Число жертв наводнений в США достигло 14 человек

Наводнения в США унесли жизни 14 человек в Джорджии, Кентукки и Западной Вирджинии

Tекст: Мария Иванова

Как передает CNN, 14 человек стали жертвами наводнений, которые вызвали обильные дожди в штатах Джорджия, Кентукки и Западная Вирджиния. В Кентукки зафиксировано наибольшее число жертв – 12 человек, в то время как в Джорджии и Западной Вирджинии погибли двое.

Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси отметил: «Некоторые люди остаются без вести пропавшими», однако не уточнил точное их число.

В Кентукки за выходные выпало более14 миллиметров осадков, что превышает месячную норму, что и стало причиной выхода из берегов многочисленных рек в регионе.

Наводнения также привели к значительным перебоям с электроснабжением. Без электричества остались около 80 тыс. потребителей в Кентукки, Западной Вирджинии, Пенсильвании и Мэриленде. Хотя дожди прекратились, метеорологи предупреждают, что уровень воды в реках может продолжать расти в ближайшие дни, представляя угрозу для местных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, округ Лос-Анджелес столкнулся с наводнениями и оползнями, вызванными ливнями, которые последовали за разрушительными пожарами.

Между тем американские пожарные, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Лос-Анджелесе, получили от властей предложение уволиться по собственному желанию, что вызвало недовольство и подорвало их боевой дух.

Американский предприниматель Илон Маск обвинил мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в том, что она сократила бюджет пожарных менее чем за неделю до начала масштабных пожаров.