Народный фронт поздравил бойцов и жителей в новых регионах России с праздником Пасхи

Народный фронт поздравил бойцов и мирных жителей с праздником Пасхи в ДНР, ЛНР и Запорожской области

В преддверии Пасхи представители Народного фронта привезли куличи подразделениям на передовую и мирным жителям в города и поселки освобожденных территорий в Донецкой, Луганской народных республиках и Запорожской области. В общей сложности представители президентского движения поздравили с Пасхой более 10 тыс. человек.

Так, 5 тыс. освященных куличей представители Народного фронта привезли военнослужащим Первого Донецкого армейского корпуса. Их испекли сестры Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря в Подмосковье.

«У кого-то племянник, у кого-то братья там служат. Наш алтарник тоже сейчас на фронте. Вообще связь нашего монастыря с народом Донбасса – давняя. На предприятии «Донецксталь» в 2001 году были отлиты колокола для монастыря. Теперь сестры отправляют в ДНР пасхальные куличи», – сказала казначей Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря, монахиня Ювеналия Королева.

В Луганской народной республике в преддверии Пасхи представители президентского движения сами испекли, украсили и привезли бойцам и мирным жителям на освобожденные территории 1500 куличей. Акция прошла при поддержке цеха хлебобулочных изделий Луганска. Муку и все необходимые ингредиенты для приготовления праздничной выпечки общественники привезли с собой.

Молодежное крыло Народного фронта в ДНР доставило гуманитарную помощь в Горловский Богоявленский собор. Ребята передали служителям собора сладкие подарки, которые раздадут детям в праздник, и форму для младшего церковного хора от неравнодушных предпринимателей Таганрога.

В Запорожской области 250 куличей передали трем подразделениям, сражающимся на передовой. Вместе с ними представители Народного фронта передали бойцам письма от школьников из Республики Хакасия и небольшие иконы в качестве оберегов.

Многие российские артисты через Народный фронт передали поздравления бойцам. Видеообращение к Пасхе бойцам записал Иван Охлобыстин. Актер пожелал военнослужащим жить с верой, а всем россиянам – больше молиться за тех, кто защищает нашу страну.

«В эту Пасху мы должны увеличить наш молитвенный жар, поскольку мы несем ответственность духовную за наших ребят, которые сражаются сейчас на фронтах, и пожелать им защиты с небес и ничего не бояться. Тот, кто верит, ничего никогда не боится», – сказал он.

Народный фронт поздравляет бойцов с праздником Пасхи и готовится доставить масштабный сбор подразделениям ко Дню Победы. В рамках проекта «Все для победы!» в преддверии праздника 9 Мая будет сформирован поезд, который благодаря российским железнодорожникам доставит на передовую внедорожники, пикапы, микроавтобусы, квадроциклы, а также гитары, подписанные артистами. В железнодорожный состав войдут вагоны из разных регионов страны. Автомобили, которых ожидается в составе гуманитарного груза более 200, будут установлены на специальные платформы. Также на средства сбора будут закуплены необходимое военным снаряжение и оборудование.

