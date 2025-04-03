Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.0 комментариев
Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ
Экс-депутат Рады сообщил об уничтожении Ан-225 «Мрия» артиллерией ВСУ
Самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в феврале 2022 года на аэродроме Гостомель под Киевом в результате обстрела украинскими военными, заявил экс-депутат Верховной рады Виталий Куприй.
Куприй заявил, что самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в результате обстрела аэродрома Гостомель под Киевом Вооруженными силами Украины в феврале 2022 года, передает ТАСС.
По его словам, имеются видеодоказательства, на которых видно, как ракеты из системы «Град» летят в сторону аэропорта, и что удары наносили украинские самолеты. Он также добавил, что уголовное дело по этому инциденту сфальсифицировано, и задал вопрос о незащищенности аэропорта.
Экс-депутат подчеркнул, что руководство концерна «Антонов» получило письмо от главы «Укроборонпрома» Юрия Гусева, в котором тот отрицал наличие угрозы для авиапарка и фактически запретил перемещение самолетов, включая «Мрию», из аэропорта.
Куприй выразил сомнение относительно действий Гусева, который сейчас обладает дипломатическим иммунитетом в Баку, и подчеркнул необходимость выяснения причин, по которым решение об эвакуации не было принято.
Ан-225 «Мрия» был крупнейшим и грузоподъемным самолетом в мире, его грузоподъемность достигала 250 тонн. Он был разработан в ОКБ имени Антонова и построен на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах для перевозки компонентов ракеты-носителя «Энергия» и орбитального корабля «Буран». После распада СССР самолет был адаптирован для коммерческих перевозок, а второй экземпляр так и не был завершен.
Ранее российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ.
Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».
На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета.
Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».