FT: Исход референдума в Исландии ударил по имиджу Евросоюза

Tекст: Мария Иванова

Ряд представителей Евросоюза выразили обеспокоенность тем, что результаты голосования в Исландии могут негативно отразиться на имидже блока, передает РИА «Новости».

На прошедшем в субботу референдуме около 53% граждан проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС.

«Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что отказ Исландии испортит впечатление о том, что блок является серьезным партнером в области обороны и безопасности, а не просто золотым билетом в экономику для более бедных государств Восточной Европы», – отмечает Financial Times.

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир подчеркнула, что действующее правительство не планирует инициировать новые переговоры с Евросоюзом. Она отметила серьезность проведения референдумов и нецелесообразность частого обращения к гражданам с подобными вопросами.

Исландия впервые подала заявку на членство в ЕС в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. Однако в 2013 году переговоры были приостановлены из-за разногласий с Брюсселем по квотам на вылов рыбы и сельскохозяйственной политике. Несмотря на текущий отказ, возможность возвращения к вопросу о вступлении в будущем сохраняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ исландцев от евроинтеграции вызвал негативную реакцию у руководства Евросоюза.

Политолог Федор Лукьянов объяснил итоги голосования неверием граждан в привлекательность объединения.

Перед референдумом власти Рейкьявика назвали сохранение контроля над рыболовством главным условием возможного вступления.