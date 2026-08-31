Токаев: Никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими

Tекст: Вера Басилая

Токаев на встрече с Путиным подчеркнул важность развития гуманитарных контактов между странами, передает РИА «Новости». По словам казахстанского лидера, история не знает примеров вражды между двумя народами.



«Данные контакты, данное взаимодействие формировалось на протяжении многих лет, если не сказать веков. У нас никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими с точки зрения межрелигиозных отношений, каких-либо политических взаимоотношений!», – сказал глава государства.



Токаев добавил, что в прошлом случались лишь незначительные хозяйственные споры. Тесные и дружественные отношения Москвы и Астаны будут успешно развиваться и в будущем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

Российский лидер Владимир Путин отметил успешное развитие двусторонних отношений.