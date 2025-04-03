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    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    На Украине сочли взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»
    Захарова назвала слова Зеленского о «преступлениях России» бредом больного
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

    24 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    3 апреля 2025, 14:33 • Новости дня

    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа

    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из более чем 100 государств «жестко нагнуло мировую торговую систему», заявил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам Медведева, Россия не сильно затронута этими мерами, поскольку уже почти не торгует с Америкой. «Практически весь оборот санкционный», – отметил он. Однако, несмотря на это, Россия продолжает развиваться. В первом квартале 2025 года рост экономики составил около 3%, указал Медведев.

    Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «не стоит суетиться». Он привел в пример совет Лао Цзы: «Стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага». Он уточнил, что имеет в виду «разлагающийся труп экономики Евросоюза».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры.

    3 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине

    «Военный осведомитель»: Индия поставила Украине артиллерийские мины через Европу

    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Украина получила индийские артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов через европейских посредников, сообщает «Военный осведомитель».

    Индия оказалась в центре внимания после сообщений о поставках артиллерийских боеприпасов на Украину, передает «Газета.Ru» со ссылкой на канал «Военный осведомитель».

    В публикации представлены фотографии артиллерийских мин, якобы произведенных в Индии в 2024 году, которые предназначены для использования с минометами калибра 120 мм.

    Отмечается, что путь артиллерийских боеприпасов на Украину пролегает через посредников из европейских стран. Это позволяет избежать прямых поставок, которые могли бы вызвать международный резонанс и последствия для Индии в сфере международных отношений.

    Артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов имеют широкую сферу применения. Они могут использоваться для различных типов огня, включая осколочно-фугасный, светошумовой и дымовой.

    Эти боеприпасы предназначены для поражения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 7-8 км.

    Ранее Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ.

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    3 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары

    США ввели пошлины до 34% на товары из ЕС, Китая, Южной Кореи и других стран

    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении значительных пошлин на импортные товары, передает РИА «Новости». Новые тарифы составляют 20% на продукцию из ЕС.

    Пошлины коснулись продукции более чем из 100 государств. В том числе такие страны:

    - Китай – 34%;
    - Тайвань – 32%;
    - Швейцария – 31%;
    - ЮАР – 30%;
    - Индия – 26%;
    - Южная Корея – 25%;
    - Япония – 24%.

    В дополнение к этому, на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти будет установлена пошлина в размере 25%.

    Введение этих мер сопровождается базовой пошлиной в 10% на импорт из большинства стран, включая Украину, но исключая Россию.

    Трамп подчеркнул, что США применят пошлины наполовину ниже тех, что введены другими странами, чтобы обеспечить ответные действия.

    Ранее США уже ввели 25%-е пошлины на импорт из Мексики и Канады.

    ЕС, Канада и Китай намерены ответить США своими пошлинами. Оттава и Пекин уже заявили о своих намерениях, а ЕС планирует ответные действия в апреле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выразив уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг.

    Американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности, сообщили источники Bloomberg.

    Коментарии (2)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 10:22 • Новости дня
    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов

    Bloomberg: Белый дом освободил сталь и алюминий от ответных пошлин

    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов
    @ FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В США приняли решение освободить сталь, алюминий и золото от ответных тарифов, что обеспечит некоторую поддержку внутренним покупателям, уже испытывающим действие 25-процентных пошлин на все импортируемые ключевые металлы, сообщает Bloomberg.

    Белый дом заявил, что импорт стали и алюминия не будет подпадать под действие взаимных тарифов, что должно хотя бы частично облегчить нагрузку на внутренний рынок, где на эти металлы уже установлены пошлины в размере 25%. Золото и медь также получили освобождение от новых тарифов, как указано в официальном заявлении, как передает Bloomberg.

    Это решение показывает, что администрация все же пошла на уступки рынкам металлов, которые президент США долгое время считал приоритетными. В феврале президент распорядился ввести 25-процентную пошлину на весь импорт стали и алюминия, отменив все ранее действовавшие исключения, чтобы перезагрузить расширяющуюся торговую войну.

    Акции сталелитейных компаний в этом году демонстрируют рост, опережая рынок в целом, так как тарифы способствовали повышению цен на металл до максимума за более чем год. Однако спрос на металл остается слабым из-за вялых рынков строительства, устойчивой инфляции и высоких процентных ставок. Nucor Corp., крупнейший американский производитель стали, вместе с Steel Dynamics Inc. и United States Steel Corp. предупредили инвесторов о слабых финансовых результатах за первый квартал.

    Производители алюминия в 2025 году показывают неоднородные результаты. Акции Century Aluminum Co. выросли примерно на 2% за год, тогда как Alcoa Corp. потеряла более 18% в стоимости, так как большая часть ее алюминия производится за пределами США.

    Трейдеры золота и меди учитывали влияние тарифов Трампа на мировую экономику. Цена на золото достигла нового рекорда утром в Азии, а фьючерсы на медь снизились.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Сообщалось, что США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее.

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    2 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Мирошник в ходе экспертной дискуссии «Противостояние Восток – Запад, Украинское измерение. Сценарии будущего» в Ереване заявил, что проект по формированию «контингента сдерживания» европейскими странами является фактическим планом оккупации Украины, передает ТАСС.

    По словам дипломата, этот контингент должен быть введен на территорию Украины после подписания мирного договора.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    3 апреля 2025, 02:02 • Новости дня
    Поддержка Трампа упала до антирекорда в 43%

    Опрос показал снижение поддержки Трампа до 43% впервые с инаугурации

    Поддержка Трампа упала до антирекорда в 43%
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень поддержки Дональда Трампа среди американцев упал до 43%, что является антирекордом с момента его инаугурации, согласно опросу агентства Рейтер и компании Ipsos.

    Как передает РИА «Новости», опрос агентства Рейтер и компании Ipsos показал, что уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился до 43% впервые с момента его инаугурации 20 января. В январе поддержка Трампа составляла 47%, что является самым высоким показателем за второй срок его правления.

    Респонденты также выразили недовольство действиями Трампа в сфере экономики и борьбы с высокой стоимостью жизни. Всего 37% опрошенных одобряют его экономическую политику, а лишь 30% поддерживают его в вопросах снижения расходов на жизнь.

    Кроме того, 52% участников опроса согласились с тем, что введение Трампом пошлин на иностранные автомобили и автозапчасти может негативно сказаться на их благосостоянии.

    В скандале, связанном с обсуждением военных планов США в мессенджере Signal, 74% респондентов назвали произошедшее «безрассудством», а 22% посчитали это «безобидным». Опрос проводился онлайн с 31 марта по 2 апреля и включал в себя 1486 совершеннолетних граждан США с погрешностью в 3 процентных пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерства обороны, юстиции и внутренних дел США начали архивировать чаты после утечки переписки в Signal, обратившись к Whiterock Technologies для сохранения данных.

    Президент Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять сотрудников из-за утечки информации об ударах США по Йемену, назвав инцидент «фейковой новостью».

    Национальный советник по безопасности президента США Майкл Уолтц признал вину за утечку из чата Signal, но сообщил, что никаких секретных данных распространено не было, сообщает Fox News.

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    3 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость переговоров с Трампом для отмены введенных американских пошлин, передает ТАСС.

    Она выразила глубокое сожаление по поводу решения Трампа и предупредила, что мировая экономика будет тяжело страдать, если ситуация не изменится.

    Кроме того, глава ЕК подчеркнула, что последствия тарифов будут катастрофическими для всех стран, особенно для уязвимых слоев населения.

    Более того, она отметила, что Еврокомиссия уже разработала первый пакет мер в ответ на пошлины на сталь и готовит дополнительные меры для защиты интересов ЕС, если переговоры не принесут результата.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

    Коментарии (3)
    2 апреля 2025, 22:22 • Новости дня
    Премьер Дании исключила захват Гренландии США

    Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия принадлежит гренландцам

    Tекст: Вера Басилая

    США не захватят Гренландию, остров принадлежит гренландцам, и власти Дании поддерживают это мнение, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

    Фредериксен в столице Гренландии Нууке заявила, что Соединенные Штаты не захватят Гренландию, которая принадлежит гренландцам. Она также добавила, что это мнение будет поддержано совместно в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Визит Фредериксен в Гренландию проходит с 2 по 4 апреля. В ходе поездки она впервые встретится с новым премьер-министром острова Йенсом-Фредериком Нильсеном и проведет переговоры с представителями будущего кабинета.

    Недавно сформированное коалиционное правительство Гренландии состоит из четырех партий, включая партию «Демократы», которую возглавляет 33-летний Нильсен. Данное правительство ожидает одобрения парламентом, который соберется в ближайшие дни.

    Парламентские выборы, прошедшие 11 марта, привлекли внимание из-за заявлений президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Гренландии к США и угрозах введения высоких торговых пошлин против Дании, если она не откажется от острова.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия должна оставаться частью Дании.

    Президент США выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.

    В субботу в столице Дании и Орхусе прошли митинги против притязаний США на Гренландию, участие в них приняли более тысячи человек, собравшихся у американского посольства и представительств.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2025, 10:18 • Новости дня
    Politico: Под тарифы Трампа попали необитаемые острова с пингвинами
    Politico: Под тарифы Трампа попали необитаемые острова с пингвинами
    @ GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп ввел тарифы минимум 10% для 185 стран, включая удаленные острова с пингвинами в Индийском океане и Южном полушарии, пишет Politico.

    По данным издания, Трамп ввел тарифы минимум 10% для 185 стран, включая такие удаленные острова, как Херд и Макдональд, которые являются австралийскими территориями и не имеют постоянного населения, передает Politico.

    Эти меры вызвали недоумение в мире, так как многие из этих мест, как, например, острова Норфолк в южной части Тихого океана и Ян-Майен в Норвегии, имеют очень малое население или вовсе не заселены.

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз прокомментировал ситуацию, заявив: «Я не уверен, что остров Норфолк является торговым конкурентом с США, но это показывает, что никто на Земле не застрахован от подобного».

    Белый дом объяснил, что эти острова были включены в список из-за их принадлежности к Австралии.

    Некоторые из мест, попавших под тарифы, имеют стратегическое значение.

    Например, Британская территория в Индийском океане, где расположена военная база на острове Диего-Гарсия, используется США и Великобританией. Однако большинство территорий, включая Свалбард и Токелау, имеют малое население или вовсе не заселены.

    Государство Лесото, согласно заявлениям Трампа, получило самые высокие тарифы, достигшие 50%, так как само имеет тарифы 99%.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

    Коментарии (7)
    3 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пропустить встречу по Украине в формате «Рамштайн»

    Министр обороны США Хегсет решил пропустить встречу коалиции по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе.

    Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в запланированной на 11 апреля встрече международной коалиции по предоставлению военной помощи Украине.

    Как сообщает Defense News, это будет первый случай, когда подобное заседание пройдет без присутствия главы Пентагона.

    Ожидается, что США не будут представлены на мероприятии высокопоставленными представителями Министерства обороны, ни в очном формате, ни дистанционно.

    Такое решение США вызывает обеспокоенность среди союзников, особенно на фоне изменения приоритетов американской администрации в отношении поддержки Киева.

    На предыдущем заседании в феврале Хегсет настоятельно призвал европейские страны брать на себя больше ответственности за свою оборону, а также исключил возможность вступления Украины в НАТО до принятия окончательного решения Белым домом.

    Отказ от участия США в предстоящей встрече может ограничить доступ других стран коалиции к важной американской разведывательной информации и аналитике о текущей ситуации на Украине.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала эту новость. В своем телеграм-канале она написала: «Экипаж прощается и желает хорошего полета», подразумевая, что отсутствие участия США может оказаться значимым для хода встречи и дальнейшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США поручил подготовить план по сокращению военного бюджета на 50 млрд долларов ежегодно. При этом  Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины, что ведет к усилению исторической конкуренции между Британией, Германией и Францией в отсутствии консолидированного европейского блока.

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    2 апреля 2025, 20:30 • Новости дня
    Трамп назвал сроки ухода Маска с поста главы DOGE

    Politico: Трамп заявил, что Маск покинет пост главы DOGE в ближайшие недели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проинформировал свое окружение, что Илон Маск в ближайшие недели уйдет с поста главы департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), пишет Politico.

    Как сообщает Politico, в своем заявлении американский лидер подчеркнул, что будет поддерживать Маска на посту столько, сколько это возможно, однако, по словам источников, обе стороны согласились, что Маску пора вернуться в бизнес, передает РИА «Новости».

    «Президент Дональд Трамп сообщил своему окружению, включая членов кабинета министров, что в ближайшие недели Илон Маск отойдет от своей нынешней роли партнера по управлению», – говорится в материале.

    Издание отмечает, что хотя Трамп доволен Маском и его работой, некоторые сотрудники администрации и внешние союзники считают миллиардера непредсказуемым и рассматривают как политическую обузу. Источники также сообщили, что Маск, вероятно, сохранит за собой неофициальную роль советника.

    Ранее президент США сообщил, что Маск в ближайшее время покинет государственную службу, чтобы вернуться к управлению своими компаниями.

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    3 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    Захарова сравнила «коалиции» по Украине с группами для психически нездоровых
    Захарова сравнила «коалиции» по Украине с группами для психически нездоровых
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.

    Захарова высказала свое мнение о европейских коалициях, якобы предназначенных для урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула, что эти коалиции напоминают группы в социальных сетях для психически нездоровых людей, и заявила, что они не имеют отношения к миру, а являются подгруппами «партии войны».

    Захарова напомнила о попытках создания «коалиции желающих» для отправки миротворческого контингента на Украину, а также о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о формировании «коалиции действий за прочный и долговременный мир». Последняя коалиция, по словам Макрона, призвана объединить тех, кто стремится к единству в построении мира через силу.

    Официальный представитель МИД выразила сомнение в намерениях этих коалиций, задавшись вопросом, что будут делать эти коалиции – «коалиция желающих» и «коалиция мира через силу».

    Захарова добавила, что эти названия скорее напоминают группы в социальных сетях для людей с нездоровой психикой и не имеют отношения к миру.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    3 апреля 2025, 02:24 • Новости дня
    Бразилия пообещала защиту производителей из-за пошлин США

    Бразилия оспорила введение США пошлин в 10% и намерена обратиться в ВТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Бразилия выразила недовольство новыми пошлинами США в размере 10% на импорт из страны, что нарушает обязательства перед ВТО, заявив о намерении защищать национальные интересы.

    Бразильское правительство заявило о намерении защищать интересы своих производителей на фоне введения США новых пошлин в 10% на импорт из Бразилии. Как передает РИА «Новости», власти страны подчеркивают, что эти меры противоречат обязательствам США перед Всемирной торговой организацией.

    В официальном сообщении говорится, что Бразилия после консультаций с частным сектором будет активно защищать интересы своих производителей. Страна остается открытой к переговорам с США для быстрейшей отмены пошлин. Однако, власти также рассматривают возможные ответные меры, включая обращение в ВТО.

    Инициатива США по введению пошлин была озвучена президентом Дональдом Трампом, который назвал их «взаимными». Новые тарифы предусматривают минимальную ставку в 10%, но для каждой страны ставки будут различаться, составив половину от тех, что взимаются с американских товаров. Трамп считает, что это поможет сократить госдолг США и укрепить экономическую независимость страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    В другом сообщении Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выразив уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг. Тем не менее, как сообщалось, в опубликованный «черный список» стран, на импорт из которых введены ответные таможенные пошлины, Россия не вошла.

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    3 апреля 2025, 14:01 • Новости дня
    Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса

    Трамп ввел режим ЧП в США из-за дефицита торгового баланса и пошлин

    Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране в связи с экономической ситуацией, вызванной дефицитом торгового баланса и угрозой для производственной базы.

    Президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения, сославшись на ухудшение экономической ситуации и дефицит торгового баланса. В документации, распространенной Белым домом, подчеркивается, что постоянный дефицит баланса обескровил производственную базу США и создал угрозу для критически важных цепочек поставок, передает ТАСС.

    Трамп заявил о введении новых пошлин как меры для укрепления международного экономического положения США и защиты американских рабочих. В документе подчеркивается, что страна стала зависимой от иностранных противников, что негативно отразилось на американском военно-промышленном комплексе.

    В Белом доме также отметили, что президент не позволит другим странам использовать США в личных целях. Пошлины рассматриваются как необходимая мера для обеспечения справедливой торговли и сокращения дефицита торгового баланса, что важно для экономической стабильности страны.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

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    3 апреля 2025, 11:01 • Новости дня
    Китай призвал США исправить ошибочные действия по пошлинам

    Китай призвал США регулировать торговые разногласия на основе равенства

    Tекст: Вера Басилая

    Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин, и обратиться к равноправным консультациям для урегулирования торговых разногласий, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Го Цзякунь подчеркнул, что любые разногласия между странами должны решаться на основе взаимного уважения и выгоды. Он отметил, что введенные пошлины могут негативно сказаться на международной торговле, и призвал США к более конструктивному подходу в рамках существующих международных экономических отношений, передает ТАСС.

    Тем временем президент США назвал новые пошлины «декларацией экономической независимости» Соединенных Штатов. По его мнению, это поможет использовать значительные финансовые ресурсы для погашения государственного долга.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

    Между тем, министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам воздержаться от ответных действий на введенные Дональдом Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

    Бессент также объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее.

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    3 апреля 2025, 11:39 • Новости дня
    Трамп объявил об «освобождении» экономики США через введение высоких пошлин

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп после закрытия торговых рынков в среду объявил 2 апреля «днем освобождения» после введения новых тарифов на импортные товары, пишет Financial Times.

    По данным издания, президент США после закрытия торговых рынков в среду объявил 2 апреля «днем освобождения», вводя новые тарифы на импортные товары, передает Financial Times.

    FT отмечает, что этим шагом он стремится покончить с эпохой глобальной торговли, обвиняя иностранных партнеров в «грабежах» и «разрушениях» экономики США.

    Издание пишет, что новые тарифы рассчитаны на основе комбинации пошлин, субсидий и валютных манипуляций.

    При этом многие эксперты считают, что Трамп «просто взял двусторонний торговый дефицит и разделил его на экспорт страны в США».

    Тарифы при этом варьируются: минимальная ставка в 10% наложена на Британию и Бразилию, тогда как Вьетнам, Камбоджа и Лаос получили более 40%.

    Financial Times также отмечает, что такие меры создадут хаос и неопределенность, однако «Трамп считает, что это укрепляет его контроль».

    Аналитики полагают, что политические последствия могут быть значительными. Хотя инфляция и замедление экономического роста обычно невыгодны для президента.

    Кроме того, FT указывает, что политика Белого дома может привести к ухудшению геополитических связей США, когда страны начнут искать альтернативные торговые соглашения с другими партнерами, обходя Америку.

    Ярким примером последствий стало недавнее заседание экономистов Японии, Южной Кореи и Китая, обсуждавших, как противостоять торговой войне Трампа.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

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