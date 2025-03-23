На Ставрополье задержали подростков по подозрению в попытке теракта

Подростки задержаны за поджог здания Союза ветеранов в Ставрополе по заданию кураторов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростков в Ставрополе по подозрению в попытке совершения теракта. Как передает ТАСС, молодые люди, находясь под влиянием кураторов из интернета, подожгли здание Союза ветеранов боевых действий в центре города. Пожар, который произошел 22 марта, был оперативно потушен.

Следователи СК России уже задержали подростков, и в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемыми оказались несовершеннолетние жители края. Они искали подработку в интернете и согласились на предложение поджечь здание за денежное вознаграждение. Однако, несмотря на отправленное кураторам видеодоказательство, обещанных денег они не получили.

Личности подозреваемых установлены совместными усилиями сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД России. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Следственное управление также рассматривает версию о возможной причастности к делу украинских кураторов. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к происшествию.

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