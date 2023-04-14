В ходе проекта «Все для победы!» россияне собрали 240 машин для фронта

В рамках проекта «Все для победы!» собрано более 240 автомобилей для нужд фронта, сбор продолжается, сообщили в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

По железной дороге из дальних регионов начали отправлять вагоны с автомобилями, которые жители региона передали для нужд фронта, для перевозки планируется задействовать более 100 вагонов, сообщается на сайте ОНФ.

Рекордсменами по количеству отправленных на передовую внедорожников стали Хакасия и Тыва – в 32-х вагонах из этих регионов следуют 65 автомобилей. Также по Дальневосточной железной дороге следуют для включения в общий состав вагоны с автомобилями из Сахалинской области, Приморского края. Из Хабаровского края отправлены «Нива», два микроавтобуса и два квадроцикла. Автомобили передали предприниматели: компания «Капторстрой» и коллектив автосервиса «555». Квадроциклы для своих земляков на передовой купили на АНО «СОК завода «Дальдизель». Вся техника прошла техобслуживание.

По Забайкальской железной дороге из Забайкальского края и Амурской области идут вагоны с 20 внедорожниками. В Забайкалье восемь машин передали в Народный фронт районные больницы и два автомобиля жители Могочи и Шилки. В подготовке машин помогали студенты читинских техникумов, политехнического колледжа, компании «Автолайн», СТО «Кватро», предприниматель Артем Меняйло, гараж администрации края.

Бойцам также решил житель республики Тыва победитель межрегиональных соревнований «Джип-спринт 2022» Владимир Федосовский. Он передал в дар свой «ГАЗ-69» для земляков в зоне СВО. На этой машине Владимир неоднократно становился победителем и призером на автомобильных соревнованиях в течение восьми лет.

Дагестан отправил бойцам в зону СВО четыре автомобиля, заполненных гуманитарной помощью. Два внедорожника предоставил коллектив ООО «Техноснаб», третий – решил подарить ветеран Афганистана Иса Исаев.

Четвертый внедорожник приобрели на средства, собранные в ходе февральского марафона проекта «Все для победы!». Уже известно, что автомобили будут адресно переданы дагестанским бойцам на фронте.

Внесли свою лепту в формирование автопоезда и жители Амурской области. Пенсионер из Благовещенска Петр Новичков передал для бойцов на передовую свой УАЗ-«буханку». Всего Амурская область передала 10 автомобилей – от «джипов» до УАЗов.

В Иркутской области житель поселка Ангарское Юрий Шер также передал ОНФ свою машину для доставки на передовую. Это «Форд» 1995 года выпуска, служивший инкассаторским броневиком.