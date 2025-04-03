Анонсирован запуск кадровой платформы для подростков

Львова-Белова анонсировала запуск кадровой платформы для подростков

Tекст: Валерия Городецкая

Панельная дискуссия на тему трудовой занятости подростков состоялась в рамках IX Санкт-Петербургского Международного форума труда, сообщается на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Участниками стали представители государственных ведомств, бизнеса и общественных организаций. Основными темами обсуждения стали карьерные ожидания подростков, профориентация, а также роль государства и семьи в формировании трудовых установок.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова направила видеообращение участникам. Она отметила важность соблюдения баланса в трудовой деятельности подростков, чтобы работа не мешала образованию. В стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних вошли требования информированности, законности, безопасности и индивидуального подхода.

Львова-Белова сообщила, что в стране действует 129 подростковых центров, 44 из которых реализуют программы профориентации и трудоустройства. В апреле планируется запуск кадровой платформы «Уполномоченный на результат», в которой подростки смогут пройти обучение с возможностью стажировок.

По словам руководителя аппарата уполномоченного Алексея Газаряна, семья играет важную роль в трудовом воспитании молодежи. Он подчеркнул, что семейные практики, такие как приглашение детей на работу к родителям, могут способствовать созданию трудовых династий.

Представитель портала HeadHunter Даниил Чугунов отметил рост числа вакансий для подростков на 150% за последние три года. Более 60% предложений для подростков сегодня приходится на сферу доставки товаров. Он подчеркнул важность поддержки ответственных и социально активных подростков.