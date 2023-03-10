СБУ нашла крайнего в гибели легендарного самолета

Эксперты объяснили, зачем СБУ добивает украинский авиапром

На Украине арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов». СБУ считает, что они виновны во взятии аэропорта Гостомель российскими войсками под Киевом и в потере легендарного самолета Ан-225 «Мрия» («Мечта»). Почему версия о вине подозреваемых не выдерживает критики и с какой целью украинские силовики задерживают ведущих управленцев некогда знаменитых предприятий?

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего директора авиапредприятия «Антонов» Сергея Бычкова и начальника безопасности по фамилии Нетесов, оба они арестованы. Об этом сообщается на информационных ресурсах СБУ.

Украинская генпрокуратура также считает, что в январе-феврале 2022 года они не допустили бойцов нацгвардии на аэродром в Гостомеле Киевской области для усиления противовоздушной и наземной защиты. По версии следствия, это привело к захвату аэродрома российскими силами и уничтожению крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225.

Ранее капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, как в январе 2022 года менеджерам госпредприятия поступило предложение от представителей Агентства технического обслуживания и снабжения НАТО (НАМСА) перебазировать весь аэропорт в Лейпциг. Сделать это было предложено вместе с персоналом, запчастями и самолетами.

«Ответа на этот вопрос не последовало. Решение о перегоне принято не было – ни самого Ан-225, ни маленьких Ан-28, Ан-26, Ан-74. Решение не было принято, так как отсутствовал топ-менеджмент компании, который бодренько за две недели до военных действий уехал в Лейпциг и оккупировал офис Antonov Logistics Salis», – рассказал он Telegram-каналу «Политика Страны».

Напомним, в ходе боевых действий под Киевом Украина собственными руками уничтожила Ан-225, доставшийся стране в наследство от СССР. Домашний аэродром «Антонова» в 25 километрах к северо-западу от центра украинской столицы был занят бойцами российского спецназа 24 февраля – в первый же день спецоперации.

«Украинские снаряды попали в ангар, где хранился Ан-225. Украинские артиллеристы попали в него, и самолет сгорел. «Мрии» («Мечты») больше нет», – говорилось в первом репортаже Первого канала с места событий.

Стоит напомнить, что сейчас под арестом находится экс-руководитель другой известной компании и жемчужины советского двигателестроения – «МоторСич» Вячеслав Богуслаев. По версии СБУ, он «содействовал деятельности террористической организации» – после начала спецоперации сотрудничал с предприятием, находящимся с 2014 года под контролем ДНР.

СБУ считает, что целью 83-летнего руководителя были поставки авиакомплектующих на предприятия российского ВПК. В СБУ заявили, что в рамках контракта бюджет ДНР получил более 290 млн рублей в виде налогов от продажи продукции. Генпрокуратура также сообщала, что в декабре 2017 года Богуслаев запустил в ДНР Снежнянский машиностроительный завод.

«Украинские силовики сознательно «рубят» высокотехнологичные предприятия, чтобы сотрудники компаний вместе со своими разработками не уехали в Россию, Китай, Иран и Индию. Они действуют по принципу «так не доставайся же ты никому». Таким образом Запад препятствует отъезду специалистов и технологий к потенциальным противникам», – считает киевский политолог Владимир Скачко.

«Помните, как в начале 2000-х США обвинили Украину в продаже Ираку станций пассивной радиотехнической разведки «Кольчуга»? С тех пор Вашингтон усиливает давление на украинский военно-промышленный комплекс. Сегодня все это приобретает новые масштабы», – добавил эксперт.

«Что будет с «Антоновым»? Думаю, все самое ценное с предприятий вывезут на Запад. А оставшиеся мощности предприятий урежут, чтобы они могли выполнять какие-то простые работы. Возможно, «Антонов» станет филиалом какой-то западной авиакомпании», – считает аналитик.

«Кстати, подобное уголовное преследование может ждать руководство и любого другого украинского предприятия. Так что в действиях СБУ есть и элемент запугивания остальных украинских специалистов», – отметил собеседник.

«Само же обвинение против руководства «Антонова» смешное: даже на Украине с ее бардаком сотрудники предприятия не могли бы возразить силовикам из Нацгвардии, чтобы те подготовили комплекс сооружений к возможной обороне», – указал собеседник.

«Кстати, происходящее говорит и о том, что американская разведка еще до начала СВО извещала офис Зеленского и украинских силовиков о возможном начале спецоперации, в том числе в районах Киевской области. Но они ничего не сделали для того, чтобы пойти по пути деэскалации в Донбассе и вернуться к полноценному переговорному процессу», – заключил Скачко.

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«Обвинение руководства ГП «Антонов» в препятствовании деятельности силовиков на аэродроме в Гостомеле вызвано развернувшейся на Украине охотой на ведьм. Сейчас им, по сути, нужно найти крайнего, на которого они повесят все обвинения», – считает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Кроме того, СБУ и прокуратуре нужно доказать свою полезность по борьбе с врагами внутри страны для того, чтобы их самих не отправили на фронт. А обвинить руководителей промышленного предприятия, бывшего советского завода, в сотрудничестве с Россией – дело очень простое», – отметил он.

«Это далеко не первый случай. Уже многим руководителям предприятий, которые пытались поддерживать кооперационные связи с Россией, были предъявлены подобного рода обвинения. Одно из самых громких дел связано с экс-руководителем компании «МоторСич» Вячеславом Богуслаевым», – напомнил собеседник.

«Конечно, там свою роль сыграло еще то, что Богуслаев был членом «Партии регионов». Однако для его предприятия Россия была основным рынком сбыта. Все комплектующие завод получал из России, и он как директор пытался всеми способами обеспечить «МоторСич» работой. Но силовики сводили свои счеты и нашли к чему придраться», – добавил Гусаров.

«Руководство «Антонова» сейчас ведут по той же колее. Хотя очевидно, что обвинения в том, что в результате их действий был уничтожен крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225, притянуты за уши», – убежден он.

«Также глупо выглядит и их утверждение о том, что действия или бездействие руководства компании позволили российским военным уничтожить Ан-225. Мы-то знаем, что самолет уничтожила украинская артиллерия, их минометы», – добавил он.

Рассуждая о перспективах ГП «Антонов», Гусаров отметил, что офису Зеленского вряд ли удастся найти достойного руководителя для предприятия. «Я думаю, продолжатся ротации с руководством, поскольку это действительно расстрельная должность», – сказал собеседник.

«Все грамотные производственники понимают, что без России обеспечить завод стабильной работой невозможно. Да, там есть мнения о том, что им поможет Запад, но это все направленно на выуживание денег. Если бы европейцам или американцам нужны были украинские предприятия, они бы давно их выкупили и организовали свое производство», – считает он.

«Все последние 30 лет разработки «Антонова» были сделаны под российский рынок.

Мы заказывали у них самолеты, которые затем строились совместно с нашими предприятиями. Из России поставлялся металл, системы управления, шасси и многие другие комплектующие. Сейчас предприятие не в состоянии организовать полный цикл строительства самолетов», – рассказал Гусаров.

«Конечно, во время боевых действий для мощностей «Антонова» найдется работа, например, по ремонту военных самолетов и строительству беспилотников. Кроме того, такие предприятия для Украины сейчас особенно ценны, поскольку промышленность была сконцентрирована на востоке и по Днепру, а сейчас эти территории – фактически прифронтовая зона. Поэтому все, что в удалении, будет использоваться по максимуму», – полагает эксперт.

«Однако, конструкторское бюро без заказов и финансирования загибается. На сегодняшний день технологии ушли далеко вперед, а «Антонов» остался на уровне советского производства конца 80-х. Разрабатываемые модели самолетов не соответствуют европейским требованиям. Перспектив по разработке и производству гражданской продукции у них сейчас нет», – отметил он. «И, безусловно, без наших специалистов, им не под силу восстановить Ан-225. Украине никогда не строила такие масштабные проекты, а теперь и подавно не сможет это сделать», – подчеркнул Гусаров.

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