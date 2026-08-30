30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Число жертв наводнения на севере Непала возросло до 788
Жертвами разрушительного паводка в северных районах Непала стали 788 человек.
Масштабное наводнение произошло в минувшую среду в северной части страны, передает ТАСС. Согласно последним данным правоохранительных органов, количество погибших значительно увеличилось по сравнению с утренней сводкой, когда власти официально заявляли о 734 жертвах стихии.
«Найдено 788 тел, ранены и спасены 2 752 человека», – отмечается в последнем отчете непальской полиции. В настоящее время поисково-спасательные операции в пострадавших регионах продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром спасательные службы зафиксировали гибель 734 человек.
Накануне в результате разрушительного наводнения без вести пропали почти две с половиной тысячи человек.
В зоне стихийного бедствия исчезли семь граждан России.