Продвижение бренда «Сделано в России» на рынках мира решено усилить

РЭЦ планирует масштабировать программу продвижения бренда «Сделано в России»

В рамках программы планируется использовать инновационные инструменты и совершенствовать существующие практики для увеличения масштаба акций под брендом «Сделано в России». Такое поручение в сентябре дал президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по развитию экспорта, передает РИА «Новости».

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина подчеркнула на Международном экспортном форуме «Сделано в России», что программа формирует положительный имидж страны и отечественных товаров за рубежом. «83% компаний хотят поставлять свою продукцию в дальнее зарубежье, и программа «Сделано в России» отвечает на вызовы, связанные с переориентацией на новые рынки сбыта», – заявила Никишина.

Под этим брендом уже реализовано и продвигается около 8,5 тыс. товарных позиций за рубежом. РЭЦ активно участвует в международных выставках, мероприятиях и использует ключевые мировые маркетплейсы. Внедряются новые форматы продвижения, такие как промоакции с лидерами общественного мнения и спортивные мероприятия, например, хоккейный матч со звездным составом.

Спортивные мероприятия также рассматриваются как эффективная площадка для международного диалога. Вячеслав Фетисов отметил, что спорт воплощает командный дух и стремление к победе, и эти качества также присущи российской продукции. Дмитрий Сычев поддержал данную инициативу, подчеркнув важность вовлечения спортсменов и культурных деятелей в продвижение российского бренда.

Особое внимание уделяется российско-китайскому сотрудничеству. Китай стал пилотным рынком для тестирования новых форматов продвижения. Чжоу Лицюнь, председатель Союза китайских предпринимателей в России, отметил рост интереса китайских потребителей к российской продукции, что способствует укреплению позиций российских товаров на этом рынке.