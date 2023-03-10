СБУ нашла крайнего в гибели легендарного самолета

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10 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:14  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Какие мигранты из Средней Азии нужны России на украинском фронте

Выходцы из Туркестана принимают участие в СВО по обе стороны линии фронта Kay Nietfeld/dpa/REUTERS
Живущий в России выходец из Средней Азии задержан ФСБ и будет выдворен на родину после того, как в соцсетях незнакомый зазывала уговорил его перебраться на Украину и вступить в ряды ВСУ. В Госдуме такое отношение к мигрантам сочли «безумием». Сколько всего в зоне СВО находится выходцев из Средней Азии и с какой стороны линии фронта их больше? Подробности...
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Симпатии к России дорого обходятся жителям Скандинавии

Генерал Георгий Алафузов пострадал только за свое русское происхождение кадр из видео
Не только травля, но даже и уголовные дела, с большой вероятностью сфабрикованные – такую цену вынуждены платить граждане Финляндии и Швеции, которые смеют хоть как-то высказывать «пророссийскую» точку зрения. Под этот пресс попали даже бывший начальник военной разведки Евросоюза, потомок русских эмигрантов генерал Алафузов, а также знаменитая рок-группа Sabaton.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Зеленский понимает только страх

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

«Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Трендом сезона станет «половинчатость танков» для ВСУ – в лучшем случае их будет вполовину меньше, половина оборудования с них будет снята, укомплектованы полуподготовленными танкистами и заправлены они тоже будут наполовину. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Эрдоган наощупь ведет Турцию в неопределенное будущее

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За несколько десятилетий близких отношений с Европой и США турецкая элита накопила изрядное количество злости в отношении своих западных союзников. А со стороны России Турция даже вызывает некоторое уважение, поскольку оказалась для нас непосильным орешком. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Покушение СБУ на Приднестровье

Что происходит в Грузии

Миссия Урсулы фон дер Ляйен

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    СБУ нашла крайнего в гибели легендарного самолета

    Эксперты объяснили, зачем СБУ добивает украинский авиапром
    СБУ придумала, на кого списать потерю крупнейшего в мире грузового самолета
    		  
    10 марта 2023, 19:00
    Фото: Марина Лысцева/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    На Украине арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов». СБУ считает, что они виновны во взятии аэропорта Гостомель российскими войсками под Киевом и в потере легендарного самолета Ан-225 «Мрия» («Мечта»). Почему версия о вине подозреваемых не выдерживает критики и с какой целью украинские силовики задерживают ведущих управленцев некогда знаменитых предприятий?

    Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего директора авиапредприятия «Антонов» Сергея Бычкова и начальника безопасности по фамилии Нетесов, оба они арестованы. Об этом сообщается на информационных ресурсах СБУ.

    Украинская генпрокуратура также считает, что в январе-феврале 2022 года они не допустили бойцов нацгвардии на аэродром в Гостомеле Киевской области для усиления противовоздушной и наземной защиты. По версии следствия, это привело к захвату аэродрома российскими силами и уничтожению крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225.

    Ранее капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, как в январе 2022 года менеджерам госпредприятия поступило предложение от представителей Агентства технического обслуживания и снабжения НАТО (НАМСА) перебазировать весь аэропорт в Лейпциг. Сделать это было предложено вместе с персоналом, запчастями и самолетами.

    «Ответа на этот вопрос не последовало. Решение о перегоне принято не было – ни самого Ан-225, ни маленьких Ан-28, Ан-26, Ан-74. Решение не было принято, так как отсутствовал топ-менеджмент компании, который бодренько за две недели до военных действий уехал в Лейпциг и оккупировал офис Antonov Logistics Salis», – рассказал он Telegram-каналу «Политика Страны».

    Напомним, в ходе боевых действий под Киевом Украина собственными руками уничтожила Ан-225, доставшийся стране в наследство от СССР. Домашний аэродром «Антонова» в 25 километрах к северо-западу от центра украинской столицы был занят бойцами российского спецназа 24 февраля – в первый же день спецоперации.

    «Украинские снаряды попали в ангар, где хранился Ан-225. Украинские артиллеристы попали в него, и самолет сгорел. «Мрии» («Мечты») больше нет», – говорилось в первом репортаже Первого канала с места событий.

     

    Стоит напомнить, что сейчас под арестом находится экс-руководитель другой известной компании и жемчужины советского двигателестроения – «МоторСич» Вячеслав Богуслаев. По версии СБУ, он «содействовал деятельности террористической организации» – после начала спецоперации сотрудничал с предприятием, находящимся с 2014 года под контролем ДНР.

    СБУ считает, что целью 83-летнего руководителя были поставки авиакомплектующих на предприятия российского ВПК. В СБУ заявили, что в рамках контракта бюджет ДНР получил более 290 млн рублей в виде налогов от продажи продукции. Генпрокуратура также сообщала, что в декабре 2017 года Богуслаев запустил в ДНР Снежнянский машиностроительный завод.

    «Украинские силовики сознательно «рубят» высокотехнологичные предприятия, чтобы сотрудники компаний вместе со своими разработками не уехали в Россию, Китай, Иран и Индию. Они действуют по принципу «так не доставайся же ты никому». Таким образом Запад препятствует отъезду специалистов и технологий к потенциальным противникам», – считает киевский политолог Владимир Скачко.

    «Помните, как в начале 2000-х США обвинили Украину в продаже Ираку станций пассивной радиотехнической разведки «Кольчуга»? С тех пор Вашингтон усиливает давление на украинский военно-промышленный комплекс. Сегодня все это приобретает новые масштабы», – добавил эксперт.

    «Что будет с «Антоновым»? Думаю, все самое ценное с предприятий вывезут на Запад. А оставшиеся мощности предприятий урежут, чтобы они могли выполнять какие-то простые работы. Возможно, «Антонов» станет филиалом какой-то западной авиакомпании», – считает аналитик.

    «Кстати, подобное уголовное преследование может ждать руководство и любого другого украинского предприятия. Так что в действиях СБУ есть и элемент запугивания остальных украинских специалистов», – отметил собеседник.

    «Само же обвинение против руководства «Антонова» смешное: даже на Украине с ее бардаком сотрудники предприятия не могли бы возразить силовикам из Нацгвардии, чтобы те подготовили комплекс сооружений к возможной обороне», – указал собеседник.

    «Кстати, происходящее говорит и о том, что американская разведка еще до начала СВО извещала офис Зеленского и украинских силовиков о возможном начале спецоперации, в том числе в районах Киевской области. Но они ничего не сделали для того, чтобы пойти по пути деэскалации в Донбассе и вернуться к полноценному переговорному процессу», – заключил Скачко.

    «Обвинение руководства ГП «Антонов» в препятствовании деятельности силовиков на аэродроме в Гостомеле вызвано развернувшейся на Украине охотой на ведьм. Сейчас им, по сути, нужно найти крайнего, на которого они повесят все обвинения», – считает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Кроме того, СБУ и прокуратуре нужно доказать свою полезность по борьбе с врагами внутри страны для того, чтобы их самих не отправили на фронт. А обвинить руководителей промышленного предприятия, бывшего советского завода, в сотрудничестве с Россией – дело очень простое», – отметил он.

    «Это далеко не первый случай. Уже многим руководителям предприятий, которые пытались поддерживать кооперационные связи с Россией, были предъявлены подобного рода обвинения. Одно из самых громких дел связано с экс-руководителем компании «МоторСич» Вячеславом Богуслаевым», – напомнил собеседник.

    «Конечно, там свою роль сыграло еще то, что Богуслаев был членом «Партии регионов». Однако для его предприятия Россия была основным рынком сбыта. Все комплектующие завод получал из России, и он как директор пытался всеми способами обеспечить «МоторСич» работой. Но силовики сводили свои счеты и нашли к чему придраться», – добавил Гусаров.

    «Руководство «Антонова» сейчас ведут по той же колее. Хотя очевидно, что обвинения в том, что в результате их действий был уничтожен крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225, притянуты за уши», – убежден он.

    «Также глупо выглядит и их утверждение о том, что действия или бездействие руководства компании позволили российским военным уничтожить Ан-225. Мы-то знаем, что самолет уничтожила украинская артиллерия, их минометы», – добавил он.

    Рассуждая о перспективах ГП «Антонов», Гусаров отметил, что офису Зеленского вряд ли удастся найти достойного руководителя для предприятия. «Я думаю, продолжатся ротации с руководством, поскольку это действительно расстрельная должность», – сказал собеседник.

    «Все грамотные производственники понимают, что без России обеспечить завод стабильной работой невозможно. Да, там есть мнения о том, что им поможет Запад, но это все направленно на выуживание денег. Если бы европейцам или американцам нужны были украинские предприятия, они бы давно их выкупили и организовали свое производство», – считает он.

    «Все последние 30 лет разработки «Антонова» были сделаны под российский рынок.

    Мы заказывали у них самолеты, которые затем строились совместно с нашими предприятиями. Из России поставлялся металл, системы управления, шасси и многие другие комплектующие. Сейчас предприятие не в состоянии организовать полный цикл строительства самолетов», – рассказал Гусаров.

    «Конечно, во время боевых действий для мощностей «Антонова» найдется работа, например, по ремонту военных самолетов и строительству беспилотников. Кроме того, такие предприятия для Украины сейчас особенно ценны, поскольку промышленность была сконцентрирована на востоке и по Днепру, а сейчас эти территории – фактически прифронтовая зона. Поэтому все, что в удалении, будет использоваться по максимуму», – полагает эксперт.

    «Однако, конструкторское бюро без заказов и финансирования загибается. На сегодняшний день технологии ушли далеко вперед, а «Антонов» остался на уровне советского производства конца 80-х. Разрабатываемые модели самолетов не соответствуют европейским требованиям. Перспектив по разработке и производству гражданской продукции у них сейчас нет», – отметил он. «И, безусловно, без наших специалистов, им не под силу восстановить Ан-225. Украине никогда не строила такие масштабные проекты, а теперь и подавно не сможет это сделать», – подчеркнул Гусаров.

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