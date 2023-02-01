Экс-главе компании «Мотор сич» предъявили новое обвинение

СБУ предъявила обвинение бывшему главе компании «Мотор сич»

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение экс-руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву, который находится под арестом, в «содействии деятельности террористической организации».

Как утверждает СБУ, после начала спецоперации России на Украине Богуслаев сотрудничал с предприятием, находящимся с 2014 года под контролем ДНР, передает ТАСС.

Сообщается, что его целью были поставки авиакомплектующих на предприятия российского военно-промышленного комплекса. В СБУ заявили, что в рамках контракта бюджет ДНР получил более 290 млн рублей в виде налогов от реализации авиапродукции для нужд России.

В связи с этим экс-главе «Мотор сич» было предъявлено обвинение в «содействии деятельности террористической организации».

Офис Генпрокурора Украины добавил, что в декабре 2017 года Богуслаев организовал хозяйственную деятельность обособленного подразделения – Снежнянского машиностроительного завода ПАО «Мотор Сич» в ДНР.

Во время обысков было обнаружено более 20 медалей, грамот и почетных наград президенту АО «Мотор Сич» от представителей военно-политического руководства России.

На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, Богуслаева, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия подозревают в работе на Россию. В доме у 83-летнего Богуслаева прошли обыски.

Также СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, якобы подтверждающих его сотрудничество с Россией.