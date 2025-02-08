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    США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС
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    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    21 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    7 комментариев
    8 февраля 2025, 22:19 • Новости дня

    Маск опроверг интерес к TikTok

    Маск заявил об отсутствии планов покупки TikTok

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск, выступая на конференции в Германии, подчеркнул, что не собирается приобретать TikTok и не имеет планов на его развитие.

    Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск на конференции в Германии заявил, что не подавал заявку на покупку соцсети TikTok, передает РИА «Новости». Бизнесмен отметил, что у него нет никаких планов относительно действий с TikTok, даже если бы он был его владельцем.

    «Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok», – заявил космический магнат, выступая перед немецкой аудиторией по видеосвязи.

    Маск подчеркнул, что он обычно создает компании с нуля, а не покупает уже существующие, и не приобретает что-либо только по экономическим причинам. Однако предприниматель выразил интерес к изучению алгоритмов TikTok и возможности их улучшения.

    До этого сообщалось, что что администрация Трампа ищет американских инвесторов для покупки 50% акций TikTok. Главным претендентом на приобретение сервиса называли главу Oracle Ларри Эллисона. Также среди потенциальных покупателей сервиса значился Маск.

    Напомним, предыдущий президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok или прекратить его деятельность в США. TikTok был заблокирован, но после заявления Трампа о выпуске указа об отсрочке запрета приложение вновь стало доступным для пользователей.

    7 февраля 2025, 09:57 • Новости дня
    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Спецпосланник Трампа Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления, их можно значительно усилить.

    По его словам, санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных, их можно усилить, особенно в отношении нефтяного сектора, передает New York Post.

    Келлог отметил, что стратегия бывшего президента Байдена, заключавшаяся в бесконечной поддержке Украины, неэффективна, и подчеркнул важность комплексного подхода, включающего дипломатическое и экономическое давление.

    Спецпосланник президента США также подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной неминуемы, а для достижения мира обеим сторонам придется пойти на уступки.

    По его словам, Владимир Зеленский недавно допустил возможность уступить часть территории в обмен на гарантии безопасности, такие как членство в НАТО.

    По мнению Келлога, важно подойти к переговорам прагматично, как это делал Теодор Рузвельт в 1905 году при заключении Портсмутского мира.

    В заключение спецпосланник американского президента выразил уверенность, что при правильном подходе можно достичь соглашения, которое устроит обе стороны.

    Ранее Келлог заявил, что введенные ранее антироссийские меры не достаточно эффективны. Также он заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

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    6 февраля 2025, 11:01 • Новости дня
    США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы

    США завершили процедуру конфискации самолета вице-президента Венесуэлы

    США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы
    @ Venezuela'S Presidency/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет, принадлежащий венесуэльскому правительству, был захвачен в Доминиканской Республике по обвинению в нарушении санкций, что может осложнить сотрудничество США и Венесуэлы по вопросу депортации нелегалов.

    Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала конфискацию самолета, принадлежащего венесуэльскому правительству и находящегося на территории Доминиканской Республики с прошлого года, передает Bloomberg.

    Ожидается, что о конфискации объявит госсекретарь Марко Рубио уже на этой неделе.

    Самолет, которым пользовалась вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, был задержан властями Доминиканы в прошлом году, когда Джо Байден еще находился в Белом доме.

    Однако процесс конфискации американской стороной в связи с предполагаемыми нарушениями санкций был завершен только недавно после того, как Трамп вступил в должность.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, якобы купленный в обход американских санкций.

    В ответ Венесуэла обвинила США в пиратстве из-за конфискации самолета.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что США могут отдать самолет Мадуро оппозиции Венесуэлы.

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    8 февраля 2025, 17:31 • Видео
    Меркель: Нельзя допустить победы России

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

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    6 февраля 2025, 03:34 • Новости дня
    Украина получила 27% финансирования USAID за три года

    Украинские власти получили 32,4 млрд долларов от USAID за три года из 119,3 млрд общего бюджета

    Украина получила 27% финансирования USAID за три года
    @ Volodymyr Tarasov/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    С 2022 года Украина стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства.

    Как сообщает РИА «Новости», Украина за последние три года получила значительную долю финансирования от Агентства по международному развитию США (USAID). С 2022 года USAID в общей сложности выделило Украине 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% от общего объема финансирования в 119,3 млрд.

    В 2022 году Украина получила 9,95 млрд долларов из общего бюджета агентства в 41,5 млрд. В 2023 году объем помощи увеличился до 16,43 млрд, что составило 38,8% всех расходов агентства. В 2024 году финансирование уменьшилось до 6,05 млрд долларов из 35,4 млрд, подсчитало агентство, основываясь на данных ForeignAssistance.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Вскоре Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID.

    Агентство по международному развитию США заморозило проекты проекты на Украине по указанию правительства.

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    7 февраля 2025, 01:34 • Новости дня
    Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда
    Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий применение санкций против Международного уголовного суда, сообщил официальный представитель Белого дома.

    «По МУС? Да, он его подписал», – приводит слова чиновника ТАСС.

    Указ дает возможность вводить финансовые и визовые санкции в отношении причастных к расследованиям против американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.

    «Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, постановил, что Международный уголовный суд (МУС), созданный на основе Римского статута, занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америке и нашему ближайшему союзнику Израилю», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    В четверг израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Капитолийский холм, где встретился с руководством Сената США. Как сообщила канцелярия израильского премьера, сенаторы выразили свою приверженность принятию еще и закона против МУС в дополнение к президентскому указу.

    На встрече с Нетаньяху лидеры Сената выразили поддержку Израилю. Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд в ноябре выдал ордер на арест Нетаньяху. Палата представителей Конгресса США в январе проголосовала за законопроект, предусматривающий санкции против Международного уголовного суда, если он попытается привлечь к ответственности граждан США или их союзников.

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    5 февраля 2025, 23:52 • Новости дня
    Госдеп пояснил предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы
    Госдеп пояснил предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Дональда Трампа по сектору Газа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что потребует значительных затрат.

    Марко Рубио, госсекретарь США, в ходе пресс-конференции в Гватемале заявил, что слова президента Дональда Трампа о секторе Газа следует воспринимать как выражение готовности Вашингтона участвовать в восстановлении территории и разминировании неразорвавшихся боеприпасов, передает ТАСС. По его словам, это предложение  не является враждебным шагом, а, напротив, демонстрирует великодушие.

    Рубио подчеркнул, что в секторе Газа остаются неразорвавшиеся боеприпасы, и их обезвреживание станет сложной задачей. Он отметил, что палестинцы не смогут безопасно жить в регионе до окончания работ по разбору завалов и разминированию. Если предложение Трампа будет принято, детали восстановления необходимо будет проработать с международными партнерами.

    Госсекретарь добавил, что сектор Газа понес серьезные разрушения, и для его реконструкции потребуются миллиарды долларов. В некоторых районах проживание невозможно как в текущем моменте, так и в обозримом будущем, отметил он.

    Напомним, накануне Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет. Инициатива американского лидера вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой.

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    6 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Трамп предложил назначить американца главой ВОЗ

    Reuters сообщил о планах команды Трампа добиваться реформ ВОЗ и назначения американца главой организации

    Трамп предложил назначить американца главой ВОЗ
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность проведения реформ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе с назначение американца на пост гендиректора, сообщает Reuters.

    Администрация Дональда Трампа изучает возможность проведения реформ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе с назначением американца на пост гендиректора, передает Reuters.

    В документе, подготовленном внешним экспертом по заказу команды Трампа, Соединенным Штатам рекомендовано быстро объявить о своем выходе из ВОЗ и принять «радикально новый подход» в отношениях с агентством, в том числе настаивать на том, чтобы американский чиновник занял пост генерального директора, когда в 2027 году закончится срок полномочий Тедроса Гебрейесуса.

    «Отсутствие американского лидерства в руководстве ВОЗ стало решающим фактором в растрате американских средств и снижении эффективности организации», – говорится в документе.

    Трамп обвиняет ВОЗ в неэффективности и чрезмерном влиянии других стран. В документе ВОЗ названа «хаотичной и наименее эффективной» среди агентств ООН.

    В ответ директор ВОЗ по трансформации Серен Брестрем заявил, что организация уже провела ряд фундаментальных реформ, включая изменения в финансировании и повышении прозрачности расходов. Он добавил, что работа ВОЗ сложна из-за широкой компетенции, и подчеркнул, что реформы продолжаются.

    «Если у государств-членов… возникнут дополнительные запросы на реформы, мы постараемся их выполнить», – добавил он.

    Предложение о реформе обсуждалось еще до вступления Трампа в должность, но неясно, примет ли его администрация какие-либо другие рекомендации, сообщили два источника.

    США являются крупнейшим спонсором организации, и потенциал их ухода вызывает опасения о сокращении расходов.

    Администрация Трампа «продолжит анализировать текущие процессы и органы здравоохранения для проведения необходимых реформ», заявил представитель Белого дома Куш Десаи в заявлении Reuters.

    В настоящее время координацией ВОЗ занимаются Государственный департамент и Департамент здравоохранения и социальных служб.

    Соединенные Штаты на сегодняшний день являются крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ, ежегодно внося около 18% ее общего финансирования, состоящего из 400 млн долларов в виде добровольных взносов и 130 млн долларов в виде обязательных взносов, которые выплачиваются государствами-членами в зависимости от размера их экономики. ВОЗ предупредила о сокращении расходов, если другие доноры не вмешаются, чтобы заполнить пробелы в США.

    Напомним, в январе Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сославшись на несоразмерные взносы США и Китая.

    Трамп также заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ВОЗ при условии изменения подходов организации.

    Позже ВОЗ приостановила набор новых сотрудников и ограничила деловые поездки из-за кризиса ликвидности, вызванного выходом США из организации.

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    6 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    Заявления Трампа по Газе шокировали политическую элиту США

    В Белом доме назвали шоком заявления Трампа о долгосрочном владении Газой

    Заявления Трампа по Газе шокировали политическую элиту США
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп шокировал высокопоставленных чиновников Белого дома, когда заявил о возможности долгосрочного владения США сектором Газа, сообщило The New York Times.

    По информации издания, заявления Дональда Трампа о возможном владении сектором Газа вызвали шок у высокопоставленных лиц Белого дома, передает ТАСС.

    Хотя слова президента казались официальными и продуманными, они не были согласованы с Госдепартаментом и Пентагоном. Министр обороны даже не успел оценить стоимость инициативы и разработать план, говорится в материале.

    Журналисты вспомнили, что ранее в неформальных беседах Трамп уже поднимал тему Газы в этом контексте, но она не обсуждалась официально. Возвращение спецпосланника Стивена Уиткоффа из Газы, как предполагается, могло повлиять на это заявление, однако ни Белый дом, ни израильские чиновники не ожидали, что Трамп сделает это объявление.

    Несколько американских чиновников даже впали в ступор, пытаясь понять происхождение этой идеи. Они назвали ее запредельной даже для Трампа, резюмировали обозреватели NYT.

    Ранее стало известно о планах Трампа переселить жителей Газы в Сомали и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложение Трампа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею о переселении неприемлемой. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Трампа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что по факту можно считать мирной инициативой.

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    7 февраля 2025, 12:36 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана отверг переговоры с США о «ядерной сделке»

    Верховный лидер Ирана Хаменеи раскритиковал предложение США о новой «ядерной сделке»

    Верховный лидер Ирана отверг переговоры с США о «ядерной сделке»
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не выполняют свои обязательства и обманули Иран, расторгнув ядерное соглашение и не сняв санкции, поэтому переговоры с ними невозможны, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи резко высказался против предложения президента США о заключении нового соглашения, передает ТАСС.

    Хаменеи обвинил США в том, что они обманули Иран в 2015 году, заключив ядерную сделку и не выполнив ее условий. Он подчеркнул, что санкции не были сняты, как это предусматривалось договором.

    «Тот же человек, который сейчас у власти в США, расторг договор. До его прихода те, с кем договор был заключен, не исполняли его», – напомнил Хаменеи.

    По его словам, с таким правительством «вести переговоры глупо, неразумно и нечестно».

    Ранее президент США впервые в своей практике заявил о желании добра Ирану и предложении заключить «ядерную сделку».

    Напомним, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. В ответ на это Тегеран заявил о новых сокращениях своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отказался от переговоров с США без возвращения к ядерной сделке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать тесное сотрудничество с Ираном, несмотря на заявления властей США о восстановлении максимального давления на Тегеран.

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    6 февраля 2025, 04:00 • Новости дня
    Панамский канал освободили от сборов для судов США

    Власти отменили сборы для судов правительства США на Панамском канале

    Tекст: Максим Попов

    Правительство решило отменить сборы за проход своих судов через Панамский канал для американского правительства, что позволит США ежегодно экономить миллионы долларов.

    Власти Панамы приняли решение освободить суда, принадлежащие правительству США, от сборов за проход по Панамскому каналу, что позволит Вашингтону сэкономить значительные средства, передает ТАСС.

    Как отмечается в заявлении Госдепа, «власти Панамы согласились больше не взимать сборы с судов правительства США за проход по Панамскому каналу». Такая инициатива направлена на укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами, подчеркнули американские дипломаты.

    Ранее президент Трамп подчеркивал значимость Панамского канала для стратегических интересов США. По его словам, передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы увеличили свое присутствие в регионе и нарастили инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом США.

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой Госдепа Марко Рубио, сообщил, что Панама не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».

    Трамп заявил об отсутствии необходимости военного вмешательства США в ситуацию вокруг Панамского канала.

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    6 февраля 2025, 02:30 • Новости дня
    Особо опасные нелегалы прибыли из США в Гуантанамо

    Пентагон подтвердил прибытие 10 опасных нелегальных мигрантов в Гуантанамо

    Особо опасные нелегалы прибыли из США в Гуантанамо
    @ Magdalena Miriam/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Первая группа из 10 особо опасных нелегальных мигрантов была доставлена в центр содержания на базе Гуантанамо, сообщили в Пентагоне.

    Министерство обороны США сообщило о прибытии первой группы из десяти особо опасных нелегальных мигрантов в центр содержания на военно-морской базе Гуантанамо на Кубе.

    Как отмечается в сообщении, «в настоящее время десять человек, представляющих повышенную опасность, содержатся в свободных помещениях центра. Иммиграционные и таможенные органы США предпринимают все необходимые меры для обеспечения их безопасного содержания под стражей до тех пор, пока не будет найден способ вернуть их в страну происхождения».

    В Пентагоне подчеркнули, что содержание нелегалов в Гуантанамо является временной мерой.

    По информации NBC News, в ближайшее время администрация Трампа планирует направить в Гуантанамо больше нелегальных мигрантов. «План заключается в том, чтобы расширить тюрьму таким образом, что иммигрантов можно будет держать не только внутри тюремного помещения, но и в палаточных лагерях, окруженных забором, которые не были полностью построены», - сообщает телеканал.

    Как сообщала газете ВЗГЛЯД, из Эль-Пасо в Гуантанамо вылетел самолет, на борту которого находились члены венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Перед этим более 300 американских солдат и морских пехотинцев подготовили палатки для их временного содержания.

    До этого президент Трамп подписал указ о подготовке тюрьмы Гуантанамо к приему особо опасных преступников из числа мигрантов. По его словам, многие из них представляют такую опасность, что их нельзя передавать другим странам.

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    6 февраля 2025, 00:36 • Новости дня
    Минфин США заявил об отсутствии альтернативы доллару в мире

    Министр финансов США заявил об отсутствии альтернативы доллару как резервной валюте

    Tекст: Максим Попов

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страны БРИКС могут пытаться уйти от использования доллара, однако в обозримом будущем новой резервной валюты не появится.

    Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News сообщил, что несмотря на стремления стран БРИКС отказаться от доллара, другой резервной валюты на горизонте не видно, передает РИА «Новости». Бессент подчеркнул, что альтернативы доллару как мировой резервной валюте в настоящее время нет.

    Он отметил, что страны могут обсуждать и пытаться изменить статус доллара, но это не приведет к появлению новой резервной валюты в обозримом будущем. «Эти другие страны могут говорить об этом (уходе от доллара – ред.), они могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты. Но другой резервной валюты на горизонте нет», – заявил министр.

    Бессент выразил уверенность в том, что доллар сохранит свою позицию несмотря на все попытки стран БРИКС изменить статус-кво.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как единая валюта БРИКС поможет пережить мировой финансовый кризис. По словам президента Владимира Путина, в течение последнего десятилетия США заработали 10 трлн долларов благодаря статусу доллара как мировой резервной валюты.

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    6 февраля 2025, 00:18 • Новости дня
    Стало известно о планах США переселить жителей Газы в Сомали и Марокко

    Администрация Трампа рассматривает вариант с переселением 1,5 млн жителей Газы в Сомали и Марокко

    Tекст: Максим Попов

    Администрация США изучает возможность переселения жителей сектора Газа в Марокко и полуавтономные регионы Сомали, такие как Пунтленд и Сомалиленд, сообщил N12.

    По информации телеканала, Марокко и Сомали в настоящее время остро нуждаются в американской поддержке, что подтолкнет правительства этих государств согласиться на предложение Трампа, передает ТАСС.

    Напомним, накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что считает возможность переселения жителей сектора Газа в арабские страны реальной. По его словам, это затронет около 1,5 млн человек, которые потеряли свои дома из-за военной операции Израиля.

    По информации источников, Вашингтон уже ведет переговоры с соответствующими странами и регионами, чтобы договориться о переселении. Детали и сроки реализации этого плана пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложение Трампа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Трампа по сектору Газа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что по факту можно считать исключительно мирной инициативой.

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    8 февраля 2025, 02:50 • Новости дня
    Трамп отозвал доступ Байдена к секретной информации

    Трамп заявил об отзыве допуска Байдена к секретной информации из-за «плохой памяти»

    Трамп отозвал доступ Байдена к секретной информации
    @ Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп объявил о немедленной приостановке доступа бывшего главы американского государства Джо Байдена к секретным данным, ссылаясь на ненадежную память Байдена.

    Трамп заявил, что Байден страдает «плохой памятью». По словам президента США, Байдену даже в «лучшие годы» не следовало давать допуск к секретной информации, передает РИА «Новости».

    «Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные брифинги от разведки», – заявил Трамп в Truth Social.

    Трамп заявил, что Байден сам «создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу запретить» Трампу доступ к данным, связанным с нацбезопасностью, передает ТАСС.

    Он также добавил: «Ты уволен, Джо!» – отсылая к своей знаменитой фразе, которую регулярно произносил в рамках реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и Байден, и сам Трамп обвинялись в ненадлежащем хранении секретных документов. В отчете специального прокурора, посвященном ненадлежащему хранению Байденом секретных документов, его назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью».

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    6 февраля 2025, 02:12 • Новости дня
    Google отказалась поддерживать меньшинства при найме сотрудников

    WSJ: Google отказалась от приоритетов DEI при подборе сотрудников

    Google отказалась поддерживать меньшинства при найме сотрудников
    @ Cfoto/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Корпорация Google больше не будет приоритетно нанимать представителей меньшинств и пересмотрит свои программы разнообразия, равенства и инклюзивности, сообщило The Wall Street Journal.

    По информации издания, американская корпорация Google отказалась от продолжения политики Diversity, Equality and Inclusion (DEI) при найме новых сотрудников, передает ТАСС.

    В среду компания объявила, что теперь не будет стремиться увеличить количество представителей меньшинств среди своих работников. При этом Google планирует пересмотреть ряд своих существующих программ DEI, направленных на поддержание разнообразия и инклюзивности в рабочей среде.

    Компания также проанализирует исполнительные указы, изданные бывшим президентом США Дональдом Трампом, которые были нацелены на ограничение политики DEI в правительственных структурах и среди федеральных подрядчиков. Эти указы могли повлиять на принятие решения Google об изменении подхода к найму, отмечается в материале.

    Изменения в кадровой политике Google свидетельствуют о переменах в стратегическом направлении компании, которые, возможно, связаны с внешними политическими и экономическими факторами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной.

    Вслед за этим федеральные служащие США получили указание сообщать о коллегах, связанных с DEI.

    Пентагон сформировал спецгруппу для отмены поддержки меньшинств в армии, чтобы обеспечить равные возможности на основе заслуг.

    Глава DOGE Илон Маск заявил об экономии бюджета на один млрд долларов благодаря сокращению договоров, связанных с инклюзивностью в США.


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    6 февраля 2025, 01:02 • Новости дня
    Трамп предложил построить бальный зал в Белом доме

    Трамп заявил о планах построить бальный зал для танцев и приемов в Белом доме

    Трамп предложил построить бальный зал в Белом доме
    @ Francis Chung / Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении построить зал для танцев и приемов в Белом доме, отметив, что это будет «прекрасным дополнением» и «ничего не будет стоить».

    Президент США Дональд Трамп задумался о постройке бального зала в Белом доме, передает РИА «Новости». Он отметил, что имеет богатый опыт в строительстве таких объектов и намерен сделать соответствующее предложение самому себе.

    «Я очень хорош в строительстве бальных залов. Я строю красивые бальные залы. И я действительно предложил построить бальный зал для Белого дома», – приводит агентство слова Трампа.

    Трамп отметил, что в свое время администрация Джо Байдена не позволила ему построить зал для танцев и приемов в Белом доме. «Так что я собираюсь сделать предложение самому себе, понимаете, потому что нам не помешала бы комната побольше, верно?» – добавил он.

    Напомним, до этого Трампа переименовал Мексиканский залив в Американский, а высочайшую гору Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли.

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