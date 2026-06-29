Наводнения в США унесли жизни не менее четырех человек

Наводнения в Кентукки привели к гибели четырех человек и введению режима ЧС

Tекст: Мария Иванова

Причиной стихийного бедствия стали продолжительные ливни, передает ТАСС. Из-за обильных осадков и разлива рек в ряде районов Кентукки уровень воды поднялся более чем на 20 сантиметров. На всей территории штата объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По данным американского канала NBC News, спасатели вывезли в безопасные места свыше 60 местных жителей. При этом стихия унесла жизни как минимум четырех человек.

Выяснилось, что некоторые жертвы оказались заблокированы в собственных жилищах. Люди не смогли вовремя выбраться из стремительно затапливаемых подвалов домов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году 14 человек стали жертвами наводнений в штатах Джорджия, Кентукки и Западная Вирджиния.

Ранее наводнения в центральных штатах США унесли жизни 16 человек и привели к массовым эвакуациям.