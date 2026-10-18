Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
TikTok запретил рекламировать фильм об Илоне Маске
Социальная сеть TikTok заблокировала рекламный аккаунт документального фильма об американском предпринимателе Илоне Маске, сославшись на недопустимость политического контента, пишет Hollywood Reporter.
Дистрибьютор картины Bleecker Street получил уведомление о бессрочной блокировке любых попыток покупки рекламы. При этом обычный бесплатный профиль фильма остается активным, но компания лишена возможности платить за продвижение роликов, пишет Hollywood Reporter.
Представители прокатчика выразили разочарование решением платформы и готовят апелляцию. Запрет пришелся на этап расширения проката ленты режиссера Алекса Гибни более чем на 470 экранах в Северной Америке.
Картина исследует работу предпринимателя и уделяет значительное внимание его политической деятельности, в том числе приобретению социальной сети Twitter (сейчас – X). Администрация последней также отказалась размещать любую рекламу этого фильма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Маск опроверг интерес к покупке этой соцсети.
До этого сообщалось, что администрация США ищет американских инвесторов для покупки 50% акций TikTok.