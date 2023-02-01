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Экс-главе компании «Мотор сич» предъявили новое обвинение
СБУ предъявила обвинение бывшему главе компании «Мотор сич»
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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение экс-руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву, который находится под арестом, в «содействии деятельности террористической организации».
Как утверждает СБУ, после начала спецоперации России на Украине Богуслаев сотрудничал с предприятием, находящимся с 2014 года под контролем ДНР, передает ТАСС.
Сообщается, что его целью были поставки авиакомплектующих на предприятия российского военно-промышленного комплекса. В СБУ заявили, что в рамках контракта бюджет ДНР получил более 290 млн рублей в виде налогов от реализации авиапродукции для нужд России.
В связи с этим экс-главе «Мотор сич» было предъявлено обвинение в «содействии деятельности террористической организации».
Офис Генпрокурора Украины добавил, что в декабре 2017 года Богуслаев организовал хозяйственную деятельность обособленного подразделения – Снежнянского машиностроительного завода ПАО «Мотор Сич» в ДНР.
Во время обысков было обнаружено более 20 медалей, грамот и почетных наград президенту АО «Мотор Сич» от представителей военно-политического руководства России.
На данный момент продолжается досудебное расследование.
Напомним, Богуслаева, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия подозревают в работе на Россию. В доме у 83-летнего Богуслаева прошли обыски.
Также СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, якобы подтверждающих его сотрудничество с Россией.
Эксперты оценили данные о десанте ВСУ на левобережье Днепра возле Херсона
Онуфриенко: Попытки ВСУ высадиться на левобережье Днепра бессмысленны
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Попытки форсировать Днепр выше Херсона и высадиться на левом берегу похожи на желание командования ВСУ прощупать нашу оборону, невзирая на потери личного состава. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя появившуюся информацию о попытках ВСУ высадиться на левом берегу Днепра.
«ВСУ неоднократно пытались высадиться на островах, в том числе на острове Большой Потемкин, где их уничтожают. Попробовать высадиться на левом берегу Днепра они, конечно, могут, но шансов уцелеть у них нет», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Я не знаю, где в ВСУ берут таких десантников. По сути, они выполняют роль смертников. Как мы помним, ВСУ много раз подряд высылали подобные группы к Запорожской АЭС и все заканчивалось их уничтожением», – отметил собеседник.
«На левом берегу Днепра у нас построена глубокоэшелонированная оборона, прорвать ее невозможно, поэтому смысла в подобных действиях со стороны ВСУ, кроме как уничтожить собственных солдат, я не вижу. Хотя очевидно, что они пытаются прощупать нашу оборону, невзирая на потери личного состава», – подчеркнул он.
Оценку ситуации дал и военный эксперт Борис Рожин. В своем Telegram-канале он написал, что «такая тактика продолжает использоваться противником достаточно давно – начиная с неудачных попыток высадки десантов на Кинбурнскую косу, которые все были отбиты».
«Далее были попытки установления контроля над рядом островов. Самые известные события разворачивались вокруг острова Большой Потемкин, где они организовывали фотосессию на берегу, хотя остров остается под контролем РФ. Также недавно были попытки десантов у Новой Каховки, успешно отбитые нашими войсками», – напомнил он.
«Сейчас идут новые попытки. Противник прощупывает нашу оборону на левобережье и оценивает возможности для создания полноценного плацдарма в ходе весенне-летней кампании. Недооценивать эту активность противника не стоит», – считает эксперт.
«В порядке несложного вангования – история с «десантом через Днепр» закончится примерно так же, как и с десантом на остров Большой Потемкин», – добавил Рожин.
Ранее в Сети появилась информация, согласно которой около 9.00 вторника противник на трех лодках высадился на левый берег Днепра, находящийся под контролем ВС РФ, и закрепился в ближайших домах.
Согласно карте, опубликованной Тelegram-каналом «Рыбарь», десант противника попытался высадиться в районе озера Круглик.
Во вторник российская артиллерия ликвидировала 120-миллиметровый миномет с расчетом на правом берегу Днепра в Херсонском регионе, сообщается что двое украинских военных погибли, трое ранены.
Ранее бойцы первой Славянской бригады поразили из самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект ВСУ в укрепрайоне на Донецком направлении. А в прошлый четверг российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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ВСУ оставили первую линию обороны на Запорожском направлении
Украинская первая линия обороны в Запорожской области осталась без защитников, украинские военные отошли на заранее подготовленные позиции, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ оставили почти везде первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линии, заявил Рогов РИА «Новости».
Он уточнил, что планы по наступлению ВСУ в регионе сорваны на какое-то время.
Теперь Российская армия заняла новые рубежи и имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение на Запорожском фронте. Удалось освободить и взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов.
Ранее Рогов сообщал, что ВСУ пытались с помощью спецгруппы провести прорыв в Запорожской области, но по ним был нанесен удар.
Пушилин: ВСУ перебрасывают новые подкрепления к Угледару
Пушилин заявил о переброске подкреплений ВСУ к Угледару
Украинская сторона все еще перебрасывает в Угледар новые подкрепления, бойцы ВСУ не получают приказов об отступлении, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Артемовск открывает дорогу на Краматорск и Славянск, но не менее ощутимой потерей для украинских сил станет и Угледар, потому они и перекидывают туда новые резервы и морпехов, сказал Пушилин в эфире радио «Комсомольская правда».
Украинские военные не получают приказа на отступление или сохранение жизни бойцов, подчеркнул он.
После освобождения Угледара ВС России смогут оперативно переместиться к Курахово, Марьинке и Красноармейску, добавил Пушилин.
В понедельник Пушилин заявлял, что ВСУ продолжают переброску подкреплений на артемовское, угледарское и марьинское направления.
Названы основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS
Военный эксперт Козюлин: Дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS у ВСУ повышают риски для Крыма
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Если американцы передадут Украине бомбы GLSDB, это повысит градус эскалации конфликта. Тогда России придется скорректировать действия с учетом нового фактора. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США передать Киеву дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS.
«Мы видим, что Штаты постепенно повышают градус напряженности. С каждым разом в списках военной помощи Украине можно найти все более совершенные образцы вооружений. В настоящее время речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Нам придется столкнуться с ракетой, полученной в результате переделки из корректируемой авиабомбы. Бороться с подобным наши войска умеют: в ход пойдут системы противовоздушной обороны. Эти снаряды достаточно крупного размера, то есть они представляет собой заметную цель», – подчеркивает собеседник.
«Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – акцентирует эксперт.
«Придется учитывать данный фактор – рассредоточивать склады, маскировать штабы, прикрывать их средствами ПВО. В принципе, GLSDB полагается на спутниковую навигацию GPS. Так что здесь применимы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны заглушить навигационные настройки, сбив тем самым снаряд с курса», – резюмирует Козюлин.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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Посол России ответил президенту Австрии на слова о «колониальном характере» СВО
Посол России в Австрии назвал подменой понятий слова президента Австрии о «колониальном характере» СВО
Высказывание президента Австрии Александера Ван дер Беллена о «колониальном характере» российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины является примером подмены понятий, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Люблинский указал, что президент Австрии Ван дер Беллен во время визита в Словакию заявил, что Россия ведет колониальную войну против Украины, что говорит о том, что границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине расширяются.
«Позволю себе обратить внимание на очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей», – приводит ТАСС слова Люблинского.
Посол подчеркнул, что задачи российской армии на территории постсоветской республики носят «освободительный и деколонизаторский характер», а также указал, что киевские власти много лет уничтожают народ Донбасса в «лучших колонизаторских традициях, хорошо знакомых западным державам».
Также Люблинский призвал президента Австрии набраться мужества для общения с мирными жителями российских регионов вместо озвучивания тезисов президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил существование.
В Израиле отвергли причастность Украины к атаке на Иран
Политолог Ципис: Украина не имеет никакого отношения к взрывам в Иране
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По Ирану был нанесен мощнейший удар в новейшей истории. Осуществить подобное для Украины не представляется возможным, однако Киев пытается обернуть происходящее в свою пользу, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал обострение отношений между Киевом и Тегераном на фоне атаки по военным объектам в Иране.
«Недавние удары по Ирану не имеют никакой связи с Украиной. Заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка представляют собой лишь непонятную попытку каким-либо образом сыграть на произошедшем», – считает сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
Эксперт назвал две возможных версии, которые объясняют случившееся. Первая заключается в том, что США и Израиль сочли невозможным для России «защитить Иран» из-за спецоперации на Украине. В связи с чем появился «повод для легитимного удара» по объектам в Исфахане.
Однако более реальной версией Ципис считает внутриполитические изменения в Израиле и возвращение на пост премьера Беньямина Нетаньяху. «В правительство вернулись правые силы, поэтому Израиль вновь идет на обострение с Палестиной, с сектором Газа, а теперь еще и с Ираном», – отмечает собеседник.
Ципис назвал атаку на иранские объекты «беспрецедентной операцией» на территории суверенной страны. «Раньше Израиль и США ограничивались точечными ударами, но сегодня мы видим полномасштабное поражение объектов Ирана», – акцентирует эксперт.
Он убежден, что Украина не могла осуществить подобную атаку или быть причастной к ней. По его мнению, заявления киевских властей – это «попытка добиться расположения Израиля» путем отвлечения внимания в информационном поле». Поэтому «заявления Подоляка не выдерживают никакой критики».
«На Украине понимают, что добиться чего-либо от Израиля у них не выйдет, поэтому Киев надеется создать некоторую интригу: мол, Израиль – наш союзник, и его действия продиктованы именно этим. Но Израилю такая «помощь» ни к чему», – подчеркивает эксперт.
Ранее стало известно, что власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны в Исфахане.
Подоляк в соцсетях призвал ударить по иранским заводам по производству беспилотников. По его словам, Иран планирует увеличить поставки ракет и дронов в Россию и «нагло унижает институт международных санкций».
Издание Nur News приводит слова анонимного иранского источника о том, что высказывание Подоляка может быть расценено как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Собеседник также напомнил, что Тегеран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога.
В настоящий момент наиболее распространенным мнением является то, что военные объекты Ирана атакованы Тель-Авивом с помощью США.
Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфахане прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Также взрывы произошли на военных заводах в городах Хамадан и Кередж. В Киеве утверждают, что Иран поставляет в Россию беспилотники Shahed-136 и Mohajer-6, однако подтверждений этому нет.
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США собрались передать Украине дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS
Reuters: США готовятся передать Украине новый пакет военной помощи с дальнобойными боеприпасами к РСЗО HIMARS
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Соединенные Штаты готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 2,2 млрд долларов, в который, как ожидается, войдут дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS с дальностью действия около 150 км, сообщило Reuters.
По словам двух неназванных американских чиновников, речь идет о запускаемых с земли (из РСЗО HIMARS) бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом, как утверждает Reuters, США отклонили запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км, передает ТАСС.
В новый пакет военной помощи также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP и управляемые ракеты семейства GMLRS.
Как сообщается, о новом пакете военной помощи может быть объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
Во Франции назвали условия для поставок самолетов Киеву
Французская сторона не видит ограничений в возможных поставках киевскому режиму истребителей, заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.
У Парижа «нет табу» в вопросе поставок самолетов Киеву, для этого необходимы критерии, ранее озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил Лекорню, передает ТАСС.
Ранее Макрон заявил, что возможность поставок киевским властям самолетов не исключена, для этого Франция отталкивается от трех критериев: полезность и эффективность поставляемого оружия, отсутствие негативного эффекта для обороноспособности Франции и отсутствие воздействия на эскалацию конфликта.
В ЛНР рассказали об ожесточенных боях на подступах к Артемовску
Полковник ЛНР Киселев: Российские войска ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску с целью взятия города в клещи
Российские войска в Донецкой Народной Республике ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску (украинское название – Бахмут) с целью взятия города в клещи и последующего выхода на Часов Яр, сообщил военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев.
Полковник рассказал, что идут ожесточенные бои и Артемовск берется в так называемые клещи с выходом на Часов Яр с целью нарушить логистические пути подвоза боеприпасов и личного состава Вооруженных сил Украины, которые перебрасываются из Часового Яра, Краматорска и Славянска, передает ТАСС.
Киселев отметил, что бои на артемовском направлении ведут российские штурмовые формирования, наносят удары артиллерия и авиация. Он выразил мнение, что попытки Киева завести в Артемовск «азовцев»* (участников запрещенной в РФ украинской террористической организации «Азов»*) не увенчаются успехом.
По словам полковника, украинские офицеры на местах, в том числе и главком ВСУ Валерий Залужный, докладывают Владимиру Зеленскому, что нужно срочно выводить подразделения из Артемовска. Как считает военный эксперт, Киев, по всей вероятности, будет понемногу выводить войска из города, в Артемовске оставят лишь бойцов территориальной обороны, которые не имеют опыта боевых действий.
Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают к Угледару новые подкрепления.
Белый дом заявил о подготовке новой военной помощи Украине
В Белом доме допустили скорое объявление о новой военной помощи Украине
Вашингтон вскоре планирует объявить о новой военной помощи Украине, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
Она уточнила, что США находятся постоянно в контакте с Киевом по потребностям на поле боя, передает РИА «Новости».
Напомним, Германия и США объявили о решении поставить Киеву современные танки – Leopard 2 и M1 Abrams.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен поставлять Украине американские истребители F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В ЛНР рассказали о жестокости украинских заградотрядов
В ЛНР троих украинских военных расстреляли заградотряды при попытке дезертировать с позиций в Макеевке
Украинские военные попытались дезертировать с позиций в районе села Макеевка в ЛНР, но были остановлены огнем заградительного отряда Киева, погибли трое военнослужащих, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко со ссылкой на собственные источники рассказал, что возле Макеевки солдаты ВСУ оставили позиции и пытались сбежать через реку Жеребец, но их обнаружили заградотряды. После завязавшейся перестрелки трое украинских дезертиров погибли, остальные беглецы вернулись на позиции, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.
СБУ пришла с обысками к экс-главе МВД Украины Авакову
Аваков заявил об обыске по делу о крушении вертолета в Броварах
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Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета под Киевом, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, 18 человек и трое детей.
По словам Авакова, к нему пришли с обыском по делу о крушении вертолета в Броварах, где погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, передает РИА «Новости».
По словам бывшего министра МВД Украины, силовики изучали контракты Airbus шестилетней давности, но ничего не нашли, потому что «контракты утверждались правительством и парламентом», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал около детского сада, по последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
В Службе безопасности Украины (СБУ) допустили версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.
Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за гибели главы МВД на Украине начнется новая борьба кланов.
Human Rights Watch: ВСУ неоднократно применяли запрещенные мины
Правозащитная организация Human Rights Watch заявила о применении ВСУ запрещенных мин
Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно применяли запрещенные противопехотные мины «Лепесток», в результате чего возле Изюма погибли 11 человек, количество раненых более значительно, сообщила правозащитная НПО Human Rights Watch.
В докладе правозащитников говорится, что факты использования противопехотных мин в районе Изюма очевидны, Украина должна расследовать их, поскольку является участником Договора о запрещении мин 1997 года, который запрещает любое использование противопехотных мин, передает ТАСС.
Руководящий сотрудник HRW Стив Гуз, занимающийся вопросами вооружений, предположил, что ВСУ разбрасывали наземные мины в районе Изюма на довольно большой площади, что привело к жертвам среди гражданского населения и представляет для мирных граждан постоянную опасность. Также он отметил, что действия России на Украине не оправдывают использование мин.
Сообщается, что Human Rights Watch задокументировала применение мин ПФМ-1 «Лепесток» в девяти различных районах города Изюм и его окрестностях и подтвердила, что жертвами этого типа боеприпасов стали 11 человек. Также сообщается, что медработники помогли 50 раненым мирным жителям, на минах подорвались пятеро детей. Травмы, которые получили пострадавшие, связаны с травматическими ампутациями стопы или голени, что соответствует характеру повреждений от подрыва ПФМ-1.
Правозащитники сообщают, что не смогли найти доказательства того, что российские войска применяли «Лепесток» на Украине.
Ранее руководитель организации «Справедливая защита» Виталий Галахов сообщил, что число мирных жителей в ДНР, пострадавших от забрасываемых ВСУ противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток», составило 87 человек, один из них умер.
Напомним, Украина разбрасывает на освобожденных Россией территориях противопехотные мины «Лепесток», которые запрещены Оттавской конвенцией. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект.
В Кремле отреагировали на признание Киева о Минских соглашениях
Песков заявил, что Порошенко, Меркель и Олланд подтвердили существование Минских соглашений лишь в качестве ширмы
Бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для прозападных стран Минские соглашения были лишь ширмой для подготовки нападения на Донбасс, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, за Минскими соглашениями Украина, Франция и Германия скрывали свои намерения и готовили Украину силой решить проблему Донбасса, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что подобные признания лишний раз доказывают правильность решения президента Владимира Путина о начале спецоперации.
Ранее западные политики, в том числе экс-канцлер Германии Ангела Меркель, открыто подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
Пушилин: ВСУ нужно отодвинуть от границы ДНР
Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на расстояние, с которого не будут наноситься удары по ДНР
Нужно отодвинуть украинские силы от конституционной границы Донецкой народной республики настолько, чтобы ВСУ не смогли бить по территории ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
ДНР вошла в состав России в рамках своих конституционных границ, потому их необходимо вернуть. Также следует учитывать угрозу от Киева по обстрелам республики, заявил Пушилин в эфире радио «Комсомольская правда».
Он пояснил, что также необходимо и отодвинуть противника от этих границ, чтобы он физически не смог достать республику с учетом того вооружения, которое он будет иметь на тот момент.
Пушилин подчеркнул, что не стал бы заниматься «шапкозакидательством» по поводу того, что в скором времени все устроится и «противник угомонится».
«Мы же тоже прекрасно понимаем и видим, что Украина, давно потерявшая свою субъектность, стала просто инструментом со сломанной идеологией», – заключил он.