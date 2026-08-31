Эксперты объяснили устойчивость уцелевшего при наводнении дома в Непале

Уцелевший при наводнении дом в Непале выстоял благодаря каркасу

Tекст: Денис Тельманов

Жилой дом на севере Непала, в котором укрылась семья во время мощного наводнения на реке Бхоте-Коси, устоял благодаря железобетонному каркасу и удачному расположению, передает РИА «Новости». Здание находилось в стороне от основного русла бурлящего потока.

Кадры с людьми, стоящими на балконе зеленого строения посреди несущейся воды с валунами и вырванными деревьями, стали вирусными в социальных сетях. Видео вызвало активные обсуждения причин устойчивости здания, в то время как большинство соседних домов исчезли за считанные минуты.

«Среди царивших вокруг смерти и разрушений небольшая семья изо всех сил цеплялась за жизнь в своем зеленом доме. Со всех сторон окруженные водой, они теснились на балконе, надеясь, что их скромный дом выдержит непрерывный натиск стихии и что им самим удастся пережить этот день», – говорится в репортаже телеканала NDTV.

Эксперты пояснили, что традиционные постройки в гималайских долинах возводятся из каменной кладки без армирования. Такие здания выдерживают вертикальную нагрузку, но рушатся под боковым давлением.

Уцелевший дом имел железобетонный каркас, который принял боковую нагрузку потока и передал ее в основание. Важную роль сыграло и расположение в стороне от русла с тяжелыми валунами. В результате семья не пострадала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного стихийного бедствия на севере Непала достигло 951 человека.

После мощного паводка без вести пропали почти две с половиной тысячи местных жителей и туристов. Ученые назвали эту катастрофу каскадным событием из-за обрушения гималайского ледника.