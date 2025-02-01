Власти США предложили уволиться тушившим леса Лос-Анджелеса пожарным

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Washington Post, власти США направили большинству федеральных служащих, включая пожарных, которые тушили лесные пожары в Лос-Анджелесе, предложение уволиться по собственному желанию. Это связано с предстоящими масштабными сокращениями числа федеральных служащих. Такое предложение должно побудить сотрудников уйти в отставку до конца сентября, чтобы избежать риска принудительного увольнения.

Представитель национальной федерации федеральных служащих подчеркнул, что полученные письма вызвали замешательство и тревогу среди госслужащих, особенно среди федеральных лесных пожарных. Они только начали восстанавливаться после тушения самых разрушительных пожаров в истории Калифорнии.

Так, пожарный Джастин Браун, участвовавший в тушении пожаров в Лос-Анджелесе, назвал данное предложение «пощечиной». Он отметил, что такая ситуация ставит под сомнение будущее пожарных, чья работа важна для обеспечения безопасности жителей региона. Пожарные и лидеры профсоюзов также подчеркнули недостаточное финансирование и кадровое истощение.

Пожары в Калифорнии, начавшиеся 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. Ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов, площадь возгораний превысила 16 тыс. гектаров. Причиной быстрого распространения пожаров стали сухая и ветреная погода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск обвинил мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в сокращении бюджета пожарных менее чем за неделю до начала масштабных пожаров, в результате которых в округе Лос-Анджелес в Калифорнии, по последним данным, погибли 27 человек.

Между тем директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик заявлял, что пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, значительно увеличив социальную напряженность в США.