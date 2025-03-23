  • Новость часаНад регионами России ночью перехвачено и уничтожено 59 украинских дронов
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    11 комментариев
    23 марта 2025, 09:57 • Новости дня

    На Ставрополье задержали подростков по подозрению в попытке теракта

    Подростки задержаны за поджог здания Союза ветеранов в Ставрополе по заданию кураторов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подростков задержали на Ставрополье за поджог здания Союза ветеранов, который они совершили по указанию кураторов из интернета.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали подростков в Ставрополе по подозрению в попытке совершения теракта. Как передает ТАСС, молодые люди, находясь под влиянием кураторов из интернета, подожгли здание Союза ветеранов боевых действий в центре города. Пожар, который произошел 22 марта, был оперативно потушен.

    Следователи СК России уже задержали подростков, и в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемыми оказались несовершеннолетние жители края. Они искали подработку в интернете и согласились на предложение поджечь здание за денежное вознаграждение. Однако, несмотря на отправленное кураторам видеодоказательство, обещанных денег они не получили.

    Личности подозреваемых установлены совместными усилиями сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД России. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Следственное управление также рассматривает версию о возможной причастности к делу украинских кураторов. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к происшествию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала подростка за попытку поджога музея неизвестного солдата в Вязьме. Двое подростков арестованы за теракт на железной дороге в Калужской области. В Нижегородской области задержали подростков за попытку поджога релейных шкафов.


    22 марта 2025, 15:22 • Новости дня
    WSJ: Операция «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах ВСУ

    WSJ сообщила о панике в рядах ВСУ из-за операции «Поток» и приказах командиров отступить

    Tекст: Вера Басилая

    После успеха российской операции «Поток» в Судже Курской области украинские командиры отдали приказ отступать без подтверждения старших офицеров, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Операция «Поток» вызвала настоящую панику в рядах Вооруженных сил Украины. После того как российские вооруженные силы прошли по газопроводу вблизи Суджи и прорвали украинские линии, ситуация для украинских войск стала критической, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на заявления украинских властей о контроле над ситуацией, старший сержант ВСУ Зенон Дашак и другие военные рассказали о волнениях в рядах украинских войск. Отмечается, что некоторые командиры приказали своим подчиненным отступать до получения приказов от вышестоящих офицеров.

    Паника среди украинских военных усугубилась после того, как российские войска прорвались в Суджу через газовую трубу 8 марта .Украинская армия сообщала, что предотвратила попытку ВС России атаковать, однако, по словам солдат, это лишь усилило чувство неуверенности и хаоса в их рядах.

    Результатом этой паники, как пишет WSJ, стало решение некоторых полевых командиров отозвать своих солдат на более безопасные позиции до получения дальнейших инструкций от старших командиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих успешно прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены. В российских силовых структурах сообщили, что Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи.

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов.

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    22 марта 2025, 12:31 • Новости дня
    ПВО сбила украинский МиГ-29

    Российские ПВО сбили МиГ-29 ВВС Украины, 142 дрона и 5 снарядов HIMARS

    ПВО сбила украинский МиГ-29
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 142 беспилотника, а также сбили пять снарядов HIMARS и бомб JDAM, как сообщили в Минобороны РФ.

    Как сообщает РИА «Новости», средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолет МиГ-29, а также 142 беспилотных летательных аппарата. В сводке Министерства обороны России также говорится о пяти сбитых управляемых авиационных бомбах JDAM и пяти снарядах системы залпового огня HIMARS.

    Ведомство также уточнило, что российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по различным объектам, включая военные аэродромы, склады боеприпасов и скопления живой силы и техники противника. Эти удары были произведены в 135 районах.

    Ранее ВКС России сбили украинский МиГ-29.


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    22 марта 2025, 12:56 • Видео
    «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

    На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

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    22 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    Российскому бойцу дали прозвище Роналдо за отбитую головой гранату
    Российскому бойцу дали прозвище Роналдо за отбитую головой гранату
    @ t.me/vestiru

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный отбил украинскую гранату каской, чем заслужил прозвище Роналдо.

    Российский солдат получил необычное прозвище Роналдо после того, как в ходе боя отбил украинскую гранату головой, передает Ura.ru. Военный рассказал, что услышал звук летящей гранаты и, будто инстинктивно, отбил ее каской. «Как с мячиком – отбить гранату», – заявил он.

    После этого солдат подвергся атаке украинского FPV-дрона, ударившего его в спину. В результате удара он потерял сознание.

    Боец отметил, что его реакция на брошенную гранату вызвала восхищение среди сослуживцев и стала причиной для прозвища.

    Ранее российский военный с позывным «Бабай» рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе. До этого стало известно о состоянии российского военного, отбросившего гранаты ВСУ из окопа.

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    22 марта 2025, 18:42 • Новости дня
    На Украине решили завлечь 18-летних в ВСУ подпиской на Netflix на 185 лет

    На Украине решили завлечь 18-летних служить в ВСУ подпиской на Netflix на 185 лет

    На Украине решили завлечь 18-летних в ВСУ подпиской на Netflix на 185 лет
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны Украины использует нестандартный подход для привлечения молодежи на военную службу, обещая за заключение «молодежного контракта» премиум-подписку на Netflix сроком на 185 лет и миллионы «робуксов» в Roblox, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    Министерство обороны Украины активно использует «креативные методы» для привлечения молодежи в возрасте от 18 до 24 лет на службу, передает РИА «Новости».

    Ведомство рекламирует контракты для молодежи от 18 до 24 лет методом сравнения. Так, на сумму в миллион гривен, которую получают молодые рекруты по «молодежному контракту», можно оформить премиум-подписку на Netflix на 185 лет или приобрести 33 млн «робуксов» – виртуальной валюты в игре Roblox.

    Эти предложения представлены в виде агитационных плакатов, размещенных в общественных местах, включая общественный транспорт и торговые центры. В частности, один из плакатов с персонажами из Roblox предлагает потратить миллион гривен на покупку «робуксов», которые можно использовать для игровых дополнений. Другой плакат предлагает использовать «подъемные» для оплаты многолетней подписки на Netflix.

    Ранее Министерство обороны Украины уже использовало подобные подходы, использовало видеоролики, в которых рассказывалось, сколько чизбургеров можно купить на выплату в миллион гривен. Однако эта кампания вызвала негативную реакцию среди пользователей, которые осудили как использование товаров общего потребления для продвижения военной службы, так и саму концепцию «молодежных контрактов».

    Ранее на украинских телеканалах стартовала реклама службы по специальным контрактам для молодежи, в которой обещают до 2 млн гривен (24 тыс. долларов) и социальные льготы.

    Между тем, военнослужащие на Украине негативно реагируют на новые условия контракта для 18-летних.

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    23 марта 2025, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области украинские войска оказались в критическом положении, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    В интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что вооруженные силы Украины в регионе «окружены». «Это факт», – приводит его слова РБК.

    Он подчеркнул, что ВСУ оказались «в ловушке». Как заявил Уиткофф, речь идет о «серьезной ситуации на поле боя».

    Напомним, Уиткофф заявил, что США считают статус регионов, присоединившихся к России, центральным вопросом в конфликте на Украине. Также Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

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    23 марта 2025, 07:32 • Новости дня
    Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 59 украинских дронов
    Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 59 украинских дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО в течение ночи над российскими регионами перехвачено и уничтожено 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Больше всего дронов перехватили над Ростовской областью, там уничтожено 29 БПЛА; еще 20 – над территорией Астраханской области. По три беспилотника сбили над Воронежской и Волгоградской областями, два – над Крымом. Кроме того, по одному БПЛА нейтрализовано над территорией Курской и Саратовской областей, сообщило Минобороны в Telegram.

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что массированная атака БПЛА была направлена на Миллеровский, Морозовский, Каменский, Тарасовский, Шолоховский и Неклиновский районы. В Тарасовском районе повреждения получил частный дом.

    Напомним, на трассе Морозовск – Цимлянск в Ростовской области беспилотником был атакован автомобиль. В результате атаки БПЛА машина загорелась, находившийся в ней человек погиб.

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    23 марта 2025, 08:15 • Новости дня
    Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным

    Одесское подполье заявило о готовности выявлять дислокации французских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одесское подпольное движение «Stop Grave» объявило о намерении выявлять позиции французских сил в случае их прибытия в регион, что, по их словам, станет возможным из-за слабой деятельности СБУ.

    Как сообщает РИА «Новости», пророссийское подполье в Одессе заявило о готовности противодействовать французским военным в случае их прибытия в город. Представитель движения «Stop Grave» отметил, что их сеть будет задействована для выявления мест дислокации солдат, если они будут направлены в Одессу. Он подчеркнул, что из-за слабой активности местного отделения СБУ, которое сосредоточено на малом криминале, их действия могут быть успешными.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien выразил намерение европейских стран направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Он заявил о планах отправить несколько тысяч военнослужащих в ключевые районы для реализации программ подготовки и демонстрации поддержки.

    Представитель одесского подполья скептически отнесся к заявлениям Макрона, отметив, что изначально речь шла о 30 тыс. человек, затем число уменьшилось до 10 тыс. Он добавил, что такие заявления направлены на срыв мирных переговоров, и выразил соболезнования иностранным наемникам, которые могут прибыть в Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о взрывах на тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Также поразили судно с британскими наемниками ВСУ в Одессе. Подполье также сообщило о ликвидации цеха по изготовлению масксетей для ВСУ в Одессе.

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    23 марта 2025, 01:47 • Новости дня
    Президент Чехии признал отсутствие предпосылок для успеха ВСУ

    Президент Чехии Павел заявил об отсутствии предпосылок для успеха ВСУ еще до «контрнаступления» 2023 года

    Президент Чехии признал отсутствие предпосылок для успеха ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Перед началом «контрнаступления» ВСУ в 2023 году Украина уже не имела предпосылок для успеха, нужно как можно быстрее создать условия для прекращения огня, заявил президент Чехии Петр Павел.

    «Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России», – приводит слова Павела РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как отметил Павел, «было вполне очевидно», что ВСУ не добьются желаемых результатов. При этом Павел подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины, чтобы она могла удерживать свои территории и «не потерять больше ничего». Он подчеркнул, что требуется «как можно быстрее создать условия для прекращения огня, а в дальнейшем и мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Павел посетил Одессу, ранее он посещал страну вскоре после своей инаугурации в 2023 году.

    В сентябре президент Чехии предсказал, что Россия сохранит контроль над новыми регионами предсказал. В ноябре сообщалось, что он разрешил служить 60 гражданам своей страны в ВСУ. В марте Павел предложил инициативу по созданию коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув, что мирное соглашение без учета условий Киева будет означать капитуляцию.

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    22 марта 2025, 18:49 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом

    Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Крыма, сообщило Министерство обороны России.

    Средства противовоздушной обороны России около 17.10 мск сбили украинский беспилотник над территорией Республики Крым, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью.

    Силы ПВО России за ночь сбили 47 украинских дронов, из них 12 – над Воронежской областью.

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    22 марта 2025, 17:41 • Новости дня
    Мэр сообщил об атаках ВСУ на энергообъекты Голой Пристани

    Мэр Голой Пристани сообщил о четвертых сутках без электричества из-за атак ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты, сообщил мэр города Константин Тистол.

    По его словам, в городе Голая Пристань Херсонской области четвертые сутки отсутствует электричество из-за атак на энергообъекты, передает РИА «Новости». Тистол сообщил, что атаки осуществляют украинские формирования.

    По словам мэра, украинские операторы беспилотных летательных аппаратов продолжают атаковать ремонтную бригаду, которая второй день пытается добраться до места аварии. Целью их выезда является устранение неисправности, которая оставила население без электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль назвал удары ВСУ по Кубани саботажем достигнутых договоренностей. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что договоренность о прекращении атак касается только энергообъектов.

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    23 марта 2025, 04:23 • Новости дня
    Российские войска расширили зону контроля у Оскольского водохранилища

    Российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в направлении Богуславки в Харьковской области, расширив зону контроля, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшую неделю наши войска незначительно продвинулись вдоль Оскольского водохранилища по направлению Богуславки», – приводит слова Марочко ТАСС.

    По его словам, после значительного рывка, осуществленного на прошлой неделе, основной задачей войск стало закрепление и удержание достигнутых позиций. Марочко также подчеркнул, что российские силы немного увеличили свою зону контроля в данном районе, «именно непосредственно возле населенного пункта Богуславка». Бои ведутся «непосредственно в этом населенном пункте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта российские войска успешно прорвали оборону ВСУ у Загрызова и закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища, начав подготовку к дальнейшему продвижению. Позднее российские военнослужащие успешно выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Загрызово.

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    22 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    В Здолбунове на западе Украины загорелся ж/д вокзал

    Масштабный пожар произошел на ж/д вокзале на западе Украины в Здолбунове

    Tекст: Вера Басилая

    На железнодорожном вокзале в Здолбунове Ровненской области вспыхнул масштабный пожар, причины которого пока не установлены, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    На западе Украины в городе Здолбунов, расположенном в Ровненской области, произошел масштабный пожар на территории железнодорожного вокзала, сообщает РИА «Новости».

    В публикации украинского издания «Страна.ua» отмечается, что пожар начался в районе крупного железнодорожного узла и сортировочной станции города.

    Интересно, что в Ровненской области уже около двух суток не объявлялась воздушная тревога, что может указывать на отсутствие связи пожара с военными действиями.

    Ранее взрывы прогремели в районе водохранилища в Киевской области, а также накануне сообщалось о взрывах на окраинах Днепропетровска и в Полтаве.

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    22 марта 2025, 11:27 • Новости дня
    Украинский пленный назвал 9 Мая общим праздником

    Украинский пленный Воскобойник назвал 9 Мая праздником для всех

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный солдат ВСУ Денис Воскобойник заявил, что его семья отмечает 9 Мая как День Победы, несмотря на отмену праздника на государственном уровне.

    Пленный украинский солдат Денис Воскобойник из 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ рассказал ТАСС о своем отношении к празднованию 9 Мая. В беседе перед обменом он подчеркнул, что его семья всегда отмечает этот день как общий для всех День Победы.

    «Я 9 Мая отмечал и в 2019 году, и в 2018-м. Но то, что они отменяют праздники на государственном уровне, это же не значит, что они отменяют его в моей семье. Я так же дома отмечаю», – заявил Воскобойник.

    Воскобойник подписал контракт с ВСУ в 2019 году добровольно и сдался в плен в 2022 году на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что не планирует возвращаться в ряды ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник заявил, что Россия удерживает значительно больше украинских пленных, чем Украина российских. Ранее сообщалось, что потери ВСУ в Курской области превысили 69 тыс. человек. Также проводился обмен пленными между Россией и Украиной.

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    22 марта 2025, 14:24 • Новости дня
    Российские военные уничтожили роботами блиндажи ВСУ в Харьковской области

    Наземные роботы ВС России уничтожили блиндажи ВСУ с живой силой в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие с помощью наземных роботов-камикадзе с применением противотанковых мин уничтожили блиндажи ВСУ в лесополосах Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи и укрытия с живой силой Вооруженных сил Украины в лесополосах Харьковской области. Для операции использовали наземные роботы-камикадзе, снаряженные противотанковыми минами ТМ-62. Военнослужащие 45-й отдельной инженерной бригады скрытно доставили комплексы к позициям и дистанционно уничтожили их, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» продолжают фиксировать и транслировать в пункты управления координаты военных объектов и техники ВСУ.

    В Минобороны России отметили, что средства воздушной разведки обнаружили в лесополосах блиндажи и огневые позиции с живой силой противника. После анализа данных принято решение об огневом воздействии по выявленным целям с помощью роботизированных платформ.

    Ранее российские военные заняли стратегические высоты у Каменки в Харьковской области.

    Также сообщалось, что первые 50 автономных роботов «Курьер», способных стрелять и проводить эвакуацию, были доставлены на передовую для защиты военнослужащих в зоне спецоперации.

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    22 марта 2025, 17:14 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли за сутки 200 военных и на Курском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, ВСУ понесли за сутки значительные потери на Курском направлении. За сутки были уничтожены более 200 украинских военнослужащих. Также российские силы разбили боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл.

    Группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, включая механизированные, десантно-штурмовые и морские бригады, а также территориальную оборону. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерии поражены позиции ВСУ в населенных пунктах Сумской области, таких как Алексеевка, Басовка, Беловоды и другие.

    По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 69 320 военнослужащих и обширный арсенал техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия и мобильные зенитные установки. Среди уничтоженного также значительное количество пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, а также различные виды инженерной техники и РЛС.

    Ранее а Минобороны сообщили, что украинская армия потеряла свыше 69 тыс. военнослужащих на Курском направлении за все время боев.

    Российские войска освободили три поселка в Курской и Запорожской областях за неделю.

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    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

    Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности

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    Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху

    «Те же самые страны, которые были денацифицированы и демилитаризованы – Германия и Япония, возвращают и идею реваншизма, и возможность милитаризироваться». Такими словами эксперты объясняют беспрецедентное решение ФРГ изменить конституцию страны – ради борьбы с «русской угрозой». Возрождение германского милитаризма должно пугать далеко не только Россию. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

      Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

      Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Какая судьба может ждать Илона Маска

      Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

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    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    • Новый конфликт Зеленского и Трампа

      Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

    • Новый канцлер Германии предал Германию

      В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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