза.
Политолог Федор Лукьянов объяснил итоги голосования неверием граждан в привлекательность объединения.
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