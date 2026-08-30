Китай назвал гражданство 261 пропавшего после селя иностранца

После селя на границе с Непалом в Китае пропал 261 иностранец из 23 стран

Tекст: Антон Антонов

«На настоящий момент в результате проверки после схода селя в уезде Гьиронг выявлено, что потеряна связь с 261 иностранным гражданином… в том числе с тремя гражданами России», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Помимо россиян, пропали 104 гражданина Непала, 49 граждан Индии, 33 гражданина Латвии, 18 граждан США и 15 граждан Британии.

В списке потерявшихся также по шесть человек из Канады и Австралии, четыре из ЮАР, по три из Малайзии и Германии, по два из Ирландии, Эстонии, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. Еще по одному пропавшему числится за Казахстаном, Финляндией, Литвой, Португалией, Украиной, Испанией и Венгрией.

Китайская сторона уже уведомила дипломатические представительства всех перечисленных стран о ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на китайско-непальской границе из-за наводнения и селя пропали свыше 550 человек.

Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.