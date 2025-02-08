Маск опроверг интерес к TikTok

Маск заявил об отсутствии планов покупки TikTok

Tекст: Максим Попов

Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск на конференции в Германии заявил, что не подавал заявку на покупку соцсети TikTok, передает РИА «Новости». Бизнесмен отметил, что у него нет никаких планов относительно действий с TikTok, даже если бы он был его владельцем.

«Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok», – заявил космический магнат, выступая перед немецкой аудиторией по видеосвязи.

Маск подчеркнул, что он обычно создает компании с нуля, а не покупает уже существующие, и не приобретает что-либо только по экономическим причинам. Однако предприниматель выразил интерес к изучению алгоритмов TikTok и возможности их улучшения.

До этого сообщалось, что что администрация Трампа ищет американских инвесторов для покупки 50% акций TikTok. Главным претендентом на приобретение сервиса называли главу Oracle Ларри Эллисона. Также среди потенциальных покупателей сервиса значился Маск.

Напомним, предыдущий президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok или прекратить его деятельность в США. TikTok был заблокирован, но после заявления Трампа о выпуске указа об отсрочке запрета приложение вновь стало доступным для пользователей.