«Ветбиохим» решила отозвать вакцину после гибели собак в Ярославской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Компания приняла решение отозвать 20-ю серию вакцины «Мультикан-8» и провести контроль качества препарата, передает РИА «Новости».

Специалисты организации уже направились в Ярославскую область для детального изучения ситуации.

«Вся необходимая информация подготовлена для отправки в Россельхознадзор», – добавили в компании.

В настоящее время проводится повторная проверка качества препарата и условий его производства.

Архивные образцы вакцины передадут в аккредитованный государственный орган для независимой экспертизы. В компании подчеркнули, что сам факт вакцинации не доказывает причинно-следственную связь с гибелью животных.

Препарат «Мультикан-8» выпускается с 1996 года, ежегодно реализуется более 2 млн доз.

Отозванная партия объемом 60 тыс. доз была продана более чем в 10 регионах России, при этом жалоб из других субъектов не поступало. Столичные ветеринары также подтвердили отсутствие обращений по поводу негативных реакций на эту вакцину.

Вакцина «Мультикан-8» призвана защищать собак от чумы плотоядных, плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, аденовирусных инфекций, лептоспироза и бешенства.

Препарат формирует у животного иммунитет после полного курса.

Весной 2026 года столичная биотехнологическая компания зарегистрировала пять новых вакцин для животных.

В прошлом году Россельхознадзор обнаружил на российском рынке контрафактные импортные препараты для собак и кошек.

Доля отечественных производителей ветеринарных лекарств на внутреннем рынке выросла до 76%.