В Калифорнии лесные пожары унесли жизни 27 человек, 18 числятся пропавшими без вести

Tекст: Мария Иванова

По данным Департамента судебно-медицинской экспертизы, найденные на местах пожаров останки принадлежат 27 погибшим, личности большинства из которых еще не установлены. Ранее число жертв составляло 25 человек, сообщает ТАСС.

По информации канала ABC, ссылающегося на управление шерифа округа, 18 человек числятся пропавшими без вести, однако действительное количество может быть больше. Пожары начали распространяться в округе 7 января из-за сухой и ветреной погоды, затронув более 16 тыс. гектаров.

На данный момент распространение огня замедлилось, но метеорологи предупреждают о возможном ухудшении ситуации при возвращении ветреной погоды.

В результате пожаров уничтожено свыше 12,3 тыс. строений, включая дома знаменитостей. Экономический ущерб оценивается более чем в 250 млрд долларов.

Ранее актриса Дэлис Карри, известная по фильмам «Братья Блюз» и «Леди поет блюз», погибла в пожаре в Лос-Анджелесе, останки были найдены в ее доме.

В пятницу на крупнейшей литиевой аккумуляторной электростанции в Мосс-Лендинге в Калифорнии вспыхнул пожар, что привело к эвакуации восьми близлежащих районов.

Между тем десять самолетов-амфибий Бе-200 могли бы помочь тушить пожары в Калифорнии, но сделка на их поставку была заблокирована Украиной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.