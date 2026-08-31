В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Путин поздравил Токаева с результатами парламентских выборов в Казахстане
Президент России Владимир Путин встретился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке, отметив высокую явку избирателей и поддержку курса развития страны.
Путин лично поздравил лидера Казахстана с итогами парламентских выборов, передает РИА «Новости». «Хотел бы вас еще уже лично поздравить с результатами выборов в парламент. И хотел бы отметить и высокую явку избирателей, и самое главное – результаты голосования, которые подтверждают, что народ Казахстана поддерживает выбранный вами курс на дальнейшее развитие Казахстана, укрепление его внутриполитической стабильности, развитие экономики», – сказал российский лидер.
Глава российского государства подчеркнул, что граждане республики также отдали свои голоса за решение широкого спектра социальных вопросов и поддержку уровня жизни населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на парламентских выборах в Казахстане правящая партия «Адилет» набрала более 71% голосов избирателей.
Миссия наблюдателей от СНГ признала прошедшее голосование открытым и конкурентным.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев созвал первую сессию нового парламента 28 августа.