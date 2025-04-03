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Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из более чем 100 государств «жестко нагнуло мировую торговую систему», заявил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, Россия не сильно затронута этими мерами, поскольку уже почти не торгует с Америкой. «Практически весь оборот санкционный», – отметил он. Однако, несмотря на это, Россия продолжает развиваться. В первом квартале 2025 года рост экономики составил около 3%, указал Медведев.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «не стоит суетиться». Он привел в пример совет Лао Цзы: «Стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага». Он уточнил, что имеет в виду «разлагающийся труп экономики Евросоюза».
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.
Газета ВЗГЛЯД писала, как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры.