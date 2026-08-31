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    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

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    31 августа 2026, 20:30 • Новости дня

    Эксперты объяснили устойчивость уцелевшего при наводнении дома в Непале

    Уцелевший при наводнении дом в Непале выстоял благодаря каркасу

    Tекст: Денис Тельманов

    Небольшой дом с семьей в Непале выдержал сильнейшее наводнение благодаря железобетонному каркасу и расположению в стороне от потока с валунами, заявили эксперты.

    Жилой дом на севере Непала, в котором укрылась семья во время мощного наводнения на реке Бхоте-Коси, устоял благодаря железобетонному каркасу и удачному расположению, передает РИА «Новости». Здание находилось в стороне от основного русла бурлящего потока.

    Кадры с людьми, стоящими на балконе зеленого строения посреди несущейся воды с валунами и вырванными деревьями, стали вирусными в социальных сетях. Видео вызвало активные обсуждения причин устойчивости здания, в то время как большинство соседних домов исчезли за считанные минуты.

    «Среди царивших вокруг смерти и разрушений небольшая семья изо всех сил цеплялась за жизнь в своем зеленом доме. Со всех сторон окруженные водой, они теснились на балконе, надеясь, что их скромный дом выдержит непрерывный натиск стихии и что им самим удастся пережить этот день», – говорится в репортаже телеканала NDTV.

    Эксперты пояснили, что традиционные постройки в гималайских долинах возводятся из каменной кладки без армирования. Такие здания выдерживают вертикальную нагрузку, но рушатся под боковым давлением.

    Уцелевший дом имел железобетонный каркас, который принял боковую нагрузку потока и передал ее в основание. Важную роль сыграло и расположение в стороне от русла с тяжелыми валунами. В результате семья не пострадала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного стихийного бедствия на севере Непала достигло 951 человека.

    После мощного паводка без вести пропали почти две с половиной тысячи местных жителей и туристов. Ученые назвали эту катастрофу каскадным событием из-за обрушения гималайского ледника.

    29 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Посольство России в Непале попросило помощи в поиске пропавших россиян

    Посольство России призвало родных пропавших в Непале подавать запросы на поиск

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России обратилось к родным пропавших в Непале россиян с просьбой направлять официальные запросы для организации поисков в зоне сильного наводнения.

    Российская дипломатическая миссия в Непале призвала родственников соотечественников, которые могли оказаться в районе стихийного бедствия и не выходят на связь, направлять официальные обращения, передает РИА «Новости».

    «Посольство хотело бы попросить родственников лиц, которые предположительно находились в зоне бедствия, но не вышли на связь, направить нам официальные обращения с запросом их поиска», – говорится в заявлении дипломатов.

    В посольстве отметили, что на данный момент новых сведений о россиянах в зоне затопления нет. Ранее сообщалось о двух пропавших без вести гражданах России, местонахождение еще троих выяснялось. Восемь россиян смогли самостоятельно эвакуироваться в Катманду.

    В результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

    Число жертв масштабного стихийного бедствия на севере страны возросло до 579 человек.

    В зоне мощного паводка изначально исчезли восемь российских туристов.

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    30 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    Китай назвал гражданство 261 пропавшего после селя иностранца

    После селя на границе с Непалом в Китае пропал 261 иностранец из 23 стран

    Tекст: Антон Антонов

    После схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, сообщили китайские власти.

    «На настоящий момент в результате проверки после схода селя в уезде Гьиронг выявлено, что потеряна связь с 261 иностранным гражданином… в том числе с тремя гражданами России», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Помимо россиян, пропали 104 гражданина Непала, 49 граждан Индии, 33 гражданина Латвии, 18 граждан США и 15 граждан Британии.

    В списке потерявшихся также по шесть человек из Канады и Австралии, четыре из ЮАР, по три из Малайзии и Германии, по два из Ирландии, Эстонии, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. Еще по одному пропавшему числится за Казахстаном, Финляндией, Литвой, Португалией, Украиной, Испанией и Венгрией.

    Китайская сторона уже уведомила дипломатические представительства всех перечисленных стран о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на китайско-непальской границе из-за наводнения и селя пропали свыше 550 человек.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

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    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    29 августа 2026, 13:00 • Новости дня
    Более 930 работников ГЭС пропали без вести после наводнения в Непале

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате мощного наводнения на севере Непала бесследно исчезли сотни работников местных гидроэлектростанций, многие объекты оказались заблокированы.

    После разрушительного наводнения в Непале без вести пропали более 930 сотрудников объектов гидроэнергетики, передает РИА «Новости». Стихийное бедствие затронуло 11 проектов, включая строящиеся станции.

    «Пропавшими без вести по-прежнему числятся 934 человека, связанные с 11 проектами в сфере гидроэнергетики, включая строящиеся», – отмечает газета Kathmandu Post со ссылкой на ассоциацию энергопроизводителей IPPAN.

    Точное количество заблокированных людей на каждой станции пока неизвестно. При этом министерство энергетики отчиталось о спасении 350 человек. В поисковых операциях задействованы непальские военные.

    Наводнение произошло утром 26 августа из-за мощного потока воды, хлынувшего со стороны Китая в реку Бхоте-Коши.

    Паводку предшествовало землетрясение, вызвавшее оползень. Жертвами стихии стали 626 человек, еще свыше двух тыс. числятся пропавшими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

    Совет по туризму Непала заявил о спасении 184 туристов. Посольство России призвало родственников пропавших россиян направлять официальные запросы для организации поисков.

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    29 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    В Непале из-за паводка пропали 2,5 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате разрушительного наводнения в Непале пропали без вести почти 2,5 тыс. человек, среди которых оказались 213 иностранных граждан.

    После мощного паводка в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек, в том числе 213 иностранцев, передает ТАСС. Такие данные приводит Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

    «Пропавшими без вести числятся 2 456 человек», – отметило ведомство. По официальным данным, к спасательной операции привлечены почти 15 тыс. специалистов. Наземные службы смогли спасти более 4,3 тыс. пострадавших.

    Поисковые отряды обнаружили тела 626 погибших. Масштабная поисково-спасательная операция в зоне стихийного бедствия продолжается.

    Накануне число жертв наводнений на севере Непала возросло до 579 человек.

    В зоне стихийного бедствия пропали семь граждан России. Ученые назвали этот разрушительный паводок каскадной катастрофой.

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    30 августа 2026, 07:35 • Новости дня
    Жертвами наводнения в Непале стали 734 человека

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате наводнения на севере Непала достигло 734 человек, сообщило национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

    Спасательные службы Непала продолжают поисковую операцию после катастрофического наводнения, обрушившегося на северные районы страны в среду, передает ТАСС.

    По данным управления, спасены 8 186 человек, среди них 227 иностранных граждан, вывезенных на вертолетах. Почти 2,5 тыс. человек до сих пор считаются пропавшими без вести, включая 588 иностранцев.

    К поисково-спасательным работам привлечены почти 20 тыс. человек. Неопознанные тела размещены в 11 больницах разных округов, их фотографируют и регистрируют, а данные публикуют на официальных ресурсах полиции. Из-за нехватки мест в моргах в некоторых районах приняли решение захоронить неопознанных погибших.

    В долине, через которую прошла волна паводка, скопилось около 14-15 м ила и обломков, угроза повторного наводнения сохраняется. В отдельных районах страны начались дожди, вызвавшие новые подтопления и оползни, нарушено движение на основных автомагистралях, особенно сильно пострадал округ Расува. Метеорологи прогнозируют на ближайшие сутки обильные дожди и снегопады в горах, власти призывают жителей проявлять осторожность на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай сообщил, что после схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, в том числе с тремя гражданами России.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

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    29 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Посольство сообщило о восьми пропавших россиянах в зоне бедствия в Непале

    Посольство: В зоне бедствия на границе Непала и Китая пропали восемь россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    В зоне масштабного стихийного бедствия на границе Китая и Непала бесследно исчезли восемь российских граждан, сообщили в посольстве России в Китае.

    «По состоянию на вечер 29 августа восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе», – заявили в дипломатическом представительстве, передает РИА «Новости».

    В посольстве добавили, что информация об обнаружении граждан России к настоящему моменту не поступала.

    Ранее российское посольство призвало родственников пропавших туристов направлять официальные запросы на поиск.

    Число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек.

    Местные спасатели приостановили поисковые операции из-за резкого подъема уровня воды в реке.

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    29 августа 2026, 08:40 • Новости дня
    Власти Непала назвали стоимость восстановления после разрушительного наводнения

    Власти Непала оценили затраты на восстановление после паводка в пять млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    От 4 до 5 млрд долларов потребуется Непалу на восстановление после разрушительного наводнения, обрушившегося на приграничные районы страны, сообщил агентству Reuters министр финансов республики Сварним Вагле.

    Министр финансов республики Сварним Вагле сообщил агентству Reuters, что на преодоление последствий стихии в приграничных районах уйдет от четырех до пяти млрд долларов, передает ТАСС. «Это лишь предварительная оценка. В настоящее время идет подсчет ущерба и потерь», – отметил глава ведомства.

    Мощная волна обрушилась на северные территории страны в среду утром. По предварительной информации, причиной бедствия стала снежно-каменная лавина на границе с Китаем, сошедшая примерно в 20 километрах от пограничного перехода «Расувагадхи».

    Огромная масса воды, грязи и камней пронеслась по руслу реки на расстояние не менее 70 километров. Стихия затопила обширные территории и полностью разрушила несколько прибрежных поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за разлива горной реки на севере Непала погибли 538 человек.

    После мощного паводка без вести пропала почти тысяча местных жителей и туристов.

    Из-за прорыва берегов образовавшегося после оползня озера спасатели приостановили поисковые операции.

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    30 августа 2026, 11:43 • Новости дня
    Шестилетний ребенок провел трое суток под завалами в Непале

    Tекст: Вера Басилая

    Шестилетняя девочка провела трое суток под обломками зданий в районе Расува в Непале после разрушительного паводка, унесшего жизни сотен людей, сообщает издание India Today.

    Вооруженная полиция Непала вызволила ребенка из-под завалов в районе Расува после разрушительного наводнения, передает РИА «Новости».

    После спасения пострадавшую экстренно доставили на вертолете в одну из больниц Катманду, где она сейчас проходит лечение.

    «В пятницу спасатели в Непале совершили чудо, обнаружив шестилетнюю девочку живой под землей и обломками в районе Расува, спустя три дня после того, как разрушительное наводнение обрушилось на эту гималайскую страну», – отмечает издание India Today.

    Стихийное бедствие обрушилось на северные регионы страны утром 26 августа. Мощный поток воды со стороны Китая хлынул в реку Бхоте-Коши из-за землетрясения и последовавшего за ним оползня.

    Число жертв наводнения на севере Непала достигло 734 человек.

    Китай сообщил, что после схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, в том числе с тремя гражданами России.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

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    30 августа 2026, 16:57 • Новости дня
    Число жертв наводнения в Непале достигло 781 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Стихийное бедствие на севере Непала унесло жизни 781 жителя, при этом более двух тысяч человек продолжают числиться пропавшими без вести.

    Количество погибших при масштабном паводке в Непале увеличилось до 781, передает РИА «Новости». Ранее ведомства заявляли о 734 жертвах стихии.

    «Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 781», – говорится в публикации.

    Катастрофа произошла утром 26 августа в северных регионах государства. Мощный поток воды хлынул с китайской территории в реку Бхоте-Коши.

    Трагедии предшествовало сильное землетрясение, спровоцировавшее сход крупного оползня. В настоящий момент две тысячи человек числятся пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших на севере Непала достигло 734 человек. В результате разрушительного наводнения без вести пропали почти две с половиной тысячи человек.

    В зоне стихийного бедствия пропали восемь российских туристов.

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    30 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    Число жертв наводнения на севере Непала возросло до 788

    Жертвами разрушительного паводка в северных районах Непала стали 788 человек.

    Масштабное наводнение произошло в минувшую среду в северной части страны, передает ТАСС. Согласно последним данным правоохранительных органов, количество погибших значительно увеличилось по сравнению с утренней сводкой, когда власти официально заявляли о 734 жертвах стихии.

    «Найдено 788 тел, ранены и спасены 2 752 человека», – отмечается в последнем отчете непальской полиции. В настоящее время поисково-спасательные операции в пострадавших регионах продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром спасательные службы зафиксировали гибель 734 человек.

    Накануне в результате разрушительного наводнения без вести пропали почти две с половиной тысячи человек.

    В зоне стихийного бедствия исчезли семь граждан России.

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    31 августа 2026, 07:23 • Новости дня
    Мощное наводнение в Большом каньоне привело к гибели человека

    Жертвой наводнения в Большом каньоне стал один человек, 15 пропали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один человек погиб, еще 15 пропали без вести в результате наводнения, произошедшего в районе Большого каньона (штат Аризона). Об этом сообщает телекомпания CNN.

    Трагедия развернулась в районе Большого каньона, где спасатели обнаружили тело 46-летнего мужчины недалеко от реки Колорадо. На данный момент неизвестна судьба еще 15 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    Из-за разгула стихии серьезно пострадала водопроводная система одноименного парка. Эта инфраструктура критически важна, так как обеспечивает подачу питьевой воды и используется для тушения возможных пожаров.

    Власти штата уже эвакуировали 62 человека из наиболее опасных районов. Специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений, при этом синоптики предупреждают, что проливные дожди могут продлиться еще несколько часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне из-за проливных дождей в американском штате Кентукки погибли четыре человека.

    Накануне масштабный паводок на севере Непала унес жизни 781 человека.

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    31 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    Число жертв наводнения в Непале достигло 903 человек

    Жертвами наводнения после землетрясения на севере Непала стали 903 человека

    Tекст: Мария Иванова

    Разрушительное наводнение на севере Непала, вызванное землетрясением и оползнем, унесло жизни более 900 человек, при этом тысячи остаются пропавшими без вести.

    Число погибших в результате наводнения на севере Непала превысило 900 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

    «Число жертв возросло до 903», – говорится в сообщении агентства, которое ссылается на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий.

    Стихия обрушилась на северные районы страны в среду утром. Мощный поток воды хлынул со стороны Китая в реку Бхоте-Коши. Паводок стал следствием землетрясения и спровоцированного им оползня. Ранее сообщалось о 781 погибшем, при этом более 2 тыс. человек числились пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне количество жертв разрушительного паводка увеличилось до 788 человек.

    Спасательные службы спасли из зоны бедствия более 8 тыс. пострадавших.

    Власти Непала оценили затраты на восстановление приграничных районов в 5 млрд долларов.

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    31 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагедией в Тибете

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал семьи погибших и пострадавших в результате разрушительного природного катаклизма на китайско-непальской границе.

    Путин направил слова поддержки в связи с гибелью людей при сходе селей в Тибетском автономном районе Китая, сообщает Кремль в Max. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

    «Хотел бы начать с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном районе Китая возле границы с Непалом – сошел, как известно, мощный сель, повлекший человеческие жертвы. Прошу принять самые искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский лидер направил телеграмму со словами поддержки председателю КНР Си Цзиньпину.

    На китайско-непальской границе из-за схода селя без вести пропали свыше 550 человек.

    Жертвами разрушительного наводнения на севере Непала стали 734 человека.

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    31 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    МИД Непала сообщил о пропаже 590 иностранцев после мощного наводнения

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами мощного наводнения и оползня на севере Непала стали 919 человек, более 10 тысяч спасены, сотни иностранных граждан до сих пор не найдены.

    Порядка 590 иностранцев числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале, передает РИА «Новости».

    Стихийное бедствие обрушилось на северные районы страны в среду утром.

    «Порядка 590 иностранных граждан все еще числятся пропавшими без вести, из 39 стран», – говорится в заявлении на официальном сайте МИД Непала. Мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши после землетрясения и вызванного им оползня.

    Число погибших в результате трагедии возросло до 919 человек. Спасателям удалось эвакуировать более 10 тыс. пострадавших, среди которых свыше 323 граждан других государств. Ранее сообщалось о 781 жертве и более 2000 пропавших без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате наводнения на севере Непала превысило 900 человек. Спасатели вывезли из зоны бедствия более восьми тысяч пострадавших.

    Во время разрушительного паводка без вести пропали восемь граждан России.

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    31 августа 2026, 18:25 • Новости дня
    Число жертв оползня в Непале приблизилось к тысяче

    Количество погибших при сходе оползня в Непале достигло 951 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Разрушительный оползень на севере Непала унес жизни почти тысячи человек, трагическая статистика продолжает расти по мере проведения спасательных работ.

    Число жертв оползня, сошедшего на севере Непала, достигло 951 человека, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространило Центральное телевидение Китая. Журналисты китайского телеканала ссылаются на данные полиции Непала.

    «Согласно последним данным, обнародованным непальской полицией, по состоянию на 17.00 по местному времени 31 августа число погибших в результате оползня в Непале возросло до 951 человека», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Непала сообщил о пропаже 590 иностранцев после мощного наводнения.

    Разрушительное стихийное бедствие унесло жизни более 900 человек. Из-за прорыва берегов озера власти приостановили спасательные операции.

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    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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