30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Число жертв наводнения в Непале достигло 781 человека
Стихийное бедствие на севере Непала унесло жизни 781 жителя, при этом более двух тысяч человек продолжают числиться пропавшими без вести.
Количество погибших при масштабном паводке в Непале увеличилось до 781, передает РИА «Новости». Ранее ведомства заявляли о 734 жертвах стихии.
«Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 781», – говорится в публикации.
Катастрофа произошла утром 26 августа в северных регионах государства. Мощный поток воды хлынул с китайской территории в реку Бхоте-Коши.
Трагедии предшествовало сильное землетрясение, спровоцировавшее сход крупного оползня. В настоящий момент две тысячи человек числятся пропавшими без вести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших на севере Непала достигло 734 человек. В результате разрушительного наводнения без вести пропали почти две с половиной тысячи человек.
В зоне стихийного бедствия пропали восемь российских туристов.