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Народный фронт поздравил бойцов и жителей в новых регионах России с праздником Пасхи
Народный фронт поздравил бойцов и мирных жителей с праздником Пасхи в ДНР, ЛНР и Запорожской области
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В преддверии Пасхи представители Народного фронта привезли куличи подразделениям на передовую и мирным жителям в города и поселки освобожденных территорий в Донецкой, Луганской народных республиках и Запорожской области. В общей сложности представители президентского движения поздравили с Пасхой более 10 тыс. человек.
Так, 5 тыс. освященных куличей представители Народного фронта привезли военнослужащим Первого Донецкого армейского корпуса. Их испекли сестры Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря в Подмосковье.
«У кого-то племянник, у кого-то братья там служат. Наш алтарник тоже сейчас на фронте. Вообще связь нашего монастыря с народом Донбасса – давняя. На предприятии «Донецксталь» в 2001 году были отлиты колокола для монастыря. Теперь сестры отправляют в ДНР пасхальные куличи», – сказала казначей Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря, монахиня Ювеналия Королева.
В Луганской народной республике в преддверии Пасхи представители президентского движения сами испекли, украсили и привезли бойцам и мирным жителям на освобожденные территории 1500 куличей. Акция прошла при поддержке цеха хлебобулочных изделий Луганска. Муку и все необходимые ингредиенты для приготовления праздничной выпечки общественники привезли с собой.
Молодежное крыло Народного фронта в ДНР доставило гуманитарную помощь в Горловский Богоявленский собор. Ребята передали служителям собора сладкие подарки, которые раздадут детям в праздник, и форму для младшего церковного хора от неравнодушных предпринимателей Таганрога.
В Запорожской области 250 куличей передали трем подразделениям, сражающимся на передовой. Вместе с ними представители Народного фронта передали бойцам письма от школьников из Республики Хакасия и небольшие иконы в качестве оберегов.
Многие российские артисты через Народный фронт передали поздравления бойцам. Видеообращение к Пасхе бойцам записал Иван Охлобыстин. Актер пожелал военнослужащим жить с верой, а всем россиянам – больше молиться за тех, кто защищает нашу страну.
«В эту Пасху мы должны увеличить наш молитвенный жар, поскольку мы несем ответственность духовную за наших ребят, которые сражаются сейчас на фронтах, и пожелать им защиты с небес и ничего не бояться. Тот, кто верит, ничего никогда не боится», – сказал он.
Народный фронт поздравляет бойцов с праздником Пасхи и готовится доставить масштабный сбор подразделениям ко Дню Победы. В рамках проекта «Все для победы!» в преддверии праздника 9 Мая будет сформирован поезд, который благодаря российским железнодорожникам доставит на передовую внедорожники, пикапы, микроавтобусы, квадроциклы, а также гитары, подписанные артистами. В железнодорожный состав войдут вагоны из разных регионов страны. Автомобили, которых ожидается в составе гуманитарного груза более 200, будут установлены на специальные платформы. Также на средства сбора будут закуплены необходимое военным снаряжение и оборудование.
Хакеры установили личность пытающего пленных украинского «хирурга»
RT: Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга»
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Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга», сообщил телеканал RT.
Украинским «хирургом», который рассказывал, что вырезает органы у российских военных, оказался 37-летний Андрей Дмитришин из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Активисты из хакерской группировки RaHDit установили, что Дмитришин был участником так называемой (киевскими властями) АТО и в 2014–2015 годах служил в нацгвардии Украины, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.
По имеющимся у телеканала сведениям, Дмитришин использует разные имена: в «Одноклассниках» он Иван Клищ, а на видео, которое разошлось по Сети, представился Владимиром, а не Андреем. В ролике он хвастается, что без обезболивающих удалял у российских солдат органы с целью последующей продажи на черном рынке.
Накануне «Общероссийский народный фронт» обратился в СК с просьбой завести дело против назвавшегося «хирургом» мужчины, который признался на видео в античеловеческих действиях против российских военных. В тот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информации о возможном совершении преступлений в отношении находящихся в плену российских военнослужащих.
Российские хакеры потребовали выкуп у НАТО
Российские хакеры Killnet предложили НАТО выкупить за три биткоина данные из системы учебных программ альянса
Российские хакеры Killnet предложили НАТО выкупить за три биткоина добытые данные из системы управления обучением альянса, куда входят в том числе методики, данные участников, преподавателей и многое другое.
В сообщении KillMilk – основателя Killnet содержится приглашение каждому участнику НАТО принять участие в игре под названием «Заплати мне, и я буду молчать».
«Первый лот открыт: Система управления обучением НАТО / гигабайты приватной военной методики, студентики, военные кураторы и многое другое – цена 3 BTC», – приводит РИА «Новости» сообщение хакеров
После выкупа информации и доступов, автор обещает открыть продажу следующей порции данных.
Ранее российские хакеры Killnet заявили об атаке на сайт базы США в Рамштайне.
В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
RT: В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
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В документах Пентагона, которые утекли в Сеть, говорится, что Украина с начала СВО якобы потеряла четверть парка боевых вертолетов, а также 60 истребителей и бомбардировщиков, сообщают СМИ.
Как сообщает RT в своем Telegram-канале, подлинность этих данных требует проверки. Издание опубликовало данные, согласно которым за последние полгода ВСУ израсходовали более 9,5 тыс. 227-мм реактивных снарядов типа GMLRS. Также по состоянию на 3 марта 155-мм артиллерийских снарядов осталось на два дня боев.
Кроме того, в слитых документах говорится, что украинские военно-воздушные силы потеряли 23% парка боевых вертолетов (32 из имевшихся 139).
Ранее экс-агент ФБР Колин Роули заявил, что администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России.
До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
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Российские военные заметили под Херсоном танки Leopard
Командир российского батальона рассказал о появлении под Херсоном танков Leopard
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Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, зафиксировано применение немецких зенитно-ракетных комплексов, которыми, предположительно, управляли наемники из Германии, рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».
Российский офицер сообщил, что на Херсонском направлении появились немецкие танки Leopard, со стороны которых неоднократно был зафиксирован обстрел блокпостов, передает РИА «Новости».
По словам офицера, один из танков Leopard уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда. Россиянин рассказал, что диверсионный отряд захватил танк Leopard, но не смог протащить его в тыл, поэтому танк утопили в болоте. Кроме того, по его словам, российские бойцы зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов, предположительно, ими управляли наемники из Германии.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ВС РФ по указанию заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова созданы спецгруппы по борьбе с натовскими танками.
Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты начали давать показания
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания
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Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания и добровольно рассказывают о местоположении тайников Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live», что сейчас идут следственные действия, задержанные говорят очень активно, охотно, никто их не бьет, не пытает, не мучает, не закапывает, они добровольно рассказывают о местоположении схронов Службы безопасности Украины, из которых брали оружие, передает ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что, по данным следствия, диверсанты не отрицают свою причастность к терактам в Запорожской области, в частности, признают свою вину в подрыве железнодорожного полотна, а также в подготовке серии покушений на местных работников администрации и железной дороги.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе задержали причастных к терактам участников украинской диверсионно-разведывательной группы.
В Госдепе пообещали Лаврову холодный прием на СБ ООН в Нью-Йорке
Посол РФ в США Антонов: В Госдепартаменте пообещали России холодный прием главы МИД РФ Лаврова на СБ ООН в Нью-Йорке
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В Госдепартаменте США предупредили российских дипломатов на очень высоком уровне, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ждет холодный прием в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил в эфире Первого канала, что в Госдепе на очень высоком уровне предупредили российскую сторону, что Сергея Викторовича Лаврова на СБ ООН в Нью-Йорке ждет очень холодный прием, не уточнив деталей, передает ТАСС.
При этом Антонов отметил, что Москва на протяжении многих лет не видит никакого дружелюбия с американской стороны. По его словам, для России сегодня главное – это добиться результата в выдаче американских виз делегации РФ для мероприятий по линии ООН, чтобы можно было продолжать работать.
В среду Кремль потребовал от США выполнять обязательства страны, принимающей штаб-квартиру ООН, по выдаче виз участникам заседаний Совета Безопасности всемирной организации, которые пройдут в Нью-Йорке в конце апреля.
Президент Бразилии призвал отказаться от доллара
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал развивающиеся страны заменять доллар США собственными валютами.
«Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах? Кто решил, что доллар стал главной валютой после отмены золотого стандарта?» – сказал он во время выступления в Новом банке развития в Шанхае.
Президент Бразилии также задался вопросом, почему такой банк, как БРИКС, не может иметь валюту, которой можно финансировать торговые отношения между странами союза. Также он подчеркнул, что это непросто, «потому что весь мир зависит от одной валюты», передает РИА «Новости».
По мнению Лулы да Силвы, страны могут использовать для расчетов свои собственные валюты.
Напомним, в понедельник министр финансов России Антон Силуанов допустил возможность создания в рамках БРИКС единой наднациональной валюты.
Китай указал Бербок единственный путь решения конфликта на Украине
МИД Китая назвал переговоры единственным путем решения конфликта на Украине
Единственным путем решения конфликта на Украине являются мирные переговоры, об этом министр иностранных дел КНР Цинь Ган сообщил главе МИД Германии Анналене Бербок на встрече в Берлине.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уточнил, что главы внешнеполитических ведомств провели шестой китайско-германский стратегический диалог в области дипломатии и безопасности, передает ТАСС.
По поводу украинского кризиса китайская сторона указала, что единственный путь урегулирования украинского кризиса – это оказание содействия мирному процессу урегулирования и переговорам.
Ранее германский политолог Александр Рар объяснил газете ВЗГЛЯД, что Бербок во время визита в Китай потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с Евросоюзом, но и не позволит учить себя геополитике.
США обсуждают передачу Украине замороженных резервов ЦБ России
Замгоссекретаря США Нуланд: Замороженные активы ЦБ России в иностранных банках могут направить на восстановление Украины
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Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления на организованном Торговой палатой США форуме американо-украинского партнерства Нуланд заявила, что при поддержке Конгресса США министерство юстиции получило новые полномочия по использованию изъятых у российских «олигархов» активов для оказания помощи и восстановления Украины, передает ТАСС.
Нуланд добавила, что обсуждается также возможность передачи активов Центрального банка России, часть которых США и их союзники заморозили на сумму 300 млрд долларов. Замглавы Госдепартамента США напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины как минимум в 411 млрд долларов.
Напомним, 7 апреля международные резервы России превысили 600 млрд долларов.
ЕС собрался ввести против России 11-й пакет санкций
Еврокомиссар Макгиннес: Евросоюз готовится ввести против России 11-й пакет санкций
Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России, заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.
Еврокомиссар заявила в интервью телекомпании CNBC, что объединенная Европа ввела против России десять пакетов санкций и будет еще один. По ее словам, 11-й пакет санкций будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер, передает ТАСС.
Напомним, Евросоюз приступил к обсуждению нового пакета санкций против России в конце марте.
Эксперт: Тейшейра мог стать марионеткой в игре против администрации Байдена
Эксперт Артамонов: Спецслужбы США использовали Тейшейру, чтобы показать несостоятельность администрации Байдена
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Военнослужащего ВВС национальной гвардии США, 21-летнего Джека Тейшейру могли использовать в своей игре спецслужбы США, причем даже без его ведома, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Тейшейру задержали в США по обвинению в публикации секретных данных Пентагона.
«Джек Тейшейра, как американский военный, вполне мог иметь доступ к секретным документам. Стоит вспомнить подобный пример с Брэдли (после смены пола – Челси) Мэннигом – американским военным, опубликовавшим тысячи секретных документов о бесчинствах США в Ираке и Афганистане», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.
«В системе информационной безопасности Штатов постоянно случаются какие-то проблемы, она не совершенна. Вполне возможно, что человек, имеющий доступ к секретным данным и руководствующийся определенными идеями по поводу ситуации на Украине, решил внести свою лепту в борьбу с присутствием США в этом конфликте», – отметил он.
«Вместе с тем, на мой взгляд, здесь возможна хитрая манипуляция. Сделать такой массив данных доступным для молодого военнослужащего спецслужбы Штатов могли намеренно. А затем использовать его в своей игре по доказательству несостоятельности действующей американской администрации. При этом молодой человек, скорее всего, был абсолютно убежден, что сам раздобыл эту информацию», – полагает эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что в западных СМИ произошедшее активно сравнивают с утечкой, за которой стоял Эдвард Сноуден. «В данном случае проводить параллели некорректно. Сноуден был штатным агентом, подготовленным, с очень устойчивой психикой, в отличие от 21-летнего военнослужащего. Да и сам характер утечек, связанных с его именем, имеет несколько другие корни», – отметил он.
«Кроме того, тот факт, что засекреченные данные публиковались еще с февраля 2022 года, но вызвали такой серьезный резонанс только сейчас, также может свидетельствовать о намеренном и продуманном сценарии спецслужб», – заключил Артамонов.
Ранее в США назвали имя подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона. Им стал 21-летний военнослужащий ВВС национальной гвардии Джек Тейшейра, лидер онлайн-группы, через которую, предположительно, информация и попала в сеть. Об этом сообщает издание The New York Times.
Газета подчеркивает, что доступ к засекреченным данным в ВС США распространяется не только на генералов военных служб, но и некоторых военных помощников, полковников, капитанов кораблей ВМФ, младших офицеров и даже рядовых, которые входят в подразделения разведки. «Число людей, имеющих подобный доступ, исчисляется тысячами, если не десятками тысяч», – ссылается газета на слова чиновников из Пентагона.
Виновник утечки размещал материалы в онлайн-группе на платформе Discord, пишет издание The New York Times. Беседа была создана в период пандемии и объединяла подростков, интересующихся оружием. Тейшейра стал ее неформальным лидером, который хотел показать друзьям «настоящую войну».
Участники группы сказали газете, что на ресурсе были размещены подробные военные карты Украины, а также конфиденциальные оценки российской техники. В состав беседы входило 20-30 человек, которые считали Тейшейру «легендой» и испытывали любопытство к тем данным, которыми он делился.
При этом сам летчик считал боевые действия в рамках СВО «удручающими», сообщает издание The Washington Post. Как рассказали его друзья, он считал, что Киев и Москва должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет. При этом газета уточняет, что секретные документы стали публиковаться Тейшейрой еще в феврале 2022 года, сразу после начала конфликта на Украине.
В четверг летчика арестовали федеральные власти, сообщает издание CBS news. В пятницу он предстанет перед судом по обвинению в соответствии с законом о шпионаже. Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
В США арестовали подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона
Fox: ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона Джека Тейшейру, военнослужащего ВВС национальной гвардии США, сообщил телеканал Fox.
По данным телеканала, ФБР произвело арест и продолжает проводить санкционированные правоохранительные действия в жилом доме в Норт-Дайтон, Массачусетс, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что в США готовятся к задержанию военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейры – лидера онлайн-группы, через которую секретные документы Пентагона, возможно, попали в Сеть.
Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
В ДНР рассказали о чудовищных потерях Киева в Артемовске
Гагин: Киев не забирает тела погибших из Артемовска, ВСУ несут чудовищные потери
За все время битвы за Артемовск (украинское название – Бахмут) противник потерял чудовищное количество живой силы, Киев не забирает своих погибших, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире канала «Россия 1».
По словам Гагина, число погибших ВСУ в Артемовске может быть не точной из-за того, что Украина не забирает убитых, которые просто лежат на земле в городе. Советник врио главы ДНР заявил, что многие из погибших украинских военнослужащих считаются без вести пропавшими, передает РИА «Новости».
Ранее российские штурмовики обвинили Киев в удержании Артемовска «живыми щитами», отправляя новые подразделения в «бахмутскую мясорубку».
Военный эксперт объяснил причины внезапной проверки ТОФ
Капитан I ранга Дандыкин: США и Япония должны видеть, что наши восточные границы находятся под надежной защитой
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Ситуация в Тихом океане обостряется: США наращивают присутствие в регионе, а Япония оспаривает статус Курильских островов. Мы должны быть готовы к обороне восточных границ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках внезапной проверки.
«С одной стороны, подобные проверки – регулярная практика для флота. С другой стороны, в последнее время подобных мероприятий не проводилось, поскольку мы были сильно отвлечены СВО. Естественно, на Украине в настоящий момент разворачивается главный театр военных действий, но это не повод забывать о наших интересах на Востоке», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.
«Ситуация в Тихом океане непростая – постепенно обостряется кризис в Тайваньском проливе, Япония ужесточает риторику в отношении Курильских островов, США усиливают военное присутствие в регионе. Это крайне опасные вызовы, которые несут угрозу для безопасности нашей страны», – считает собеседник.
«В связи с этим текущие учения должны показать противникам России, что мы не спим. РФ готова отражать удары врагов от Берингова пролива до Владивостока. В связи с этим, главная цель текущего мероприятия – проверить боеспособность всех имеющихся в составе Тихоокеанского флота сил», – отмечет эксперт.
«Нам необходимо отработать возможность использования подводных лодок на Камчатке. Кроме того, важно посмотреть, на каком уровне находится взаимодействие авиации морского флота и сил ВКС, и проверить готовность наших войск участвовать в потенциальном конфликте за Курильские острова. Здесь огромную роль сыграет противодесантная оборона», – акцентирует собеседник.
«Стоит отметить, что в последнее время Тихоокеанский флот стремительно развивается. Наши восточные рубежи усилились несколькими кораблями, а также дизельными электрическими подводными лодками. Оценить, насколько эффективно эти машины работают с остальными частями, также критически важно», – резюмирует Дандыкин.
Ранее Тихоокеанский флот (ТОФ) в полном составе был поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках внезапной проверки. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Непосредственным руководителем учений назначен главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. В проверке также задействованы часть Воздушно-космических сил и подразделения обеспечения.
По словам министра обороны, основной целью мероприятия является наращивание возможностей ВС решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. В соответствии с распоряжениями Генштаба, ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил (войск) к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.
Шойгу подчеркнул, что в ходе внезапной проверки ТОФ предстоит отработать отражение высадки врага на Южных Курилах и Сахалине. Также, по его словам, необходимо проверить готовность ВС РФ не допустить развертывания сил противника в Охотском море. Министр обороны поручил на всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности.
Ранее тральщики ТОФ провели совместное учение в заливе Петра Великого.
Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за виз для украинских музыкантов
Guardian: Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за виз для украинских музыкантов
Скандал между Киевом и Лондоном разгорелся из-за музыкантов украинского государственного оркестра, которым отказали в британских визах, пишет обозреватель Guardian Хелен Пидд.
Как указано в статье, артисты планировали совершить турне по Туманному Альбиону, их программу рекламировали на сайте британского правительства как «пример британо-украинских отношений», передает РИА «Новости».
По словам исполнительного директора Star Entertainment Яка Базиля, когда дело дошло до выдачи виз для концертов в Британии, им (британцам) было все равно.
«Лица, ответственные за недопуск артистов и представителей культуры в Великобританию, должны быть названы и привлечены к ответственности», – призвал он.
В заключение Базиль заметил, что группы, музыканты и оркестры больше не будут приезжать в Британию из-за риска не въехать в страну.
Тем временем Россия и КНР готовят упрощающее поездки туристических групп соглашение.