Глава ВТО рассказала о сокращении мировой торговли из-за пошлин США

Глава ВТО: Пошлины США сократят мировую торговлю на 1%

Tекст: Ольга Иванова

Согласно заявлению генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, пошлины США могут повлиять на мировой рынок. Как пишет ТАСС, такие пошлины могут привести к сокращению объема мировой торговли товарами на 1% в 2025 году. Это заявление было сделано в Женеве и распространилось через пресс-службу ВТО.

В своем высказывании Оконджо-Ивеала подчеркнула, что меры, введенные США с начала года, уже оказывают влияние на мировую торговлю. Она заявила: «Наши первоначальные оценки показывают, что эти меры могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами в этом году примерно на 1%». Это заявление стало реакцией на политику США в отношении импортных пошлин, которая вызывает обеспокоенность в международных торговых кругах.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

Газета ВЗГЛЯД писала, как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из более чем 100 государств «жестко нагнуло мировую торговую систему».