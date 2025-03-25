Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.8 комментариев
Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»
Старший сержант ВС РФ: самолет «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ
Старший сержант Вооруженных сил РФ Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в феврале 2022 года.
Российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ. RTVI приводит слова сержанта, который утверждает, что видел, как самолет горел, и в него что-то попало. Шилов выразил уверенность, что удар был нанесен украинскими военными.
По словам десантника, внутри «Мрии» находился корректировщик ВСУ, который около двух дней скрывался там от российских военных.
Напомним, первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».
На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета. Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».