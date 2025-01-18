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Маск обвинил мэра Лос-Анджелеса в приоритете политики над спасением людей
Маск обвинил мэра Лос-Анджелеса в приоритете политики над безопасностью людей при пожарах
Американский предприниматель Илон Маск обвинил мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в том, что она сократила бюджет пожарных менее чем за неделю до начала масштабных пожаров.
Маск обвинил Басс в приоритетности политических решений над помощью людям в условиях разразившихся пожаров, пишет Daily Mail. По словам Маска, Басс приняла решение о сокращении бюджета пожарных на 49 млн долларов, что привело к закрытию 16 пожарных станций, передает РИА «Новости».
Маск выразил свое недовольство в соцсети Х, заявив: «Мэр Лос-Анджелеса ставит политику выше помощи людям».
В то время как пожары продолжают бушевать, эта мера вызвала волну критики в адрес мэра и ее администрации.
Лесные пожары, начавшиеся 7 января в округе Лос-Анджелес, признаны самыми разрушительными в истории штата. По данным властей, пожары поглотили свыше 16 тыс. гектаров, уничтожив более 12,3 тыс. строений, среди которых дома известных личностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии погибли 27 человек, еще 18 остаются пропавшими без вести.
На этой неделе на крупнейшей литиевой аккумуляторной электростанции в Мосс-Лендинге в Калифорнии вспыхнул пожар, что привело к эвакуации восьми близлежащих районов.
Пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, существенно увеличив социальную напряженность в США, заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.