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Командир «Мрии» обвинил в гибели самолета руководство ГК «Антонов»
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Капитан крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия», уничтоженного в Гостомеле, Дмитрий Антонов рассказал, как в январе руководству госпредприятия «Антонов» предлагали спасти самолет, но топ-менеджмент предприятия предпочел спастись сам.
По словам работника предприятия, руководством госкомпании «Антонов» не было принято решения о перегоне самолета за границу. Он рассказал, что еще 26 января к менеджерам госпредприятия «Антонов» поступило предложение от представителей Агентства технического обслуживания и снабжения НАТО (НАМСА) перебазировать весь аэропорт в Лейпциг. Сделать это было предложено вместо с персоналом, запчастями и самолетами.
«Ответа на этот вопрос не последовало. Решение о перегоне принято не было. Ни самого огромного самолета «Мрии», ни маленьких самолетов Ан-28, Ан-26, А-н-74. Решение не было принято, так как отсутствовал топ-менеджмент компании, который который бодренько за две недели до военных действий уехал в Лейпциг и оккупировал офис Antonov Logistics Salis», – рассказал командир «Мрии» Telegram-каналу «Политика Страны».
Напомним, в ходе боевых действий под Киевом Украина собственными руками уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», доставшийся стране в наследство от СССР. Этот лайнер появился как элемент космической программы Союза. «Домашний» аэродром концерна «Антонов» в 25 километрах к северо-западу от центра украинской столицы был занят бойцами российского спецназа 24 февраля, в первый же день спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Зеленский заявил, что пора восстанавливать территориальную целостность Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией призывом восстанавливать территориальную целостность Украины.
Зеленский сказал, что наступило «время встречаться» и «говорить». По его мнению, «пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», передает РИА «Новости».
Он сообщил, что в пятницу из Мариуполя удалось вывезти более 9 тыс. человек, всего по гумкоридорам за время их работы – свыше 180 тыс.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что «переговоры могут продлиться несколько недель или даже дольше из-за взаимоисключающих правовых вопросов». Он сказал, что основными требованиями украинской стороны являются «прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg TV.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Напомним, Россия и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он заявил, что стороны в ходе переговоров максимально сблизили свои позиции по теме нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО. Он добавил, что продвижение переговорных позиций по теме денацификации и демилитаризации можно оценить «по-разному».
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Пригожин дал совет живущим в России украинцам, не согласным со спецоперацией РФ
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«Если вам не нравится наш дом, то идите туда, где вам комфортно. Не надо гадить в нашем доме», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя задержание проживавшего в России украинского певца, призывавшего к убийству российских военных.
Украинский 25-летний певец Игорь Левченко 24 февраля 2022 года в своем Instagram разместил видеоролик, на котором призвал к убийству российских военных, после чего его действия были признаны экстремистскими на территории Российской Федерации. В Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили о его задержании.
«Мы не позволяем себе ничего подобного делать ни в чьем доме. Проявляем уважение, терпимость и терпение по отношению ко всем странам, в которых мы прибываем», – говорит Пригожин.
«Если я приезжаю в Германию или во Францию, то я уважаю законы страны и живу по их правилам. Если я пересекаю границу США, то принимаю те правила, которые существуют там. Поэтому если человек, и не важно кто он, исполнитель, журналист, бухгалтер, не следует правилам, то должен взять ноги в руки и пойти в дальнее путешествие», – считает продюсер.
Он объясняет, что каждый человек может критиковать, не соглашаться, рассуждать о происходящем на Украине, но никто не имеет право оскорблять место, страну и дом, в котором он живет.
Высказывание украинского певца собеседник сравнивает с призывом украинского журналиста Дмитрия Гордона сбросить на Россию атомную бомбу. «То есть они призывают к геноциду народа. По моему мнению, такие люди, как Гордон должны быть просто на виселице за такого рода призывы. Эти люди не призывают к миру, а призывают к войне, а значит настроены против народа. Они должны быть если не уничтожены, то по крайней мере наказаны», – заключил Пригожин.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал найти украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, который в эфире телеканала «24» процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. После этого журналист и блогер Максим Кононенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал без агрессии реагировать на русофобские высказывания со стороны украинцев.
Эксперт объяснил выбор «Искандеров» для уничтожения украинских комплексов «Точка-У»
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«Ракеты комплекса «Искандер» наводятся во время полета и обеспечивают стопроцентное попадание. Эти комплексы в несколько раз совершеннее устаревших «Точек-У», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он объяснил, почему украинские комплексы «Точка-У» были уничтожены Россией пуском двух ракет «Искандер».
«Искандеры» – это следующее поколение «Точки-У». Новые комплексы в несколько раз совершеннее, чем их «дедушки». Именно поэтому российские военные использовали эту систему. Ракета, выпущенная комплексом «Искандер», не летит по баллистической траектории, как ракета «Точка-У», а наводится непосредственно во время полета, и происходит стопроцентное попадание в цель», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные пуском двух ракет «Искандер» уничтожили установки украинских националистов «Точка-У», которые ранее нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя.
По словам Кнутова, уничтожить украинские «Точки-У» можно было и другими ракетами, но в таком случае возникали бы дополнительные риски. Например, пуск крылатых ракет «Калибр» проще засечь с помощью американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Но в данном случае была сделана ставка на совершенную систему наведения «Искандера».
«Украина уже практически потеряла свою противовоздушную оборону и получает всю информацию от стран НАТО. Более того, за время полета «Калибра» «Точка-У» могла бы сменить место дислокации, потому что это мобильный комплекс. Он быстро перемещается из одного места в другое, его легко замаскировать», – пояснил собеседник.
По всей видимости, украинские комплексы «Точка-У» и боевые расчеты, которые наносили удары по жилым кварталам Мелитополя, были отслежены с помощью российских беспилотников либо разведывательной группой, полагает эксперт. Кроме того, для обнаружения и уничтожения «Точек-У» можно использовать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», «Тор» и «Бук».
Кнутов уверен, что Россия продолжит уничтожать украинские «Точки-У». Также, по его словам, необходимо размещать в пригородах освобожденных украинских городов зенитно-ракетные комплексы для того, чтобы сокращать зону поражения от ударов «Точек-У», выпущенных Украиной по своим городам. «До начала спецоперации РФ на Украине для комплексов «Точка-У» было около 800 ракет и 90 пусковых установок. Поэтому перед Россией стоит задача выводить из строя или уничтожать эти установки и ракеты», – подчеркнул эксперт.
В начале недели штаб Донецкой народной республики (ДНР) сообщал об ударе ВСУ по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». Ее удалось сбить, когда ракета пролетала возле Дома правительства. Обломки упали около отделения Центрального республиканского банка, погибло более 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.
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Вучич напомнил Западу про Югославию
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Запад «пудрит мозги» сербам, которые видят, что в ситуациях вокруг Югославии и Украины применяются двойные стандарты, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич напомнил, что Сербия «осудила нарушение территориальной целостности Украины». Однако «людям в Сербии неясно», как ЕС и Запад, которые «пудрят сегодня мозги» сербам, «не вспомнили об этом в 1999 году», передает ТАСС со ссылкой на TV PRVA.
«Как вы сегодня показываете коляски, в которых нет детей, которые убиты, но не показывали в 99-м коляски, в которых не было Милицы Ракич, Бояны Тошович, Сани Миленкович (дети, убитые во время бомбежек НАТО) и всех остальных?» – заявил он.
Вучич заявил, что «в голове народа сейчас все перемешивается». «Кто был жертвой, а кто нарушал международное право, без резолюции СБ ООН принимал жестокие решения против Сербии?» – заявил он, отметив, что Москва не вводила санкции против Сербии и всегда поддерживала Белград на международных площадках, включая вопрос непризнания Косово.
Он отметил, что новые санкции Совета ЕС в сфере энергетики запрещают импорт в Сербию нефти и химикатов для ее переработки, так как Нефтяная индустрия Сербии и нефтеперерабатывающий завод Панчево принадлежат государству и российской «Газпром нефти». «Решение Совета ЕС для нас очень тяжелое, странное, ищем выходы», – приводит его слова РИА «Новости».
Вучич сказал, что Сербия де-факто столкнулась с западными санкциями, хотя формально они против нее не вводились. «Вы понимаете, когда я получил эту бумагу два или три дня назад, то сначала сел с ними разговаривать. Я верю Урсуле фон дер Ляйен, Шарлю Мишелю, Оливеру Варгейи, это хорошие люди. Знаете, какой был ответ? Для изменения такого решения нужно, чтобы 27 государств ЕС это поддержали, но это никогда не произойдет, всегда кто-то будет против, мы никогда это не отменим», – рассказал он.
Президент Сербии заявил: «Можете ли вы понять гнев того, кто представляет Сербию, когда он слышит: «Нам разрешено ввозить российскую нефть, нам разрешено сотрудничать с Газпромнефтью, а Сербии и третьим странам нельзя!».
Вучич также прокомментировал сообщения о взрывных устройствах на бортах самолетов национального авиаперевозчика из Сербии в Россию: «В печенках у меня уже эти самолеты. Что будем делать, если каждый раз вынуждены возвращать самолет из Суботицы в Белград. Ложные сигналы о взрывных устройствах отправляют иностранные спецслужбы».
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
Президент Сербии также рассказал, что страна получает российский газ практически бесплатно: «Та цена, которая у нас есть за 6 млн кубометров ежедневно – это минимальная цена. Как будто бесплатно получаем, 270 долларов за 1 тыс. кубометров – это практически бесплатно, имея в виду, что сегодняшняя цена на бирже – 1160 долларов». Объемы сверх 6 млн кубометров Сербия оплачивает по биржевым ценам.
Ведущая программы привела данные, согласно которым Сербия потратила бы 6 млрд евро на закупку газа по биржевым ценам, а весь бюджет страны составляет 14 млрд евро. Вучич ответил, что такие закупки потребовали бы огромных средств, страна бы «этого не выдержала».
Напомним, Вучич заявил, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление. Вучич указывал, что Сербия проголосовала за резолюцию с осуждением операции России на Украине на Генеральной Ассамблее ООН. При этом он напомнил, что страна – единственная в Европе, кто не ввел санкции против России.
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Мэрия Мелитополя: Местные жители сдали членов теробороны новым властям
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В числе тех, кто сбежал из Мелитополя, были и местные украинские силовики, они бросили оружие и полицейские машины, сообщил депутат Запорожского облсовета Евгений Балицкий, который во временной администрации города отвечает за координацию местной власти с российскими силовыми структурами.
Балицкий рассказал газете ВЗГЛЯД, что в городе нет «прокуратуры, нет судов, поэтому полноценно силовики выполнять функции не могут». При этом «недавно была сумасшедшая ситуация – когда украинские власти ушли, включая всех силовиков». По его словам, «все службы, которые отвечали за безопасность города, ушли». В офисах «все было повреждено, компьютеры и прочее оборудование», а «оружие было брошено, бросили и полицейские машины». Он похвалил сотрудников МЧС, которые «остались с мелитопольцами, сейчас помогают».
По словам Балицкого, массового бегства жителей из города не было, «уехали в основном сотрудники прокуратуры, полиции, служащие мэрии», то есть «те, кто были «при кормушке», и которым «было, что терять». Также сбежали «те, кто впрямую финансировали «Правый сектор*» и подобные организации, либо был еще как-то связан с ними».
«Надо сказать, что таких было мало. Мы же типичный город Юго-Востока, у нас здесь никогда не было много сумасшедших «нациков». Практически не было тех, кто уходил служить в «Айдар», «Азов» и другие нацбаты», – заявил он.
Балицкий сказал: «По приказу киевских властей у нас пытались создать территориальную оборону, желающих записаться нашлось не больше десятка. Да и то, этих людей сразу сдали – когда в мэрию вошли «добрые люди», свои же и сдали теробороновцев. Такая классика украинского жанра».
Напомним, в Мелитополе, освобожденном российскими войсками, в работу вступила временная администрация. И.о. мэра стала депутат горсовета Галина Данильченко, которая ранее состояла в Партии регионов. Помогает ей «комитет народных избранников». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обвинил Балицкого в измене, пригрозив ему суровым наказанием.
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Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь
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Украинские военные не способны прорваться к Мариуполю, этого не сможет сделать даже американская армия, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Ближайшие подразделения ВСУ ведут тяжелые бои севернее Волновахи. На них наступают превосходящие силы противника, и ни о какой там деблокаде Мариуполя речи не может и быть. Им бы самим там отбиться», – указал Арестович в своем видеообращении.
Он пояснил, что другие части находятся за 100–120–150 км от Мариуполя, они также держат оборону и не способны пробиться через превосходящие силы противника. Даже в случае преодоления этого препятствия они не смогут пройти «120 километров в голой степи», поскольку будут подвергаться постоянным ударам российской авиации, которая сможет быстро пополнять боезапас с аэродромов в Крыму и Ростовской области, подчеркнул Арестович.
«Ни одна армия мира, даже американская, не пройдет теми силами, которые у нас есть», – сказал он.
Советник главы офиса президента Украины подчеркнул, что в районе также расположена «очень мощная противовоздушная оборона» на земле и в небе.
«Более того, были попытки оказать воздушную поддержку, и они, мягко скажем, не увенчались успехом. Поэтому военного решения по Мариуполю в настоящий момент нет», – сказал он.
«Все крики о военной помощи Мариуполю – о деблокаде – исходят от людей, которые либо не понимают военной обстановки в силу того, что они нормальные люди и не могут знать военных нюансов, либо от людей, которые очень хорошо понимают военную обстановку и занимаются чистыми спекуляциями», – заявил Арестович.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.
Позже стало известно, что в центральной части Мариуполя продолжаются бои, главные дороги города в этом направлении националисты перекрыли баррикадами из техники и транспорта.
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ВС России уничтожили аэродром с украинскими боевыми самолетами во Львове
Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием стоянку с украинскими боевыми самолетами на авиазаводе Львова и склады боеприпасов в пригородах Николаева и Вознесенска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львова, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска», – передает ТАСС со ссылкой на слова Конашенкова.
Ранее в Минобороны сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) заминировала городскую больницу в Днепре (Днепропетровск) и планирует взорвать ее, обвинив в этом Россию. Для этого эвакуировали персонал и медицинских пациентов.
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Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожен подземный склад боеприпасов ВСУ
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Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», – передает ТАСС его слова.
Как ранее заметил американский журналист издания The American Conservative, Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Стало известно о трудностях с поставками Украине оружия из Германии
Немецкие власти смогли поставить украинской стороне лишь 500 из обещанных ранее 2,7 тыс. зенитных ракет «Стрела», сообщили германские газеты со ссылкой на источники в Киеве.
Передача вооружений состоялась в четверг вечером, передает ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.
В Минобороны Германии отказались предоставить какие-либо детали по этой теме. Поставки, указали авторы публикации, проходят как «строго секретная» информация.
В конце февраля в ФРГ заявили, что страна займется поставками вооружений Украине.
В Москве после этих заявлений отметили, что поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии.
МО: Россия готова гарантировать жизнь сдавшимся националистам в Мариуполе
Боевики численностью до 200 человек вышли из Мариуполя, переодевшись в гражданскую одежду, они передвигаются по проселочным дорогам в сторону Запорожья, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
ВС России готовы гарантировать жизнь националистам, сложившим оружие при выходе из Мариуполя, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить националистов из города, заявили в Минобороны.
«Достоверно установлено (это данные свежих радиоперехватов), что за последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до 200 человек, используя гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду, дезертировала из города», – цитирует ТАСС Мизинцева.
По словам генерал-полковника, боевики передвигаются разрозненными группами по 10–15 человек в запорожском направлении по проселочным дорогам.
«За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, места нахождения остальных установлены по пеленгу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения – это вопрос короткого времени», – подчеркнул генерал.
По его словам, Россия готова открыть коридоры и выпустить националистов из Мариуполя, но украинские власти отказались от предложения.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как пройдет освобождение Мариуполя и почему этот город значим для Донбасса.
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СМИ: Националисты перегородили центр Мариуполя баррикадами, идут уличные бои
В центральной части Мариуполя продолжаются бои, главные дороги города в этом направлении националисты перекрыли баррикадами из техники и транспорта.
В первой половине дня в центре населенного пункта продолжались бои, звуки выстрелов и артиллерийских залпов слышны по всему городу, передает РИА «Новости».
Главные дороги в центр сейчас блокированы баррикадами из техники и транспорта.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами
Российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в Одесской области
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Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки вооруженных сил Украины в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Напомним, американский журналист издания The American Conservative отметил, что Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
СМИ: После удара России западные наемники начали массово покидать Украину
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После ракетного удара, нанесенного 13 марта российскими войсками по военному объекту в Яворове на западе Украины, западные добровольцы начали массово покидать страну.
Оказалось, что их ждет конфликт гораздо более интенсивный, чем они ожидали, передает «ИноСМИ» со ссылкой на Military Watch Magazine.
По словам шведского добровольца Йеспера Седера, удар показался ему «сущим адом», так как вокруг началась паника и крики.
«Они точно знали, куда бить. Они точно знали, где наш склад оружия. Они точно знали, где находится административное здание. Их ракеты попали в самое яблочко», – заявил он.
Ветеран армии США, позже покинувший Украину после удара по Яворову, заявил, что выжил только потому, что ракеты попали в капитальные строения, а не в палатки. По его словам, более двух третей западных добровольцев решили покинуть страну незамедлительно.
Еще один выживший, обращаясь к добровольцам, предупредил их о смерти, так как у ВС России есть самолеты, а «у вас не будет почти ничего».
Ранее Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Минобороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю
Украина лишилась выхода к Азовскому морю, заявило украинское минобороны.
Военное ведомство Украины признало, что российские силы «частично достигли успеха в Донецком оперативном районе». Как заявили в украинском минобороны, Украину «временно лишили выхода к Азовскому морю», передает РИА «Новости».
Напомним, Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой.
США не исключили введения санкций против Китая за поддержку России
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США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Псаки сказала, что у США «есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены и санкции – один из инструментов». По ее словам, Байден ясно изложил китайскому лидеру возможные последствия. Однако США не собираются озвучивать эти варианты публично, поскольку сохранение их между официальными лицами считается более эффективным. Как заявила Псаки, США все еще обеспокоены, что Китай может предоставить помощь России в контексте спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».
Другой высокопоставленный представитель администрации США заявлял, что глава американского государства Джо Байден «дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России». При этом чиновник не уточнял, идет ли речь о санкциях, заявив, что не будет «обсуждать публично возможности» США.
Он добавил, что Байден обещал реакцию не только от США, «но и от всего мира». По словам чиновника, Байден не говорил Си Цзиньпину о конкретных ожиданиях США о действиях, которые мог бы предпринять Пекин в контексте ситуации вокруг Украины, предоставив это решение лидеру Китая.
Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.
Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Она пояснила, что США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.
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