Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.0 комментариев
Оппозиция Норвегии призвала к вступлению в Евросоюз
Норвегии необходимо пересмотреть статус и подать заявку на членство в Европейском союзе из-за общих вызовов в сфере безопасности, заявила лидер консервативной партии Ине Эриксен Серейде.
Лидер консервативной оппозиционной партии Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила, что страна должна повторно подать заявку на вступление в Евросоюз. В интервью она отметила, что текущие отношения с Брюсселем уже не отвечают вызовам времени, особенно в свете угроз со стороны России и других глобальных конфликтов, передает Politico.
Серейде подчеркнула: «Наилучшее будущее для Норвегии – быть полноценным членом ЕС». По ее словам, страна уже внедрила около 14 тыс. нормативных актов Евросоюза, но не участвует в формировании повестки и стратегических решений блока. Она также отметила, что недавний спор между Осло и Брюсселем по поводу ограничений на импорт ферросплавов показал уязвимость страны вне союза.
Лидер консерваторов добавила, что возможная заявка Исландии на вступление в ЕС может изменить институциональный подход Евросоюза к соседям и усложнить для Норвегии сохранение нынешнего статуса. В числе преимуществ от членства Серейде назвала сферы обороны, космоса, здравоохранения и безопасности в Арктике.
Несмотря на то, что большинство населения и парламента Норвегии пока выступают против вступления в ЕС, поддержка идеи за последние полтора года выросла на фоне трансатлантических разногласий и угроз со стороны США. Серейде считает, что в обществе появилась «более открытая» дискуссия по этому вопросу. Она также раскритиковала нынешнее правительство за табуирование темы ЕС до следующих выборов в 2029 году.
Ранее сообщалось, что исландские власти рассматривали возможность ускорения процесса вступления в Европейский союз.