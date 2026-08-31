В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Украинцы возмутились советом экономиста питаться домашними соленьями
Украинцы возмутились советом экономиста Пендзина питаться домашними соленьями
Заявление о возможности прожить исключительно на запасах с огорода вызвало резкую критику украинцев на фоне пустеющих полок и введения лимитов на покупку продуктов, пишут украинские СМИ.
Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на слова эксперта Олега Пендзина о том, что население страны способно легко обойтись без продовольственных магазинов, передает ТАСС.
Комментируя дефицит товаров, специалист отметил наличие у граждан участков и варенья, однако люди жалуются на усталость от выживания и высокую стоимость создания запасов.
На фоне проблем со снабжением торговых точек в Киеве и других городах на Украине уже начали ограничивать продажу продовольствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в торговых сетях Днепропетровской области зафиксировали резкую нехватку базовых продовольственных товаров.
Накануне полки супермаркетов опустели в Ивано-Франковске и Виннице.
Крупная украинская сеть «АТБ» ввела жесткие лимиты на продажу продуктов питания в одни руки.