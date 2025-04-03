Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
Кремль анонсировал встречу Путина с главой РЭЦ Никишиной
Песков заявил, что Путин в четверг встретится с главой РЭЦ Никишиной
Президент России Владимир Путин планирует обсудить вопросы российского экспорта с главой РЭЦ Вероникой Никишиной в четверг, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Путин намерен обсудить вопросы российского экспорта на встрече с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной, передает ТАСС.
По его словам, Никишина представит Путину доклад о российском экспорте.
Ранее президент Владимир Путин поручил разработать программу «Сделано в России» для продвижения отечественной продукции за границей.
РЭЦ планировал расширить продвижение товаров под брендом «Сделано в России» на международных рынках, используя инновационные инструменты и увеличивая участие в международных выставках и мероприятиях.